AMD EPYC Milan işlemcileri ortaya çıktı

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AMD hali hazırda EPYC Rome işlemcileriyle sunucu/iş istasyonu tarafında oldukça başarılı bir şekilde ilerliyor.

EPYC Milan işlemcisi Linux Changelog'unda

Linux değişiklik günlüğündeki satırlar EPYC Milan işlemcilerine ışık tuttu. Çekirdek sayısı ya da detaylı bilgi içermese de 1.5 GHz’den 2.2 GHz’e yükselebilen bir yongaya yer verilmiş. Bu açıdan işlemcinin erken mühendislik örneği olduğu tahmin ediliyor.

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Bununla birlikte yonga EPYC Rome işlemcilerinin benzer dönemdeki örneklerinden bir tık yüksek frekanstan başlangıç yaptığı düşünülüyor. Bu açıdan Zen 3 mimarisinin yanı sıra daha yüksek frekanslar 7 nm+ sürecinden geçecek EPYC yongalarının rekabetçiliğine katkı sunacaktır. Son olarak EPYC Milan işlemcilerinin tanıtımının bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/amd-zen3-based-epyc-milan-processor-spotted

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