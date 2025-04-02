AB'den 15 otomobil üreticisine 458 milyon euro ceza

Bu karar, Avrupa Komisyonu’nun 2021 yılında söz konusu otomobil şirketlerine düzenlediği baskınlar sonrasında yapılan soruşturmanın sonucunda alındı. Komisyona göre, Mayıs 2002 ile Eylül 2017 arasında bir kartel oluşturan şirketler, kendi aralarında gizli anlaşmalar yaparak araç geri dönüşüm sürecinde rekabeti kısıtladı.
Normalde Avrupa Birliği yasaları, otomobil üreticilerinin kullanım ömrünü tamamlamış araçları (hurda araçlar) geri dönüşüme tabi tutma ve eğer gerekirse bu süreçle ilgili maliyetleri karşılamalarını zorunlu kılıyor. Böylece araç sahipleri, eski araçlarını ücretsiz olarak geri dönüşüm tesislerine bırakabiliyor.
Ancak söz konusu 15 otomobil üreticisi ve ACEA, geri dönüşüm süreçleriyle ilgili bazı bilgileri gizlemek ve tüketicilere daha çevre dostu alternatifler sunulmasını engellemek için bir araya geldi. Şirketler, araçlarının ne kadar geri dönüştürülebilir olduğunu reklam yoluyla tanıtmama konusunda anlaştı. Ayrıca, normalde üreticilerin geri dönüşüm sürecini finanse etmesi gerekiyordu. Ancak şirketler, bu maliyetten kaçınmak için anlaşmaya vardı.
Mercedes-Benz ihbarcı oldu, ceza almaktan kurtuldu
Mercedes-Benz, Avrupa Birliği yetkililerine kartelin varlığını bildirdiği için para cezasından muaf tutuldu.
Tüm otomobil üreticileri, suçlamaları kabul etti ve AB rekabet otoriteleriyle iş birliği yaptı. Bunun karşılığında, her biri cezalarında %10 indirim aldı. Stellantis, yaptığı açıklamada, soruşturma sürecinde Avrupa Komisyonu ile iş birliği yaptıklarını ve cezanın 2024 mali sonuçlarına yansıtıldığını belirtti.
AB yetkililerinden açıklama
AB Rekabetten Sorumlu Başkanı Teresa Ribera, “Müşteri farkındalığını ve daha çevre dostu ürünlere olan talebi bastıran kartelleri tolere etmeyeceğiz” dedi. Bu karar, otomotiv sektöründeki büyük firmaların çevresel sorumluluklarını yerine getirmesi ve rekabeti adil bir şekilde sürdürmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo