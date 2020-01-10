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    83x süper yakınlaştırma sunan Nikon Coolpix P950 tanıtıldı

    Ayın önünden geçen bir uçak veya çok uzaklardan bir kuşun gözü gibi etkileyici karelerdan hoşlanıyorsanız Nikon Coolpix P950 modeli 83x yakınlaştırma yapabiliyor.
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    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    83x süper yakınlaştırma sunan Nikon Coolpix P950 tanıtıldı
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    Nikon'un uzak mesafeleri yakınlaştırma konusunda tutkulu olan tüketiciler için geliştirdiği Coolpix Superzoom serisine CES 2020 fuarında yeni bir üye eklendi. Nikon Coolpix P950 önemli özelliklerle geliyor.

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    Nikon Coolpix P950 özellikleri ve fiyatı

    Nikon Coolpix P950 modeli Nikon Coolpix P900 ve Nikon Coolpix P1000 modellerinin arasına yerleşiyor. 16MP çözünürlüğünde 1/2.3 inç sensör barındıran model 2.4 milyon noktalı elektronik vizör ile daha iyi çözünürlük sunuyor. Dönebilen ekranı özçekimler için de ideal.

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    Kamera lens ve yazılım desteği sayesinde 83 kata kadar yakınlaştırma yapabiliyor. 35mm kameralarda 2000mm mesafeye denk gelen bu yakınlaştırma ile ayın önünden geçen bir uçak veya çok uzaklardan bir kuşun gözü gibi etkileyici kareler yakalayabiliyorsunuz.

    Video çözünürlüğünü 4K seviyesin yükselten Nikon Coolpix P950 ayrıca 7fps sürekli çekim ve düşük ışıkta 6400 ISO'ya kadar RAW/JPEG çekim gibi özellikler sunuyor. Opsiyonel nokta görüş aksesuarı ise uzak nesneleri tespit ederek sahneyi ayarlamanızı sağlıyor. Nikon Coolpix P950 için 800$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/nikon-coolpix-p950-zoom-4k-83x-CES2018/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    khaos 1 hf.
    Yıllardır aynı mercimek kadar sensörü ısıta ısıta piyasaya yutturuyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Stanislas Xavier 1 hf. khaos
    @khaos
    Sensör büyürse böyle yüksek zoom değerlerine ulaşmak için lensi de ciddi şekilde büyütmeleri gerekir. Bu makine ile aynı gövde ve lens boyutuna sahip fakat 1 inç sensörü olan Sony RX10 IV yalnızca 600mm yakınlaştırma sunuyor, haberdeki Nikon 2000mm.
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    ipli jeton 1 hf.
    2000 mm odak uzaklığında tripod olmadan adamakıllı kare yakalayamazsın. Kamera senin nefesinden bile titrer.
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    kakarikikiri 1 hf. ipli jeton
    titreşim engelleme özelliği var bu kameranın, çok düşük enstantenelere düşmedikten sonra sıkıntı yaratmaz.
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    V4LKyR 1 hf. ipli jeton
    2 metre odak uzaklığı yani... Biz askerde 200 metrede 3 te 3 yapardık G3 ile, hey gidi.
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