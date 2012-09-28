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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

90$'lık Eken B70 tablet modeli ülkemize ücretsiz gönderim imkanı sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS'un 99$'lık bir Nexus 7 varyantı için dedikodular yapılırken, Çinli üreticiler bu segmenti desteklemeye devam ediyor.

Uygun fiyatlı tabletleriyle tanınan Eken firması da B70 modeli ile segmente yeni bir üye kazandırdı.

7 inçlik 800 x 480 piksellik kapasitif bir ekran sunan Eken B70, Cortex-A8 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan AllWinner A10 işlemcisine ve Mali-400 grafik birimine yer veriyor. 512MB RAM, mini USB girişi, tam boyutlu USB, HDMI, 4GB depolama kapasitesi, microSD yuvası, 2300mAh batarya, Android 4.0 işletim sistemi, WiFi, 2MP arka, 1.3MP ön kamera şeklinde özelliklerini saymak mümkün.

Donanım açısından pek fazla bir şey vaad etmese de 90$'lık fiyatı göz önüne alındığında oldukça cazip görünüyor. Kutu içeriğine göre fiyat 99$'a kadar çıkıyor.

Aliexpress sitesi üzerinden temin edebileceğiniz B70 Android tablet China Post Air Mail yoluyla ücretsiz olarak 1 ay içerisinde ülkemize de gönderilebiliyor.

http://www.aliexpress.com/item/7-Eken-B70-tablet-pc-1-2Ghz-4GB-Android-4-0-Dual-Cameras-Capacitive-Touch-Screen/625154040.html#anchor-full-item-description Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cengiz4565 7 yıl
Bende Ainol elf 2 tableti cin den getirdim 17 günde elime ulaştı elbette bu islerde bir risk var bir ipad 3 u yurt disından almaya cesaret edemem doğusu
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JoeyBane 7 yıl
A10 işlemcisine ve Mali-400 grafik birimine rağmen bu fiyat mı? Hiç bişe..
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sertacarslan 7 yıl
Buna 100 dolar verene kadar aynı paraya RK3066 işlemcili 1gb ram'li tabletler var, onlardan alırım. 15 dolar kargo parası için bu çöpe bu para verilmez.
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umutkop 7 yıl
Bukalemun
HB den 180 TL ye onyo plus + aldım çok memnunum. RİSK almaya değecek bir ürün değil ! en basit olarak 512mb ram ve pili düşük.... İşlemci performan olarak ileri dönük değil. + 50/60 TL verin ÜST model alın derim. 8gb hafıza + 1 gb lık ram kazanımınız olur en azından.

Onyo Plus'da 4 GB hafıza ve 512 MB Ram var..
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byrd 7 yıl
bi kamera eksiği 62 dolar.
aliexpress.com/...
5 ay önce aldım 85 dolardı. şimdi 62 olmuş. pili 2800 mah.
fw topici
tabletrepublic.com/...
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Yine de alınmaz gibi.
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İnsan Çakması 7 yıl Guest-FDC9156E7
Exvision

Yine de alınmaz gibi.

bunu yazmak için girmiştim.
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Bukalemun 7 yıl
HB den 180 TL ye onyo plus + aldım çok memnunum. RİSK almaya değecek bir ürün değil ! en basit olarak 512mb ram ve pili düşük.... İşlemci performan olarak ileri dönük değil. + 50/60 TL verin ÜST model alın derim. 8gb hafıza + 1 gb lık ram kazanımınız olur en azından.
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Puzzles 7 yıl
Çok iyi haber fakat arkadaşlarında dediği gibi gümrük sorunu, vergiydi derken sıkıntı olabilir.
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umutkop 7 yıl
Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 75 Avro’yu geçmeyen eşya önemli değeri olmayan eşya olarak kabul edilmekte ve muafiyet tanınmaktadır.
Kaynak : gumrukticaret.gov.tr/...
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Firaristt 7 yıl
Gümrüğe 1$'lık ürün bile takılabiliyorsa bu hayli hayli takılır...Sonra o mini minnacık vergilerle ikiye katlanır. O donanıma o fiyat iyi ancak bizde bu vergiler olduktan sonra zor...
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umutkop 7 yıl
cagataykoroglu
playstylegümrüğe takılır ! fiyatı o zaman 2 takla olur ! :(
150 dolar altındakiler takılmaz.

emin misin ?
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Amedra 7 yıl
2300 mah biraz tartışılır.
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