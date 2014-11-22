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AB, Google gibi arama motoru sahiplerini zora sokacak bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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AB, Google gibi arama motoru sahiplerini zora sokacak bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor

Avrupa Birliği'nde özel hayatın gizliliği ve anti-tekel kanunlarının oldukça sert olduğu bilinen bir gerçek. Bu nedenle Microsoft, Google gibi devler sık sık soruşturmalara maruz kalıyor ve para cezalarına çarptırılıyor. Geçmiş yıllarda Microsoft'un Windows işletim sisteminde Internet Explorer yanında Chrome ve Firefox gibi alternatifleri de kullanıcılara sunmak zorunda kalması bunun en bilinen örneği.

Avrupa parlamentosu bu kez arama motoru devlerini zorda bırakacak bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor. Kanun teklifi yazılım devlerinin arama motorunu diğer ticari servislerinden ayırması zorunluluğu getiriyor. Bunun anlamı Google'ın arama motoru hizmetini ayrı bir şirket olarak sunması demek oluyor.

Avrupa Birliği'nin Google'a karşı yürüttüğü anti-tekel ve gizlilik ihlali soruşturmalarının tamamlanamaması ve bunun yanında tüm hizmetlerini kapsadığı için Google'ın arama motoru algoritmalarını soruşturmacılara sunmak istememesi parlament milletvekillerini de harekete geçirdi. İspanyol milletvekili Ramon Tremosa arama motoru algoritmalarını inceleyebilmenin mümkün olmadığını ve buna yasal olarak bir çözüm getirmek zorunda olduklarını dile getiriyor. 

Henüz teklif aşamasında olduğu için kesin olarak yasalaşacağına dair bir garanti yok. Ayrıca bu tür kanunlarla Avrupa Birliği'nin şirketleri üstüne üstlük kendi bölgesinde olmayanları bölebilmesine imkan bulunmuyor. Bununla birlikte kanuna dayanarak çeşitli zorlamalar ve soruşturmalar açılabilir.  

http://www.androidauthority.com/eu-parliament-break-google-569012/ Yorum Yaz
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ALLAME.1 4 yıl
Güzel.
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DH Misafiri 4 yıl
%5 haber
%95 "soruşturmalarının tamamlanamaması"
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DH Misafiri 4 yıl
türkiyenin ab'ye dahil olması şart.
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ergün.sahin 4 yıl
güzel bir teknoloji tam avrupa teknolojisi
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Gömceli 4 yıl
Güzel Bir Teknoloji Başarılarınızın devamını dilerim
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ø 4 yıl
antitekel kanunlar Türkiye'dede olsa keşke.
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zgrp 4 yıl
Avrupalı olabilmek böyle birşey işte
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murdocklawless 4 yıl
arama motoru algoritması ticari sırdır. coca cola açar mı acaba formülünü soruşturma olsa?
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moffaka 4 yıl murdocklawless
murdocklawless

arama motoru algoritması ticari sırdır. coca cola açar mı acaba formülünü soruşturma olsa?

Coca cola formulu soyledi diye biliyorum..
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SEO-Uzmanı 4 yıl
deccal olacak çok yakında !
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ardabeyim 4 yıl
En azından birinin (biri dediğimde ab :d) yaptırım uygulayabilmesi güzel bi şey.
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