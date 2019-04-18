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ABD, CRISPR yöntemini resmi olarak insanlar üzerinde kullanmaya başladı

Çin'den sonra ABD'de de CRISPR yönteminin insanlar üzerinde kullanıldığı haberi geldi. Resmi olarak yapılan açıklamaya göre yöntem, kanser hastaları üzerinde denenmiş. Detaylar haberimizde.
1 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Çinli bilim insanı He Jiankui’nin CRISPR yöntemiyle dünyaya gelen ilk insanların duyurusunu yapmasından sonra yaşanan olayların üzerinden çok süre geçmeden, benzer bir haber de ABD’den geldi.

ABD Ulusal Devlet Radyosu’nun (NPR) paylaştığı bilgilere göre 2016 yılının Haziran ayında Ulusal Sağlık Enstitüleri; Pennsylvania Üniversitesinde görev yapan bir grup bilim insanına, CRISPR yönteminin insanlar üzerinde denenmesi izni verdi. Geçen süre zarfında çalışmalarına devam eden araştırma ekibinden bir sözcü, pazartesi günü yaptığı açıklamada; CRISPR yönteminin insanlarda kullanılmaya başlandığını belirtti.

Sözcünün NPR’a verdiği bilgilerde CRISPR yönteminin, iki kanser hastasını tedavi etmek maksadıyla kullanıldığı ifade edilmiş. Hastalardan birinin çoklu melanom (Cilde rengini veren melanositlerden kaynaklanan bir cilt tümörü), diğerinin ise sarkom (bağ dokusu ve yumuşak dokunun kötü huylu tümörü) şikâyetiyle tedavi edilmeye çalışıldığı, ancak tedavilerinden bir sonuç alınamayınca CRISPR yönteminde karar kılındığı belirtiliyor.

Uygulanan tedavi kapsamında, öncelikle hastaların bağışıklık sistemi hücreleri vücutlarından çıkarılmış. CRISPR yöntemiyle değiştirilen ve tümörlü hücreleri hedef alması sağlanan bağışıklık hücreleri, tekrar hastaların vücuduna yerleştirilmiş.

Sonuçlar için uzun bir süre beklemek gerekebilir

Tedavinin işe yarayıp yaramadığı veya ne kadar faydalı olduğu bilgisinin paylaşılmadığı açıklamada, 18 hastaya daha uygulanacak yöntem sonrasında elde edilen veriler neticesinde açıklama yapılacağı belirtiliyor.

CRISPR tekniğini pratik anlamda kullanmaktan henüz çok uzak olmamız, yöntemin öngörülemeyen yan etkilere sahip olabileceği endişeleri ve teknikle beraber ortaya çıkan ahlaki meseleler tıp dünyası gündemini çok daha uzun süreler meşgul edecekmiş gibi görünüyor. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.


https://www.npr.org/sections/health-shots/2019/04/16/712402435/first-u-s-patients-treated-with-crispr-as-gene-editing-human-trials-get-underway Yorum Yaz
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Elsa 1 ay en beğenilen
Güzel gelişme
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darkaura 1 ay
ne kadar etik disi, gayri ahlaki ve tehlikeli sonuclari olursa olsun, bir yenilik elle tutulur avantaj, gelisme sagliyorsa hic bir sey onunde duramaz. eninde sonunda herkez onu edinmenin yoluna bakar. bir taraf gelisip ilerlerken kimse karsisina gecip bu etik degil diyip seyretmez.
ne kadar etik disi, gayri ahlaki ve tehlikeli sonuclari olursa olsun, bir yenilik elle tutulur avantaj, gelisme sagliyorsa hic bir sey onunde duramaz. eninde so...
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HIGHER 1 ay
Doğanın dengesi bozulmaz umarım.
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DH Misafiri 1 ay
o ilk mükemmel insan ilk mükemmel virüsü yaymaya başlayınca görürüz totonuzu...
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zaferq 1 ay
DNA elden gidiyeah
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sniper23 1 ay zaferq
Nedense çok fena güldüm.
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S.Vettel 1 ay
çin yapınca illegal abd yapınca resmi oluyor :D
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mcebi001 1 ay
Mükemmel insana bir adım daha .....keşke ismi cips ismi gibi olmasaydı.
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darkaura 1 ay
ne kadar etik disi, gayri ahlaki ve tehlikeli sonuclari olursa olsun, bir yenilik elle tutulur avantaj, gelisme sagliyorsa hic bir sey onunde duramaz. eninde sonunda herkez onu edinmenin yoluna bakar. bir taraf gelisip ilerlerken kimse karsisina gecip bu etik degil diyip seyretmez.
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Elsa 1 ay en beğenilen
Güzel gelişme
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Morichannn 1 ay
Mükemmel 😀
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