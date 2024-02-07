AB, yapay zeka tarafından üretilen pornografiyi ve deepfake'leri suç sayacak

AB yapay zeka için cezai önlemler alıyor
Tasarı, yapay zeka deepfake görüntülerin veya pornografiye ek olarak siber takip, çevrimiçi taciz, kadın düşmanı nefret söylemi ve "siber-flashing" ya da istenmeyen müstehcen görüntülerin gönderilmesini de suç olarak sayacak.
Komisyon, tüm Avrupa Birliği için özellikle bu eylemleri ele alan bir yönergeye sahip olmanın, bunları henüz suç olarak kabul etmemiş Üye Devletlerdeki mağdurlara yardımcı olacağını söylüyor. Direktif ayrıca üye devletlerin, kullanıcıların siber şiddeti daha kolay tespit etmelerine ve mümkünse nasıl önleyeceklerini ya da nasıl yardım isteyeceklerini bilmelerine yardımcı olacak tedbirler geliştirmelerini gerektiriyor. Ayrıca, üye devletlerin kendi sakinlerine ihbarda bulunabilecekleri bir online portal sağlamaları da gerekecek.
Taylor Swift'in yüzünün kullanıldığı pornografik deepfake görüntülerin son zamanlarda yayılmasının AB yetkililerini öneriyi ilerletmeye teşvik ettiği belirtiliyor. Hatırlayacak olursanız, X, görüntülerin viral hale gelmesinin ardından müzisyenin adıyla yapılan aramaları geçici olarak engellemek zorunda bile kalmıştı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Věra Jourová verdiği demeçte, "Bu tür resimler sadece pop yıldızlarına değil, iş yerinde ya da evde bunun bir deepfake olduğunu kanıtlamak zorunda kalacak her kadına büyük zarar verebilir." dedi.
Ancak şu anda söz konusu kurallar, AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin hala onaylaması gereken yasa tasarısının bir parçasından ibaret. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, nihai yasanın “AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilmeyi bekliyor” denildi. Ancak her şey yolunda gider ve tasarı yakında yasalaşırsa, AB ülkelerinin yeni kuralları uygulamak için 2027 yılına kadar süresi olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.