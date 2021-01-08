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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 5000 APU’sunun zar tasarımı görüntülendi: Selefinden %10 büyük

    AMD’nin Zen 3 mimarisi üzerinde yükselecek Cezanne APU’larının kaydadeğer performans artışıyla birlikte gelmesi bekleniyor. Görünüşe göre yeni yongalar daha fazla alan kaplıyor.
    2 gün
    1,9b
    2
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    Ryzen 5000 APU’sunun zar tasarımı görüntülendi: Selefinden %10 büyük
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    Kırmızı ekip hali hazırda masaüstü kanadında kullanmaya başladığı Zen 3 mimarisi ile birlikte mobil pazarda da elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Görünüşe göre yeni mobil çözümler daha fazla yer kaplayacak.

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    Cezanne APU'su daha fazla yer kaplıyor

    8 çekirdek 16 izlekli Renoir APU’su ve önümüzdeki günlerde detaylanması beklenen yine 8/16 Cezanne APU’sunun paylaşılan görseli AMD’nin yeni nesilde gideceği değişikliklerin genel görünüme ve yonga alanına yansımasını da ortaya çıkardı.

    Yan yana kıyaslamaya göre aynı konfigürasyondaki Cezanne yongası yaklaşık %10 daha fazla alan kaplayarak 175 mm2 alana hükmediyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD’nin RX 6700 serisinin çıkış tarihi sızdı: 12 GB VRAM’li uygun fiyatlı kartlar geliyor"

    Zar alanındaki artışta nispeten daha büyük Zen 3 mimarili çekirdeklerin ve 8 MB’tan 16 MB’a yükseltilmesi beklenen L3 önbelleğin payı öne çıkıyor. Son olarak AMD’nin Ryzen 5000 mobil işlemcilerini 11 Ocak’ta duyuracağını ekleyelim.



    https://www.techpowerup.com/276876/amd-ryzen-5000-cezanne-apu-die-render-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zar alanı diye çevirmiştir biz DIE kelimesini.

    Zar değil, kalıp olacak.
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Birazdan buraya APU şöyle kötüdür böyle pişmanlıktır' cılar doluşur. :D
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Geçmiş olsun. Buyrun Intel in Canaze namazına : )
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    Lorenzo__ 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır şöyle güçlü böyle harika APU çıkacak GPU almadan da oyun oynayabileceğiz diyenler hayal görüyor... Hiçbir işlemci/GPU yani APU üreticisi size hem güçlü bir işlemciyi hemde belli bir seviye için GPU gerektirmeyecek kadar güçlü grafik birimi içeren bir APU getirmeyecek. 50 sene sonra bile böyle bir şey olmayacak. Bunu yapsa bile aşırı çok saçma bir fiyatı olacak ve sağlam ısınacak. Adam hem işlemci hem GPU satıp ayrı ayrı kar etmek varken uygun fiyata bu ikisini güçlü bir paket halinde satar mı? Hayal görmeyin APUlar en fazla günü kurtarır. Bir süre sonra o GPU illa alınacak. Üstelik APUlarda işlemci genelde daha az önbellek vs içeriyor. Orası burası kısılmış 6/12 bir APU alacağıma 6/12 saf bir işlemci alırım.
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    TIGERSHARK 1 gün ( Mesaj Silindi ) Lorenzo__
    Şöyle en güçlüsünden bir gpu içinde 32 gb ram artı cpu bomba olurdu :)
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    Soner_o7 (Soner Engin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Lorenzo__
    Lorenzo haklı. APU'ların 2si1 halinde satılması dışında ne avantajı var?
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    huso 1 gün ( Mesaj Silindi ) Lorenzo__
    Bu tamamen beklentin ile alakalı, ben 720P Low-Medium-High bazılarını da 1080P Low da oynarım bana yeter dersen APU lar gayet is yapıyor.
    A8 9600,Ryzen 2200G,2400G kullandım.16GB Ram ile her oyunu acıyordu 2200/2400 amac oyun oynamaksa 720P Low da olsa yeter derse oynarsın her oyunu amac 1080P High/ultra 2K 4K ise tabii ki yetmez.Su anda 1350Tl lik 3400G ya da 1650TL lik 4650G ile oyun oynarsın.Ayrıca L3 dusuk de olsa 4650G ustune yetmediginde istedigin Ekran kartını takar oynarsın.Intel in Onboard VGA ları goruntu vermeye yarar.Ama AMD ile oyun oynamak isteyen grafik beklentisi yoksa oynar.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    gerçek inovasyon ve güçlü apular 6000 series apularla gelecek
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    BekirHan (Bekir Han) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu bir sonraki masaüstü işlemciler için de bir sinyal olabilir. AM4' ün sonu geldi sanırsam.
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    gidi (gidi gidi) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şunlar bi yaygınlaşmadı gitti. Ekonomik laptoplar intelin tirt gpsundan kurtulurdu
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yani grafik olarak iyi şeyler görebiliriz.
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 2 gün ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    inş



    gtx 1070 gücünde fps görebilirsek ne güzel olur değil mi?





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