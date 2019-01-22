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AB Komisyonu, MasterCard'a 570 milyon euro para cezası verdi

Avrupa Birliği Komisyonu, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mastercard'a tam 573 milyon euro para cezası kesti. Şirketin satıcılar ve tüketicileri zarara soktuğu açıklandı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Avrupa Birliği Komisyonu, rekabete aykırı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle MasterCard'a 573 milyon euro (650 milyon dolar) tutarında para cezası kesti. Avrupa piyasasındaki en büyük ikinci kredi kartı hizmeti sağlayıcısı olan MasterCard'ın, satıcıların kendi ülkeleri dışındaki ucuz bankacılık hizmetlerini kullanmalarına engel olduğu bildirildi.
Ayrıca Bkz. "Şirketler neden Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GPDR) kurallarına uymuyor?"
Komisyon, 2013 yılında başlatılan soruşturma kapsamında MasterCard'ın kurallarının, satıcıların sınır ötesi rekabetten yararlanmalarına engel olduğu sonucuna vardı. Bunu da onları, müşterilerin kendi ülkelerindeki bankalar tarafından belirlenen ücretler yerine, yerel bankaların belirlediği ücretleri ödemeye zorlayarak yaptığı belirtiliyor.

Avrupa'daki satıcılar ve tüketiciler zarar gördü

Avrupa Komisyonu Üyesi Margrethe Vestager konuyla ilgili yaptığı açıklamda "Mastercard'ın kurallları, satıcıların diğer üye ülkelerdeki bankaların sunduğu daha iyi koşullara erişimlerini engelleyerek kart ödemesi maliyetini yapay bir şekilde artırdı. Bu nedenle, AB'deki satıcılar ve tüketiciler zarar gördü" dedi.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-582_en.htm Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
aslinda bu ceza isleri komik. zarara ugratilanlar musteriler, ama parayi ab komisyonu aliyor :) hayirli isler...
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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
aslinda bu ceza isleri komik. zarara ugratilanlar musteriler, ama parayi ab komisyonu aliyor :) hayirli isler...
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Cute Hentai 3 ay
İyi beddua ettim tuttu demekki. :D PayPal üzerinden devamlı invite geliyordu MasterCard e-mailleri. Bunlar fake mail değilse beter olsunlar.
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10ff 3 ay
Bu cezaya sevinen akıllılar olacak ama acısını yine bizden çıkartacak o firmalar...
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Seyrim 3 ay
Bu ceza koymaz onlara..
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cocainbar 3 ay
Ohhh iyi olmus icimin yaglari eridi. Eco kartlarini iptal etmislerdi.
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firat_kilic 3 ay
bizde durum ne acb?
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