8 inçlik Acer Iconia W3, Amazon'da satışa sunuldu





Microsoft'un yaz döneminde yeni bir güncelleme ile Windows 8 tabletlere 7 inçe kadar inen boyut esnekliği tanıyacağı bir süredir gündemde. Bununla ilgili ilk delil ise Acer'ın W3 adı verilen 8 inçlik bir tablet modelinin görsellerinin internete yansıması olmuştu.





Henüz resmi olarak lanse edilmeyen model, bu kez Amazon perakendecisinde satışa sunulmuş bir şekilde karşımıza çıktı. Satış sayfasında modelle ilgili çok detaylı bilgi verilmezken, öylesine bir sayfa hazırlandığı Apple A4 işlemci kullandığı şeklindeki spot ile anlaşılıyor.





Ancak ürün tanıtımında çift çekirdekli 1.6GHz Atom Z2760 işlemcisi kullanıldığı görülüyor. 8.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte CrystalBrite LCD ekran, 64MB belleğe sahip entegre grafik birimi, 32GB dahili depolama, 2GB RAM, WiFi, 2MP çözünürlükte ön ve arka kamera, iki hücreli 3500mAh gücünde batarya, 8 saat kullanım süresi ve 500gr ağırlık şeklinde özellikleri mevcut.





Ürüne konan fiyat 380$ ve bu Microsoft'un oldukça ucuz Windows tabletler ile Android ve iPad'i zorlayabileceği anlamına geliyor. Şu an ürün sayfası yayından kaldırılmış. Ancak Acer W3 modelinin varlığı konusunda kaynaklar herhangi bir şüphe duymuyor.



