Şirketler neden Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GPDR) kurallarına uymuyor?

Özellikle Facebook'un yaşadığı veri ihlalleri sonrasında tüketici gizliliği için alınan en büyük kararlardan biri olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GPDR) şirketlerin işine gelmeyen düzenlemeler içeriyor. Kullanıcı gizliliğinin ön planda tutulduğu GPDR kurallarını hiçe sayan ve uymayan Apple ve Google gibi birçok dev şirket sayabiliriz.

Domino etkisinden korkuyorlar

Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde AB vatandaşlarına tanınan haklardan biri de şirketlerin veritabanlarına kayıtlı olan kişisel bilgilerini silebilme hakkı ve bu da şirketleri korkutuyor. Şirketler ilk etapta GPDR'nin istediği düzenlemeleri yerine getirmedikleri için astronomik cezalar ödüyorlar fakat bunun onlar için bir sorun teşkil etmediği açıkça ortada. Zira azami para cezası o şirketin küresel cirosunun yüzde dördü demek.

https://9to5mac.com/2019/01/21/defying-gdpr/

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Ancak ikinci neden isesilmek istemiyor olmaları. Şirketler farklı insanlar ve farklı departmanlar tarafından kullanılansekteye uğratmamak için herhangi bir veri kaybına sıcak bakmıyorlar. Zira silinen verinin nereye bağlı olduğunun bilinmemesi,ve dolayısıylaneden olabileceği bunun da şirkete daha büyük zararlar vereceği belirtiliyor. Şirketlerkurallarına uyacaklarını taahhüt etseler de şu an bunu tam anlamıyla uygulayan şirket sayısınınolduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde bununla ilgilialınıp alınmayacağı ise bilinmiyor.