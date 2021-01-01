Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    900 Milyon TL'lik EXXEN'in Animasyonunu yaptık! EXXEN Animasyonu yapmayan kalmasın.

    3
    1 hf.
    28,2b
    1
    Mobil Uygulamalar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Onurhan Keskin
    Video Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    EXXEN 1 Ocak'ta yayına girdi. İlk aşamada Youtube'un yansıması gibi gözükse de içerisinde güzel yapımlar da olduğunu söyleyebiliriz ama Animasyonu için hiç de olumlu konuşamayacağız.

    Herkese merhaba,EXXEN'in Outro videosunu Adobe Premiere Pro ile hızlıca yapıyoruz.

    Açıkçası birkaç harekette EXXEN animasyonunu elde edebiliyoruz,sizce uğraşmamışlar mı yoksa ''minimalist'' bir tasarım dilini mi benimsemişler?

    Lütfen EXXEN ve video ile ilgili yorumlarınızı belirtmeyi unutmayınız!



    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    900 milyon yatırım yapıyorsun çıkan işe bak yazık. Tek rezalet bu da değil site sanki yeni yetme bir webmaster tarafından yapılmış sanki amatör olarak bu işle uğraşanlar daha güzel site tasarlıyorlar. drm koruması bile yok yazık olmuş dökülen paralara.
    900 milyon yatırım yapıyorsun çıkan işe bak yazık. Tek rezalet bu da değil site sanki yeni yetme bir webmaster tarafından yapılmış sanki amatör olarak bu işle u...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haberin amacını anlayamadım? Hazır olanı kopyalamak kolay değil midir zaten? Amazon trilyonluk şirket ama amazonun da outrosunu yapmak 5 dakka sürmez heralde
    2 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    1- Başlık tamamen yanlış olmuş. 900 Milyon liralık Exxen'in animasyonu gibi algılanıyor. Oysa 900 milyon Exxen platformunun içeriğinin değeri. Acun CNN'e şunu demiş: "Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında." Yani senin yaptığını sandığın animasyona kaç para ödemişler buna ait bir bilgi yok.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    2- Animasyon tam olarak hangisi, en başta keşke animasyonun kendisini gösterseydin, interneti aradım taradım bu animasyona rastlamadım. Önce aslını sonra kopyasını koysaymışsın iyi olurmuş. Sanırım bir sonrakinde de 900 milyonluk Exxen'in logosunu yapacaksın! Bakalım kaç dakika sürecek gerçekten hayretle izliyoruz :))
    1- Başlık tamamen yanlış olmuş. 900 Milyon liralık Exxen'in animasyonu gibi algılanıyor. Oysa 900 milyon Exxen platformunun içeriğinin değeri. Acun CNN'e şunu d...
    Devamını Gör
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nopasstr (Nopass ) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bitmiş bir ürüne bakıp aynısını çizmekle tasarım tartışılmaz. Ürün üretmek eser ortaya çıkarmak farklı bir süreçtir, bitmiş ürünü 10 dk da bende yapabiliyorum yeaaaa demek başka bir şeydir. Neyse hayırlı işler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Saçma sapan işler... Netflix lan bu, sarısı işte.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence exxen netflix'i fazlasıyla geçecek en azından exxen kurucusu bı türk bizede destek etmek düşer arkandayiz

    Acun ILICALI

    Yolun yolumuz olacak abim
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    broodofqueen (Gökhan Koç) 2 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    B*k gibi işlere babam yapsın destek olmam, bence sizde olmayın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslında ciddi bir yatırım ve binlerce insana istihdam sağlayacak bir proje.

    Fiyatı gayet uygun ve içerikler başlangıç seviyesi için az ama üyelik sattıkca yeni programları mutlaka ekleyecektir.

    Reklam gelirleri hariç ortalama 5 milyon üyelik satması yeterli olacaktır maliyetleri çıkarması için ama tahminen 5 milyon üyelik satamayacak ama 2 milyon bandını rahat görür diye düşünüyorum.ciddi bir kitle var programların içerisinde.

    Ben izledim özellikle konuşanlar ve dövüş kulübü ile Şeref bey dizisini çok beğendim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    byrsim 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Burada asıl ustalık, büyük projeye beş para etmez animasyonu satmayı başarmaktır. Belki bunu yapan iyi bir animasyon uzmanı değildir ama iyi satışçı olduğu kesin.
    Bir de bu yönden bakın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Heretic Soul 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu konu niye Anasayfa Haberleri bölümünde?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Acun'u tekrar taktir ettim.
    Daha bir kaç ay önce dijital platform için "aklımızdan geçiyor" demişti. Bu kadar kısa sürede bir platform ortaya çıkardı. Üstelik basit içeriklerle. Bir çok sitede böyle haber oluyorsa iyi yolda demektir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Astekiv 6 gün ( Mesaj Silindi )
    exxen ne kadar "bir şey çıksın da ne çıkarsa çıksın" dediyse bu haber de "içerik olsun da ne olursa olsun" mantığında
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    deathless73 (Bülent ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    acun bütün projeleri ni survivor gibi ilgi görecek zannediyor para bende güç bende mantığı ile,ama bu baya bir patlayacak gibi görünüyor!!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Eeltorm 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu exxen'i ne iyi ne kötü şekilde gündeme getirmeyin yok olup gitsin başımıza bela olmadan kurtulalım.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    06:36
    Oyun Dünyasında Bu Ay - Ocak 2021
    3,7b izlenme · 2 gün
    56:34
    2si1 | BOR madeninden Lityum üretilecek
    6,1b izlenme · 10 ay
    08:16
    İş Bankası Dijital Kasa Uygulaması - İnceleme
    35,4b izlenme · 2 hf.
    04:28
    Bosch Serie 6 dikey süpürgeyi denedik
    7,7b izlenme · 2 gün
    12:35
    2600TBW ömürlü NVMe SSD, 7/24 çalışabilen HDD! "Seagate FireCuda 510 vs Ironwolf incelemesi"
    10,6b izlenme · 2 hf.
    12:33
    Parayı bastım, 5 tane aldım, peki? "Philips Hue Play incelemesi"
    15,4b izlenme · 3 hf.
    02:51
    Yok satan MI 10T ailesi neden bu kadar ilgi gördü?
    55,1b izlenme · 1 hf.
    20:44
    En iyi ANC kulaklık, bu kadar "Sony WH-1000XM4 incelemesi"
    12,7b izlenme · 2 hf.
    18:26
    Şarjı bitsin diye bekledim "Honor Watch GS Pro incelemesi"
    12b izlenme · 4 hf.
    04:36
    Dünyanın en tuhaf bilgisayarı! | İlginç bir özelliği var
    8,7b izlenme · 1 gün
    17:04
    Bu telefon çok hızlı | Huawei Mate 40 Pro ilk izlenimler
    18,1b izlenme · 3 hf.
    18:20
    Çin aşısını olduk! Covid-19 aşı denemelerine katılan Gün Oksay anlatıyor
    23,5b izlenme · 3 hf.
    01:34
    Tüm detaylarıyla 2 dakikada Samsung Galaxy S20 FE
    38,4b izlenme · 2 hf.
    03:54
    8TB'a kadar kapasite 3500MB/sn okuma hızı! Corsair MP400 test masamızda
    4,7b izlenme · 15 sa. yeni video
    Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız