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90 Dolar’a 200GB kapasiteli micro SD hafıza kartı

SanDisk’in Ultra serisi hafıza kartları 89,95 Dolar fiyat etiketi ile Amazon’da indirime girdi. Aynı kampanya kapsamında 128, 64, 32, 16 ve 8GB kartlarda da indirimler söz konusu:
3 yıl
4,4b
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Cep Tel Aksesuarları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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SanDisk’in CES 2016’da ödüle layık görülen Ultra serisi hafıza kartları Amazon’da büyük bir indirim ile karşımıza çıktı. 89,95 Dolar fiyat etiketi bulunan 200GB kapasiteli micro SD hafıza kartına ek olarak diğer kapasite seçeneklerine sahip versiyonlarda da ciddi indirimler söz konusu.

Ülkemizde 450TL fiyat etiketine sahip olan 200GB kapasiteli hafıza kartının yanı sıra 128GB kapasiteli kart 44,99 Dolar, 64GB kapasiteli model ise 22,83 Dolar’dan satılıyor. Modeller için %50 civarında bir indirim söz konusu. Bazı ülkeler için gönderim ücretsiz olarak görünürken Türkiye için belirli bir kargo bedeli ödemeniz gerekiyor.

10 yıl garantili olarak satılan SanDisk ultra serisi micro SD hafıza kartları, CES 2016 kapsamında ödüle layık görülmüştü. Class 10 kartlar, SD, SDHC, SDXC adaptör ile birlikte geliyor. Kartların ortalama yazma hızı 30MB seviyelerinde. Kaynak linkinden hafıza kartlarının Amazon sayfasına ulaşabilirsiniz.

http://www.amazon.com/dp/B00V62XBQQ/ Yorum Yaz
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ipli jeton 3 yıl ahmet.
Kapasite değeri biraz garip olmuş. Bu ürünlerde kapasitelerin 16 32 64 ... şeklinde gitmesine alışmıştık. 200 Gb biraz garip olmuş.
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wox 3 yıl
türkiyede satış yapan yer var mı?o kadar baktım netten ama bulamadım
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abdispowerr 3 yıl
128 GB olanını 320 TL ye almıştım.
200 GB için onca para vermeye değmez bence.
250 olsaydı neyse..ama gün gelecek 512 GB sini 300 TL ye sattıklarında hemen alacağım
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volcano2K 3 yıl
lexar.com/...
270Mbs okuma hızı var...
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ATX_Babakart 3 yıl volcano2K
Kapasite arttıkça hızı artırmak kolaylaşıyor şöyle düşün. Şimdi elinde 50 GB'lık yonga var. Saniyede 10 MB okuduğunu düşün. İki yongaya paralel erişim yaparsan( Satadaki Raid0 gibi) hem kapasiteyi hem de hızı iki katına çıkarırsın. Aynı şekilde 4 yongaya paralel erişirsen hem kapasite hem de hız dört katına çıkar. Kısaca yüksek kapasitelerdede hızı artırmak düşük kapasitelere göre nispeten daha kolaydır.

Aslında SSD bellekler de bu şekilde çok sayıda düşük kapasiteli bellek yongalarına paralel erişerek hızı artırıyorlar.
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kadirirdem 3 yıl
dolar fırladı 300 tl civarında yapıyor ayrıca bu kadar para verecem ve gidip 30 mb okuma yazma hızımı olacak.... tutmaz bu tr de...
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Das Boot 3 yıl
Okuma/yazma hızları gerçekten düşük kalmış böyle iddialı bir model için. Fakat sorun değil, 4k, 2k video kaydı yapmıyorsanız alınabilir.
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ozbey08 3 yıl
bu da birşey mi yav yeni okuduğum haber ile şok oldum 350tb lık cam disk yapmışlar. hemi de küçüçük bir şey. shiftdelete.net/...
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Godolphin 3 yıl
Okuma yazma hızları sürünüyor..
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Golden Gate 3 yıl
Ultra serisi işe yaramaz. Piyasadaki en yavaş kartlardan.

Bunları alıp , hafıza kartı yavaş, kendi hafızası hızlı, hafıza kartı gereksiz bilmem ne deyip burada ağlamayın. 30 mb falan da yazmıyor. 10 mb ile yazıyor bu seri, 16 ve 32 gb ' lık iki kartı var elimde. Telefona takıp, mundar etmemek gerekir telefonu.
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bodyman700 3 yıl
izlemeyi geçtik artık çekmek için bu boyutlarda depolama alanları şart oldu
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ShadowofDeath06 3 yıl
4k video izleyenler için gerçekten kaçmaz bir fırsat.
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