Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

7.9 inçlik Acer Iconia A1-810 tablet resmi olarak tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
7.9 inçlik Acer Iconia A1-810 tablet resmi olarak tanıtıldı

Iconia serisi tablet modelleriyle uzun süredir pazarda rekabet halinde olan Acer, uygun fiyatlı tablet modellerine bir yenisini daha ekledi.

Acer Iconia A1-810 adını alan tablet modeli 7.9 inçlik ekranıyla rekabette doğrudan iPad mini modelini hedef alıyor. Ucuz tablet modellerinde karşımıza çıkan 1024 x 768 piksellik çözünürlük IPS ekranda yerini almış.

1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı MediaTek üretimi MT8125 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, 10.5mm kalınlık, 460gr ağırlık, 3250mAh gücünde batarya, microHDMI, WiFi, Bluetooth 4.0 ve GPS şeklinde diğer özellikler bulunuyor. İşletim sisteminin Android 4.2 olduğu tahmin ediliyor. 

Ürün Fransa'da 199 Avro fiyatından ön siparişe sunulmuş durumda ve Haziran ayında sevkiyata başlayacak. Sevkiyat tarihi yaklaştıkça ürünün diğer pazarlar için de duyurulması bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/acer-iconia-a1-810-outted-186258/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yec44 6 yıl
399 tl media markette alınabilir sanki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muzy16 6 yıl
fiyat özelliklerine göre güzel duruyor. forumdan alan var mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 6 yıl
Hala mı bu çözünürlük ve çerçeve kalınlığı. Yeter artık. Aynı şeyleri farklı markalardan üretmek sıkıyor artık. Temcid pilavı oldu hepsi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cibicibi 6 yıl
ipad mini kılıflarına cuk oturabilecek mi şimdi bu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
sami2221
yazdıgı ozellikler itibariyle ipad miniye 5 basar.

Dimi ramiyle felan çok yüksek abi yapamşcağı şey yok menüde felan bile takılmaz bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 6 yıl
7,9 inç tablet yapıyorsun koyduğun bataryaya bak
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
endülüs_faruki 6 yıl haymatloshan
haymatloshan

7,9 inç tablet yapıyorsun koyduğun bataryaya bak

YANLIŞLIK VAR SANIRIM

gsmarena.com/...

batarya için 4960 mAh yazıyor.

zaten kullananlarda çok uzun gittiğini söylüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1299 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, acer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: LG'den Galaxy S4'e rakip Optimus G Pro, Mercedes'in teknoloji dolu otomobili, çift SIM kartlı HTC One, cep telefonları 40 yaşında... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim