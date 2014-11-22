AB, Google gibi arama motoru sahiplerini zora sokacak bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor





Avrupa Birliği'nde özel hayatın gizliliği ve anti-tekel kanunlarının oldukça sert olduğu bilinen bir gerçek. Bu nedenle Microsoft, Google gibi devler sık sık soruşturmalara maruz kalıyor ve para cezalarına çarptırılıyor. Geçmiş yıllarda Microsoft'un Windows işletim sisteminde Internet Explorer yanında Chrome ve Firefox gibi alternatifleri de kullanıcılara sunmak zorunda kalması bunun en bilinen örneği.





Avrupa parlamentosu bu kez arama motoru devlerini zorda bırakacak bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Kanun teklifi yazılım devlerinin arama motorunu diğer ticari servislerinden ayırması zorunluluğu getiriyor. Bunun anlamı Google'ın arama motoru hizmetini ayrı bir şirket olarak sunması demek oluyor.





Avrupa Birliği'nin Google'a karşı yürüttüğü anti-tekel ve gizlilik ihlali soruşturmalarının tamamlanamaması ve bunun yanında tüm hizmetlerini kapsadığı için Google'ın arama motoru algoritmalarını soruşturmacılara sunmak istememesi parlament milletvekillerini de harekete geçirdi. İspanyol milletvekili Ramon Tremosa arama motoru algoritmalarını inceleyebilmenin mümkün olmadığını ve buna yasal olarak bir çözüm getirmek zorunda olduklarını dile getiriyor.





Henüz teklif aşamasında olduğu için kesin olarak yasalaşacağına dair bir garanti yok. Ayrıca bu tür kanunlarla Avrupa Birliği'nin şirketleri üstüne üstlük kendi bölgesinde olmayanları bölebilmesine imkan bulunmuyor. Bununla birlikte kanuna dayanarak çeşitli zorlamalar ve soruşturmalar açılabilir.

http://www.androidauthority.com/eu-parliament-break-google-569012/