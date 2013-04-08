7.9 inçlik Acer Iconia A1-810 tablet resmi olarak tanıtıldı





Iconia serisi tablet modelleriyle uzun süredir pazarda rekabet halinde olan Acer, uygun fiyatlı tablet modellerine bir yenisini daha ekledi.





Acer Iconia A1-810 adını alan tablet modeli 7.9 inçlik ekranıyla rekabette doğrudan iPad mini modelini hedef alıyor. Ucuz tablet modellerinde karşımıza çıkan 1024 x 768 piksellik çözünürlük IPS ekranda yerini almış.





1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı MediaTek üretimi MT8125 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, 10.5mm kalınlık, 460gr ağırlık, 3250mAh gücünde batarya, microHDMI, WiFi, Bluetooth 4.0 ve GPS şeklinde diğer özellikler bulunuyor. İşletim sisteminin Android 4.2 olduğu tahmin ediliyor.





Ürün Fransa'da 199 Avro fiyatından ön siparişe sunulmuş durumda ve Haziran ayında sevkiyata başlayacak. Sevkiyat tarihi yaklaştıkça ürünün diğer pazarlar için de duyurulması bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/acer-iconia-a1-810-outted-186258/