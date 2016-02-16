90 Dolar’a 200GB kapasiteli micro SD hafıza kartı

SanDisk’in CES 2016’da ödüle layık görülen Ultra serisi hafıza kartları Amazon’da büyük bir indirim ile karşımıza çıktı. 89,95 Dolar fiyat etiketi bulunan 200GB kapasiteli micro SD hafıza kartına ek olarak diğer kapasite seçeneklerine sahip versiyonlarda da ciddi indirimler söz konusu.

10 yıl garantili olarak satılan SanDisk ultra serisi micro SD hafıza kartları, CES 2016 kapsamında ödüle layık görülmüştü. Class 10 kartlar, SD, SDHC, SDXC adaptör ile birlikte geliyor. Kartların ortalama yazma hızı 30MB seviyelerinde. Kaynak linkinden hafıza kartlarının Amazon sayfasına ulaşabilirsiniz.

http://www.amazon.com/dp/B00V62XBQQ/

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Ülkemizde 450TL fiyat etiketine sahip olan 200GB kapasiteli hafıza kartının yanı sıra 128GB kapasiteli kart 44,99 Dolar, 64GB kapasiteli model ise 22,83 Dolar’dan satılıyor. Modeller için %50 civarında bir indirim söz konusu. Bazı ülkeler için gönderim ücretsiz olarak görünürken Türkiye için belirli bir kargo bedeli ödemeniz gerekiyor.