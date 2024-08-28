Yeni nesil AMD Ryzen Threadripper 9000: 96 çekirdek ve 192 izlek

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Tam Boyutta Gör AMD’nin Zen 5 mimarisini temel alan Ryzen 9000 işlemcileri artık piyasada boy gösteriyor. Firma şimdilerde ise iş istasyonları için Zen 5 temelli yeni nesil Ryzen Threadripper ailesini hazırlıyor. Bu işlemcilerin 2025 yılında piyasaya çıkması bekleniyor ancak yeni bir sızıntı, mevcut Zen 4 Threadripper'lara çok benzeyen bir çip tasarımına işaret ediyor.

Ryzen Threadripper 9000 geliyor

Ortaya çıkan sevkiyat bildiriminde görülen Ryzen Threadripper 9000 kendisini belli etti. Henüz genel olarak Threadripper 9000 serisi hakkında çok fazla resmi bilgi yok ancak sevkiyat belgesinde Ryzen 9000 Threadripper CPU'ları için kod adı olan 'Shimada Lake' etiketli 96 çekirdekli bir işlemciyi görüyoruz.

Yukarıdaki görseldeki işlemcinin hangi Zen 5 HEDT ürününün temsil edildiği belirsiz ancak, listelenen çekirdek sayısı amiral gemisi Ryzen Threadripper Pro 7995WX ile eşleşiyor. Bu 10.000 dolarlık 192 iş parçacıklı işlemci, tek bir I/O kalıbı üzerinde 12 CCD'ye sahip. 5,1 GHz'e kadar çıkan işlemcide 384 MB'a kadar L3 önbellek ve 128 PCIe 5.0 şeridi bulunurken 350W talebinde bulunuyordu.

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Ryzen Threadripper 9000 serisi CPU'ların, mevcut işlemcilerin kullandığı sTR5 soketini kullanması bekleniyor. Dolayısıyla yeni işlemcilerin bazı noktalarda önceki nesille benzerlik göstereceği söyleniyor. Ancak muhtemelen daha düşük TDP ve saat hızlarında daha agresif olmalarını beklemek yanlış olmayacaktır. Ryzen Threadripper 9000 serisinin ne zaman çıkacağı da belirsiz. İşlemcilerin bu yıl Ekim gibi tanıtılması ve gelecek yıl çıkması bekleniyor.

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