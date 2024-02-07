AB, yapay zeka tarafından üretilen pornografiyi ve deepfake'leri suç sayacak

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu, 2022 yılında aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin diğer biçimleriyle nasıl mücadele edileceğine ilişkin bir yönerge önerisi yayınlamıştı. Şimdi ise Avrupa Konseyi ve Parlamentosu, diğer hususların yanı sıra farklı siber-şiddet türlerinin suç sayılması önerisini kabul etti Önerilen kurallar, yapay zeka araçları tarafından oluşturulan deepfake'ler de dahil olmak üzere, mahrem görüntülerin rıza dışı paylaşımını suç haline getirecek.

AB yapay zeka için cezai önlemler alıyor

Tasarı, yapay zeka deepfake görüntülerin veya pornografiye ek olarak siber takip, çevrimiçi taciz, kadın düşmanı nefret söylemi ve "siber-flashing" ya da istenmeyen müstehcen görüntülerin gönderilmesini de suç olarak sayacak.

Komisyon, tüm Avrupa Birliği için özellikle bu eylemleri ele alan bir yönergeye sahip olmanın, bunları henüz suç olarak kabul etmemiş Üye Devletlerdeki mağdurlara yardımcı olacağını söylüyor. Direktif ayrıca üye devletlerin, kullanıcıların siber şiddeti daha kolay tespit etmelerine ve mümkünse nasıl önleyeceklerini ya da nasıl yardım isteyeceklerini bilmelerine yardımcı olacak tedbirler geliştirmelerini gerektiriyor. Ayrıca, üye devletlerin kendi sakinlerine ihbarda bulunabilecekleri bir online portal sağlamaları da gerekecek.

Taylor Swift'in yüzünün kullanıldığı pornografik deepfake görüntülerin son zamanlarda yayılmasının AB yetkililerini öneriyi ilerletmeye teşvik ettiği belirtiliyor. Hatırlayacak olursanız, X, görüntülerin viral hale gelmesinin ardından müzisyenin adıyla yapılan aramaları geçici olarak engellemek zorunda bile kalmıştı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Věra Jourová verdiği demeçte, "Bu tür resimler sadece pop yıldızlarına değil, iş yerinde ya da evde bunun bir deepfake olduğunu kanıtlamak zorunda kalacak her kadına büyük zarar verebilir." dedi.

Ancak şu anda söz konusu kurallar, AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin hala onaylaması gereken yasa tasarısının bir parçasından ibaret. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, nihai yasanın “AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilmeyi bekliyor” denildi. Ancak her şey yolunda gider ve tasarı yakında yasalaşırsa, AB ülkelerinin yeni kuralları uygulamak için 2027 yılına kadar süresi olacak.

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AB, yapay zeka pornografiyi ve deepfake'leri suç sayacak