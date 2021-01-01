900 Milyon TL'lik EXXEN'in Animasyonunu yaptık! EXXEN Animasyonu yapmayan kalmasın.

EXXEN 1 Ocak'ta yayına girdi. İlk aşamada Youtube'un yansıması gibi gözükse de içerisinde güzel yapımlar da olduğunu söyleyebiliriz ama Animasyonu için hiç de olumlu konuşamayacağız.

Herkese merhaba,EXXEN'in Outro videosunu Adobe Premiere Pro ile hızlıca yapıyoruz.



Açıkçası birkaç harekette EXXEN animasyonunu elde edebiliyoruz,sizce uğraşmamışlar mı yoksa ''minimalist'' bir tasarım dilini mi benimsemişler?



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