90 Dolar’a 200GB kapasiteli micro SD hafıza kartı

Haber Müdürü
SanDisk’in CES 2016’da ödüle layık görülen Ultra serisi hafıza kartları Amazon’da büyük bir indirim ile karşımıza çıktı. 89,95 Dolar fiyat etiketi bulunan 200GB kapasiteli micro SD hafıza kartına ek olarak diğer kapasite seçeneklerine sahip versiyonlarda da ciddi indirimler söz konusu.
Ülkemizde 450TL fiyat etiketine sahip olan 200GB kapasiteli hafıza kartının yanı sıra 128GB kapasiteli kart 44,99 Dolar, 64GB kapasiteli model ise 22,83 Dolar’dan satılıyor. Modeller için %50 civarında bir indirim söz konusu. Bazı ülkeler için gönderim ücretsiz olarak görünürken Türkiye için belirli bir kargo bedeli ödemeniz gerekiyor.
10 yıl garantili olarak satılan SanDisk ultra serisi micro SD hafıza kartları, CES 2016 kapsamında ödüle layık görülmüştü. Class 10 kartlar, SD, SDHC, SDXC adaptör ile birlikte geliyor. Kartların ortalama yazma hızı 30MB seviyelerinde. Kaynak linkinden hafıza kartlarının Amazon sayfasına ulaşabilirsiniz.
http://www.amazon.com/dp/B00V62XBQQ/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
200 GB için onca para vermeye değmez bence.
250 olsaydı neyse..ama gün gelecek 512 GB sini 300 TL ye sattıklarında hemen alacağım
270Mbs okuma hızı var...
Aslında SSD bellekler de bu şekilde çok sayıda düşük kapasiteli bellek yongalarına paralel erişerek hızı artırıyorlar.
Bunları alıp , hafıza kartı yavaş, kendi hafızası hızlı, hafıza kartı gereksiz bilmem ne deyip burada ağlamayın. 30 mb falan da yazmıyor. 10 mb ile yazıyor bu seri, 16 ve 32 gb ' lık iki kartı var elimde. Telefona takıp, mundar etmemek gerekir telefonu.