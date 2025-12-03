Giriş
    Yörüngede 3D yazıcı ile güneş paneli üretimi başlıyor

    Dcubed, 2027 yılında uzayda doğrudan güneş paneli üretmeyi hedefliyor. ARAQYS sistemi sayesinde şirket, maliyeti düşürüp yükleme sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    Yörüngede 3D yazıcı ile güneş paneli üretimi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Ticari uzay uçuşları giderek hız kazanırken uzay araçları için güneş panellerine olan talep hızla artıyor. Bu ihtiyacı karşılamak için Dcubed, doğrudan yörüngede güneş paneli üretebilecek ARAQYS sistemini geliştiriyor.

    Yörüngede panel üretimi hedefi

    Yörüngedeki uyduların enerji ihtiyacını genellikle güneş panelleri karşılıyor. Atmosferin, hava durumunun ve gece-gündüz döngüsünün engelleyici etkilerinin olmadığı uzayda güneş, son derece uygun bir enerji kaynağı. Ancak mevcut panellerin ağırlığı ve taşınabilirlik sorunları fırlatma sırasında ek mekanizmalar gerektiriyor. Panellerin açılmasını sağlayan bu mekanizmalar hem ek kütle oluşturuyor hem de roket kalkışındaki ivme, titreşim ve akustik streslere dayanmak zorunda. Bu durum maliyeti artırırken kullanılabilir yük kapasitesini de azaltıyor.

    Dcubed, ARAQYS ile bu sorunları aşmayı hedefliyor. Sistem, panelleri yörüngede doğrudan üretip katlanıp açılma mekanizmasını ortadan kaldırıyor. Böylece kilovat başına maliyetin ciddi ölçüde düşeceği öngörülüyor. ARAQYS, ultra ince, esnek ve hafif bir güneş battaniyesi üzerine kurulu. Uydu yörüngeye ulaştığında battaniye açılıyor ve ardından 3D yazıcı, panellerin sert arka yapısını basıyor. Uzayın güçlü UV ışınları, reçineyi hızlıca sertleştirerek dayanıklı bir yapı oluşturuyor. Bu yöntem, maliyetlerin kat kat azalmasını sağlıyor.

    Dcubed, sistemin doğrulanması için bir dizi deneme görevi planlıyor. İlk görev, bu yıl 60 cm uzunluğunda bir panel inşa etmeyi hedefliyor. Bunu 1 m’lik bir versiyon ve 2027’de 2 kW kapasiteli bir operasyonel demo izleyecek. Başarının ardından ticari ürünlerin satışa sunulması bekleniyor.

