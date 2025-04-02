Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AB'den 15 otomobil üreticisine 458 milyon euro ceza

    AB, Volkswagen ve Stellantis dahil 15 otomobil üreticisine, araç geri dönüşümünde rekabeti engellemek üzere kartel oluşturdukları için 458 milyon euro ceza verdi.
    AB'den 15 otomobil üreticisine 458 milyon euro ceza Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği rekabet otoriteleri, Volkswagen ve Stellantis başta olmak üzere toplam 15 otomobil üreticisi ile Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği’ne (ACEA) araç geri dönüşümüne yönelik rekabeti engelledikleri gerekçesiyle toplam 458 milyon euro para cezası verdi.

    Bu karar, Avrupa Komisyonu’nun 2021 yılında söz konusu otomobil şirketlerine düzenlediği baskınlar sonrasında yapılan soruşturmanın sonucunda alındı. Komisyona göre, Mayıs 2002 ile Eylül 2017 arasında bir kartel oluşturan şirketler, kendi aralarında gizli anlaşmalar yaparak araç geri dönüşüm sürecinde rekabeti kısıtladı.

    Normalde Avrupa Birliği yasaları, otomobil üreticilerinin kullanım ömrünü tamamlamış araçları (hurda araçlar) geri dönüşüme tabi tutma ve eğer gerekirse bu süreçle ilgili maliyetleri karşılamalarını zorunlu kılıyor. Böylece araç sahipleri, eski araçlarını ücretsiz olarak geri dönüşüm tesislerine bırakabiliyor.

    Ancak söz konusu 15 otomobil üreticisi ve ACEA, geri dönüşüm süreçleriyle ilgili bazı bilgileri gizlemek ve tüketicilere daha çevre dostu alternatifler sunulmasını engellemek için bir araya geldi. Şirketler, araçlarının ne kadar geri dönüştürülebilir olduğunu reklam yoluyla tanıtmama konusunda anlaştı. Ayrıca, normalde üreticilerin geri dönüşüm sürecini finanse etmesi gerekiyordu. Ancak şirketler, bu maliyetten kaçınmak için anlaşmaya vardı.

    AB'den 15 otomobil üreticisine 458 milyon euro ceza Tam Boyutta Gör
    Bu kuralları ihlal ettikleri tespit edilen Volkswagen 127,69 milyon euro, Stellantis 99,5 milyon euro, Renault-Nissan 81,46 milyon euro, Ford 41,46 milyon euro ceza aldı. Bunlara ek olarak Toyota, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mazda, GM, Suzuki ve Volvo de cezalandırılan şirketler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra, Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA) de 500.000 euro ceza aldı.

    Mercedes-Benz ihbarcı oldu, ceza almaktan kurtuldu

    Mercedes-Benz, Avrupa Birliği yetkililerine kartelin varlığını bildirdiği için para cezasından muaf tutuldu.

    Tüm otomobil üreticileri, suçlamaları kabul etti ve AB rekabet otoriteleriyle iş birliği yaptı. Bunun karşılığında, her biri cezalarında %10 indirim aldı. Stellantis, yaptığı açıklamada, soruşturma sürecinde Avrupa Komisyonu ile iş birliği yaptıklarını ve cezanın 2024 mali sonuçlarına yansıtıldığını belirtti.

    AB yetkililerinden açıklama

    AB Rekabetten Sorumlu Başkanı Teresa Ribera, “Müşteri farkındalığını ve daha çevre dostu ürünlere olan talebi bastıran kartelleri tolere etmeyeceğiz” dedi. Bu karar, otomotiv sektöründeki büyük firmaların çevresel sorumluluklarını yerine getirmesi ve rekabeti adil bir şekilde sürdürmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    S
    swordoftemple 2 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

    Profil resmi
    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tyt felsefe notları pdf üst komşu ses yapıyor ne yapmalıyım dsg şanzıman sıfırlama ne yersem ateşim çıkar volte nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9 9M3G7AT13
    HP 255 G9 9M3G7AT13
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum