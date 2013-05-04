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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

8 inçlik Acer Iconia W3, Amazon'da satışa sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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8 inçlik Acer Iconia W3, Amazon'da satışa sunuldu

Microsoft'un yaz döneminde yeni bir güncelleme ile Windows 8 tabletlere 7 inçe kadar inen boyut esnekliği tanıyacağı bir süredir gündemde. Bununla ilgili ilk delil ise Acer'ın W3 adı verilen 8 inçlik bir tablet modelinin görsellerinin internete yansıması olmuştu. 

Henüz resmi olarak lanse edilmeyen model, bu kez Amazon perakendecisinde satışa sunulmuş bir şekilde karşımıza çıktı. Satış sayfasında modelle ilgili çok detaylı bilgi verilmezken, öylesine bir sayfa hazırlandığı Apple A4 işlemci kullandığı şeklindeki spot ile anlaşılıyor.

Ancak ürün tanıtımında çift çekirdekli 1.6GHz Atom Z2760 işlemcisi kullanıldığı görülüyor. 8.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte CrystalBrite LCD ekran, 64MB belleğe sahip entegre grafik birimi, 32GB dahili depolama, 2GB RAM, WiFi, 2MP çözünürlükte ön ve arka kamera, iki hücreli 3500mAh gücünde batarya, 8 saat kullanım süresi ve 500gr ağırlık şeklinde özellikleri mevcut.

Ürüne konan fiyat 380$ ve bu Microsoft'un oldukça ucuz Windows tabletler ile Android ve iPad'i zorlayabileceği anlamına geliyor. Şu an ürün sayfası yayından kaldırılmış. Ancak Acer W3 modelinin varlığı konusunda kaynaklar herhangi bir şüphe duymuyor.


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Mohi 6 yıl
9,5 10 inc alti tablet hele 7 inc ufak ya telefon kadar. Dokumanlar uzerinde calisirken veya nette gezerken bu gayet belli oluyor
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Stanislas Xavier 6 yıl
32 gb nin ne kadarı kullanılabiliyor ?
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DraGonS 6 yıl
o fiyata gelse türkiye'de yok satar. En azında benim gibi insanların ilk tercihi olur.
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Jül Sezar 6 yıl
8 inclerde bi anda cogalmaya basladi
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