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A4 Tech G11-570HX Fare Video İnceleme

5 yıl
16,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda A4Tech'in ufak boyutlarıyla daha çok dizüstü bilgisayar kullanıcılarına yönelik tasarlanmış faresi G11-570HX'i inceliyoruz.
 

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DH | equ* 5 yıl en beğenilen
Şu forumu kaç tane kız kullanıyor ki her videonun başında bize cinsiyet soruyor.Yada citizen manita mı arıyor kendisine
1 Yanıt Yanıtla +31
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Serpico. 5 yıl
Kusura bakmayın ama bu inceleme değil, kutu açılımı olmuş. Kablosuz mouse inceleniyor, ne pil süresi bilgisi var, ne çalışma uzaklığı bilgisi.. Hadi diyelim test etmediniz, bari A4Tech'in verilerini telaffuz etseydiniz. Yazılım üzerinden tuşlara fonksiyon atanabiliyor denmiş, yazılım ortada yok..

Ayrıca DH'nin ürün inceleme sistemini değiştirmesi gerek artık. Şu ürün için videoya ne gerek var allasen. Emek harcayanların vaktine, stüdyonun ışıkları için harcanan elektriğe, render ve upload için kullanılan bilgisayarın gücüne yazık. Yazı olarak yayınlansa daha iyi olmaz mı bu tarz basit ürünler?
Kusura bakmayın ama bu inceleme değil, kutu açılımı olmuş. Kablosuz mouse inceleniyor, ne pil süresi bilgisi var, ne çalışma uzaklığı bilgisi.. Hadi diyelim te...
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DH Misafiri 2 yıl
bazen... pardon her zaman işten anlamayan insanlardan nefret etmişimdir. keşke ölseler :D
1- bu farenin kablosunu kaybederseniz 6 gün sonra mıctınız demektir.
2- 1. maddede belirtildiği gibi altı günde bir şarj etmeniz lazım.
3- aa! kablo yok? o zaman mıctınız demektir fareyi çöpe atın çünkü şarj kablosu sadece çinde var.
4- altı günde bir şarj. bu fareyi almak için kafayı yemiş olmak lazım.
biri bana bunları anlatsaydı zamanındaki 90tl yi bayılmamış ve çinden kablo siaripi getirtmemiş ve her altıgünde bir şarj etmek zorunda kalmamış olacaktım.
özetle aklınız varsa almayın.
ben aldım pişman değilim. neden dersen çok hafif :D çinden kaybettiğin şarj kablosunu getirtebiliyor ve altıgündebir şarj etmek koymuyorsa al.
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comready 4 yıl
Merhaba, bu mouse'u yaklaşık 1 aydır kullanıyorum, ve sürekli bir takılma problemi var, lag problemi var, kullanıp da bu sorunu yaşayan oldu mu? Yoksa bir ben mi yaşıyorum?
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ESED 4 yıl
İlk önce LOGİTECH V320 sonra M720 kaplosuz mouse sahip oldum. her ikiside zamanla tuşları tutukluk yaparak heba oldu. İnsan, bir mouse yüksek paralar ödedikten sonra istediği verimi alamayınca psikolojisi bozuluyor :) Logitechlerin özellikle dış yüzeylerinin kalitesi çok iyi ve hızlı tekerlek özelliği benim en çok sevdiğim yanıydı(Tekerleği tesbih niyetine çevirirdim :)) fakat Bir daha Logitech mi ? asla !!!
Geçenlerde Yine kablosuz Mouse ararken, Loginin faresini 100 Tl gibi bir rakama alıyorken a4 g11' i 40 tl gibi bir fiyata aldım. Mouse gerçekten iyiymiş, Kesinlikle bu fareyi tavsiye edebilirim...
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
Tasarım benim tarzım değil ben daha ok sade tasarımlardan yanayım
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DH Misafiri 5 yıl
eeee napak alakmı hem mous uçsa haber olur bumu haber
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DH Misafiri 5 yıl
eeee napak alakmı hem mous uçsa haber olur bumu haber
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DH Misafiri 5 yıl
Pil durumunu vs eleştirene kadar gidip baksaydınız a4tech'in sitesine. Ama bakamazsınız orda da yok. Adam ne yapsın ufacık fareyi pili bitene kadar kullanıp 3 ayda mı ceksin incelemeyi...
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Yılan Serdar 5 yıl
Mouse dediğin Razer ouroborosdur
8400 dpi
kablolu kablosuz
uçak gibi alet :D
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2012/07/26/632923/Razer_Ouroboros.jpg

suan masaüstümde kendileri...
havalı user :D
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Kablosuz mouselere hiç alışamadım. :)
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furkann20 5 yıl
bir mousedan ne beklenebilir ki? birçok özelliği gereksiz. işimi görsün yeter...
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