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    Anlık Bildirim

    AB, yapay zeka tarafından üretilen pornografiyi ve deepfake'leri suç sayacak

    AB, yapay zeka tarafından üretilen pornografiyi ve deepfake'leri suç kapsamına almak istiyor. AB yasa tasarısı, istenmeyen müstehcen görüntülerin gönderilmesini de suç olarak kabul ediyor.
    AB, yapay zeka pornografiyi ve deepfake'leri suç sayacak Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu, 2022 yılında aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin diğer biçimleriyle nasıl mücadele edileceğine ilişkin bir yönerge önerisi yayınlamıştı. Şimdi ise Avrupa Konseyi ve Parlamentosu, diğer hususların yanı sıra farklı siber-şiddet türlerinin suç sayılması önerisini kabul etti Önerilen kurallar, yapay zeka araçları tarafından oluşturulan deepfake'ler de dahil olmak üzere, mahrem görüntülerin rıza dışı paylaşımını suç haline getirecek.

    AB yapay zeka için cezai önlemler alıyor

    Tasarı, yapay zeka deepfake görüntülerin veya pornografiye ek olarak siber takip, çevrimiçi taciz, kadın düşmanı nefret söylemi ve "siber-flashing" ya da istenmeyen müstehcen görüntülerin gönderilmesini de suç olarak sayacak.

    Komisyon, tüm Avrupa Birliği için özellikle bu eylemleri ele alan bir yönergeye sahip olmanın, bunları henüz suç olarak kabul etmemiş Üye Devletlerdeki mağdurlara yardımcı olacağını söylüyor. Direktif ayrıca üye devletlerin, kullanıcıların siber şiddeti daha kolay tespit etmelerine ve mümkünse nasıl önleyeceklerini ya da nasıl yardım isteyeceklerini bilmelerine yardımcı olacak tedbirler geliştirmelerini gerektiriyor. Ayrıca, üye devletlerin kendi sakinlerine ihbarda bulunabilecekleri bir online portal sağlamaları da gerekecek.

    Taylor Swift'in yüzünün kullanıldığı pornografik deepfake görüntülerin son zamanlarda yayılmasının AB yetkililerini öneriyi ilerletmeye teşvik ettiği belirtiliyor. Hatırlayacak olursanız, X, görüntülerin viral hale gelmesinin ardından müzisyenin adıyla yapılan aramaları geçici olarak engellemek zorunda bile kalmıştı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Věra Jourová verdiği demeçte, "Bu tür resimler sadece pop yıldızlarına değil, iş yerinde ya da evde bunun bir deepfake olduğunu kanıtlamak zorunda kalacak her kadına büyük zarar verebilir." dedi.

    Ancak şu anda söz konusu kurallar, AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin hala onaylaması gereken yasa tasarısının bir parçasından ibaret. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, nihai yasanın “AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilmeyi bekliyor” denildi. Ancak her şey yolunda gider ve tasarı yakında yasalaşırsa, AB ülkelerinin yeni kuralları uygulamak için 2027 yılına kadar süresi olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 6 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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