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Şirketler neden Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GPDR) kurallarına uymuyor?

Dev şirketlerin birbiri ardına Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ihlalleri yapması ve milyon dolarlık ceza ödemelerinin arkasında ne var? Bilerek mi ceza yiyorlar? İşte nedenleri...
4 ay
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Özellikle Facebook'un yaşadığı veri ihlalleri sonrasında tüketici gizliliği için alınan en büyük kararlardan biri olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GPDR) şirketlerin işine gelmeyen düzenlemeler içeriyor. Kullanıcı gizliliğinin ön planda tutulduğu GPDR kurallarını hiçe sayan ve uymayan Apple ve Google gibi birçok dev şirket sayabiliriz.

Domino etkisinden korkuyorlar

Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde AB vatandaşlarına tanınan haklardan biri de şirketlerin veritabanlarına kayıtlı olan kişisel bilgilerini silebilme hakkı ve bu da şirketleri korkutuyor. Şirketler ilk etapta GPDR'nin istediği düzenlemeleri yerine getirmedikleri için astronomik cezalar ödüyorlar fakat bunun onlar için bir sorun teşkil etmediği açıkça ortada. Zira azami para cezası o şirketin küresel cirosunun yüzde dördü demek.
Ancak ikinci neden ise kullanıcı verilerini silmek istemiyor olmaları. Şirketler farklı insanlar ve farklı departmanlar tarafından kullanılan veritabanı organizasyonlarını sekteye uğratmamak için herhangi bir veri kaybına sıcak bakmıyorlar. Zira silinen verinin nereye bağlı olduğunun bilinmemesi, yanlış raporlara, verilere ve dolayısıyla domino etkisine neden olabileceği bunun da şirkete daha büyük zararlar vereceği belirtiliyor. Şirketler GPDR kurallarına uyacaklarını taahhüt etseler de şu an bunu tam anlamıyla uygulayan şirket sayısının oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili yeni kararlar alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor.

https://9to5mac.com/2019/01/21/defying-gdpr/ Yorum Yaz
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The Hollow 4 ay en beğenilen
Sıka sıka GDPR'ye uyacaklar. Bu arada kısaltması GPDR değil GDPR.
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venom.X 4 ay
Gdpr boşverin bizi koruyan kvkk
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The Hollow 4 ay en beğenilen
Sıka sıka GDPR'ye uyacaklar. Bu arada kısaltması GPDR değil GDPR.
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mu5tafa 4 ay
74 dolar Türkiye ye gelene kadar 1000 tl fark eder..2 gb kotalı paketi 5g kullansa ne kullanmasa ne?
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