Ryzen 5000 APU’sunun zar tasarımı görüntülendi: Selefinden %10 büyük

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Kırmızı ekip hali hazırda masaüstü kanadında kullanmaya başladığı Zen 3 mimarisi ile birlikte mobil pazarda da elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Görünüşe göre yeni mobil çözümler daha fazla yer kaplayacak.

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Mobil Renoir APU’ların yonga tasarımı paylaşıldı

Cezanne APU'su daha fazla yer kaplıyor

8 çekirdek 16 izlekli Renoir APU’su ve önümüzdeki günlerde detaylanması beklenen yine 8/16 Cezanne APU’sunun paylaşılan görseli AMD’nin yeni nesilde gideceği değişikliklerin genel görünüme ve yonga alanına yansımasını da ortaya çıkardı.

Yan yana kıyaslamaya göre aynı konfigürasyondaki Cezanne yongası yaklaşık %10 daha fazla alan kaplayarak 175 mm2 alana hükmediyor.

Ayrıca Bkz. "AMD’nin RX 6700 serisinin çıkış tarihi sızdı: 12 GB VRAM’li uygun fiyatlı kartlar geliyor"

Zar alanındaki artışta nispeten daha büyük Zen 3 mimarili çekirdeklerin ve 8 MB’tan 16 MB’a yükseltilmesi beklenen L3 önbelleğin payı öne çıkıyor. Son olarak AMD’nin Ryzen 5000 mobil işlemcilerini 11 Ocak’ta duyuracağını ekleyelim.

https://www.techpowerup.com/276876/amd-ryzen-5000-cezanne-apu-die-render-leaked

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