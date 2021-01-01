900 Milyon TL'lik EXXEN'in Animasyonunu yaptık! EXXEN Animasyonu yapmayan kalmasın.

Video Editörü
EXXEN 1 Ocak'ta yayına girdi. İlk aşamada Youtube'un yansıması gibi gözükse de içerisinde güzel yapımlar da olduğunu söyleyebiliriz ama Animasyonu için hiç de olumlu konuşamayacağız.
Herkese merhaba,EXXEN'in Outro videosunu Adobe Premiere Pro ile hızlıca yapıyoruz.
Açıkçası birkaç harekette EXXEN animasyonunu elde edebiliyoruz,sizce uğraşmamışlar mı yoksa ''minimalist'' bir tasarım dilini mi benimsemişler?
Lütfen EXXEN ve video ile ilgili yorumlarınızı belirtmeyi unutmayınız!
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2- Animasyon tam olarak hangisi, en başta keşke animasyonun kendisini gösterseydin, interneti aradım taradım bu animasyona rastlamadım. Önce aslını sonra kopyasını koysaymışsın iyi olurmuş. Sanırım bir sonrakinde de 900 milyonluk Exxen'in logosunu yapacaksın! Bakalım kaç dakika sürecek gerçekten hayretle izliyoruz :))