Yeni nesil AMD Ryzen Threadripper 9000: 96 çekirdek ve 192 izlek

Ryzen Threadripper 9000 geliyor
Ortaya çıkan sevkiyat bildiriminde görülen Ryzen Threadripper 9000 kendisini belli etti. Henüz genel olarak Threadripper 9000 serisi hakkında çok fazla resmi bilgi yok ancak sevkiyat belgesinde Ryzen 9000 Threadripper CPU'ları için kod adı olan 'Shimada Lake' etiketli 96 çekirdekli bir işlemciyi görüyoruz.
Yukarıdaki görseldeki işlemcinin hangi Zen 5 HEDT ürününün temsil edildiği belirsiz ancak, listelenen çekirdek sayısı amiral gemisi Ryzen Threadripper Pro 7995WX ile eşleşiyor. Bu 10.000 dolarlık 192 iş parçacıklı işlemci, tek bir I/O kalıbı üzerinde 12 CCD'ye sahip. 5,1 GHz'e kadar çıkan işlemcide 384 MB'a kadar L3 önbellek ve 128 PCIe 5.0 şeridi bulunurken 350W talebinde bulunuyordu.
Ryzen Threadripper 9000 serisi CPU'ların, mevcut işlemcilerin kullandığı sTR5 soketini kullanması bekleniyor. Dolayısıyla yeni işlemcilerin bazı noktalarda önceki nesille benzerlik göstereceği söyleniyor. Ancak muhtemelen daha düşük TDP ve saat hızlarında daha agresif olmalarını beklemek yanlış olmayacaktır. Ryzen Threadripper 9000 serisinin ne zaman çıkacağı da belirsiz. İşlemcilerin bu yıl Ekim gibi tanıtılması ve gelecek yıl çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.