90$'lık Eken B70 tablet modeli ülkemize ücretsiz gönderim imkanı sunuyor





ASUS'un 99$'lık bir Nexus 7 varyantı için dedikodular yapılırken, Çinli üreticiler bu segmenti desteklemeye devam ediyor.





Uygun fiyatlı tabletleriyle tanınan Eken firması da B70 modeli ile segmente yeni bir üye kazandırdı.





7 inçlik 800 x 480 piksellik kapasitif bir ekran sunan Eken B70, Cortex-A8 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan AllWinner A10 işlemcisine ve Mali-400 grafik birimine yer veriyor. 512MB RAM, mini USB girişi, tam boyutlu USB, HDMI, 4GB depolama kapasitesi, microSD yuvası, 2300mAh batarya, Android 4.0 işletim sistemi, WiFi, 2MP arka, 1.3MP ön kamera şeklinde özelliklerini saymak mümkün.





Donanım açısından pek fazla bir şey vaad etmese de 90$'lık fiyatı göz önüne alındığında oldukça cazip görünüyor. Kutu içeriğine göre fiyat 99$'a kadar çıkıyor.





Aliexpress sitesi üzerinden temin edebileceğiniz B70 Android tablet China Post Air Mail yoluyla ücretsiz olarak 1 ay içerisinde ülkemize de gönderilebiliyor.

http://www.aliexpress.com/item/7-Eken-B70-tablet-pc-1-2Ghz-4GB-Android-4-0-Dual-Cameras-Capacitive-Touch-Screen/625154040.html#anchor-full-item-description