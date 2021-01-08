Ryzen 5000 APU’sunun zar tasarımı görüntülendi: Selefinden %10 büyük

Kırmızı ekip hali hazırda masaüstü kanadında kullanmaya başladığı Zen 3 mimarisi ile birlikte mobil pazarda da elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Görünüşe göre yeni mobil çözümler daha fazla yer kaplayacak.İlginizi Çekebilir Mobil Renoir APU’ların yonga tasarımı paylaşıldı
Cezanne APU'su daha fazla yer kaplıyor
8 çekirdek 16 izlekli Renoir APU’su ve önümüzdeki günlerde detaylanması beklenen yine 8/16 Cezanne APU’sunun paylaşılan görseli AMD’nin yeni nesilde gideceği değişikliklerin genel görünüme ve yonga alanına yansımasını da ortaya çıkardı.
Yan yana kıyaslamaya göre aynı konfigürasyondaki Cezanne yongası yaklaşık %10 daha fazla alan kaplayarak 175 mm2 alana hükmediyor.
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Zar alanındaki artışta nispeten daha büyük Zen 3 mimarili çekirdeklerin ve 8 MB’tan 16 MB’a yükseltilmesi beklenen L3 önbelleğin payı öne çıkıyor. Son olarak AMD’nin Ryzen 5000 mobil işlemcilerini 11 Ocak’ta duyuracağını ekleyelim.
https://www.techpowerup.com/276876/amd-ryzen-5000-cezanne-apu-die-render-leaked Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Zar değil, kalıp olacak.
A8 9600,Ryzen 2200G,2400G kullandım.16GB Ram ile her oyunu acıyordu 2200/2400 amac oyun oynamaksa 720P Low da olsa yeter derse oynarsın her oyunu amac 1080P High/ultra 2K 4K ise tabii ki yetmez.Su anda 1350Tl lik 3400G ya da 1650TL lik 4650G ile oyun oynarsın.Ayrıca L3 dusuk de olsa 4650G ustune yetmediginde istedigin Ekran kartını takar oynarsın.Intel in Onboard VGA ları goruntu vermeye yarar.Ama AMD ile oyun oynamak isteyen grafik beklentisi yoksa oynar.
gtx 1070 gücünde fps görebilirsek ne güzel olur değil mi?