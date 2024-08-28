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    Anlık Bildirim

    Yeni nesil AMD Ryzen Threadripper 9000: 96 çekirdek ve 192 izlek

    AMD’nin Zen 5 mimarisi tüketici sınıfı masaüstü bilgisayarlarına geldikten sonra şimdi sırada iş istasyonları için gelecek 96 çekirdek ve 192 izlekli Ryzen Threadripper 9000 var.
    Yeni nesil AMD Ryzen Threadripper 9000: 96 çekirdek ve 192 izlek Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Zen 5 mimarisini temel alan Ryzen 9000 işlemcileri artık piyasada boy gösteriyor. Firma şimdilerde ise iş istasyonları için Zen 5 temelli yeni nesil Ryzen Threadripper ailesini hazırlıyor. Bu işlemcilerin 2025 yılında piyasaya çıkması bekleniyor ancak yeni bir sızıntı, mevcut Zen 4 Threadripper'lara çok benzeyen bir çip tasarımına işaret ediyor.

    Ryzen Threadripper 9000 geliyor

    Ortaya çıkan sevkiyat bildiriminde görülen Ryzen Threadripper 9000 kendisini belli etti. Henüz genel olarak Threadripper 9000 serisi hakkında çok fazla resmi bilgi yok ancak sevkiyat belgesinde Ryzen 9000 Threadripper CPU'ları için kod adı olan 'Shimada Lake' etiketli 96 çekirdekli bir işlemciyi görüyoruz.

    Yukarıdaki görseldeki işlemcinin hangi Zen 5 HEDT ürününün temsil edildiği belirsiz ancak, listelenen çekirdek sayısı amiral gemisi Ryzen Threadripper Pro 7995WX ile eşleşiyor. Bu 10.000 dolarlık 192 iş parçacıklı işlemci, tek bir I/O kalıbı üzerinde 12 CCD'ye sahip. 5,1 GHz'e kadar çıkan işlemcide 384 MB'a kadar L3 önbellek ve 128 PCIe 5.0 şeridi bulunurken 350W talebinde bulunuyordu.

    Ryzen Threadripper 9000 serisi CPU'ların, mevcut işlemcilerin kullandığı sTR5 soketini kullanması bekleniyor. Dolayısıyla yeni işlemcilerin bazı noktalarda önceki nesille benzerlik göstereceği söyleniyor. Ancak muhtemelen daha düşük TDP ve saat hızlarında daha agresif olmalarını beklemek yanlış olmayacaktır. Ryzen Threadripper 9000 serisinin ne zaman çıkacağı da belirsiz. İşlemcilerin bu yıl Ekim gibi tanıtılması ve gelecek yıl çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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