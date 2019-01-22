AB Komisyonu, MasterCard'a 570 milyon euro para cezası verdi

Avrupa Birliği Komisyonu, rekabete aykırı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle MasterCard'a 573 milyon euro (650 milyon dolar) tutarında para cezası kesti. Avrupa piyasasındaki en büyük ikinci kredi kartı hizmeti sağlayıcısı olan MasterCard'ın, satıcıların kendi ülkeleri dışındaki ucuz bankacılık hizmetlerini kullanmalarına engel olduğu bildirildi.

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Komisyon, 2013 yılında başlatılan soruşturma kapsamında MasterCard'ın kurallarının, satıcıların sınır ötesi rekabetten yararlanmalarına engel olduğu sonucuna vardı. Bunu da onları, müşterilerin kendi ülkelerindeki bankalar tarafından belirlenen ücretler yerine, yerel bankaların belirlediği ücretleri ödemeye zorlayarak yaptığı belirtiliyor.

Avrupa'daki satıcılar ve tüketiciler zarar gördü

Avrupa Komisyonu Üyesi Margrethe Vestager konuyla ilgili yaptığı açıklamda "Mastercard'ın kurallları, satıcıların diğer üye ülkelerdeki bankaların sunduğu daha iyi koşullara erişimlerini engelleyerek kart ödemesi maliyetini yapay bir şekilde artırdı. Bu nedenle, AB'deki satıcılar ve tüketiciler zarar gördü" dedi.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-582_en.htm