83x süper yakınlaştırma sunan Nikon Coolpix P950 tanıtıldı

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Nikon'un uzak mesafeleri yakınlaştırma konusunda tutkulu olan tüketiciler için geliştirdiği Coolpix Superzoom serisine CES 2020 fuarında yeni bir üye eklendi. Nikon Coolpix P950 önemli özelliklerle geliyor.

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Nikon Coolpix P950 özellikleri ve fiyatı

Nikon Coolpix P950 modeli Nikon Coolpix P900 ve Nikon Coolpix P1000 modellerinin arasına yerleşiyor. 16MP çözünürlüğünde 1/2.3 inç sensör barındıran model 2.4 milyon noktalı elektronik vizör ile daha iyi çözünürlük sunuyor. Dönebilen ekranı özçekimler için de ideal.

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Kamera lens ve yazılım desteği sayesinde 83 kata kadar yakınlaştırma yapabiliyor. 35mm kameralarda 2000mm mesafeye denk gelen bu yakınlaştırma ile ayın önünden geçen bir uçak veya çok uzaklardan bir kuşun gözü gibi etkileyici kareler yakalayabiliyorsunuz.

Video çözünürlüğünü 4K seviyesin yükselten Nikon Coolpix P950 ayrıca 7fps sürekli çekim ve düşük ışıkta 6400 ISO'ya kadar RAW/JPEG çekim gibi özellikler sunuyor. Opsiyonel nokta görüş aksesuarı ise uzak nesneleri tespit ederek sahneyi ayarlamanızı sağlıyor. Nikon Coolpix P950 için 800$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.engadget.com/2020/01/06/nikon-coolpix-p950-zoom-4k-83x-CES2018/

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