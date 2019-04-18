ABD, CRISPR yöntemini resmi olarak insanlar üzerinde kullanmaya başladı

Çinli bilim insanı He Jiankui’nin CRISPR yöntemiyle dünyaya gelen ilk insanların duyurusunu yapmasından sonra yaşanan olayların üzerinden çok süre geçmeden, benzer bir haber de ABD’den geldi.

ABD Ulusal Devlet Radyosu’nun (NPR) paylaştığı bilgilere göre 2016 yılının Haziran ayında Ulusal Sağlık Enstitüleri; Pennsylvania Üniversitesinde görev yapan bir grup bilim insanına, CRISPR yönteminin insanlar üzerinde denenmesi izni verdi. Geçen süre zarfında çalışmalarına devam eden araştırma ekibinden bir sözcü, pazartesi günü yaptığı açıklamada; CRISPR yönteminin insanlarda kullanılmaya başlandığını belirtti.

Sözcünün NPR’a verdiği bilgilerde CRISPR yönteminin, iki kanser hastasını tedavi etmek maksadıyla kullanıldığı ifade edilmiş. Hastalardan birinin çoklu melanom (Cilde rengini veren melanositlerden kaynaklanan bir cilt tümörü), diğerinin ise sarkom (bağ dokusu ve yumuşak dokunun kötü huylu tümörü) şikâyetiyle tedavi edilmeye çalışıldığı, ancak tedavilerinden bir sonuç alınamayınca CRISPR yönteminde karar kılındığı belirtiliyor.

Uygulanan tedavi kapsamında, öncelikle hastaların bağışıklık sistemi hücreleri vücutlarından çıkarılmış. CRISPR yöntemiyle değiştirilen ve tümörlü hücreleri hedef alması sağlanan bağışıklık hücreleri, tekrar hastaların vücuduna yerleştirilmiş.

Sonuçlar için uzun bir süre beklemek gerekebilir

Tedavinin işe yarayıp yaramadığı veya ne kadar faydalı olduğu bilgisinin paylaşılmadığı açıklamada, 18 hastaya daha uygulanacak yöntem sonrasında elde edilen veriler neticesinde açıklama yapılacağı belirtiliyor.

CRISPR tekniğini pratik anlamda kullanmaktan henüz çok uzak olmamız, yöntemin öngörülemeyen yan etkilere sahip olabileceği endişeleri ve teknikle beraber ortaya çıkan ahlaki meseleler tıp dünyası gündemini çok daha uzun süreler meşgul edecekmiş gibi görünüyor. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

https://www.npr.org/sections/health-shots/2019/04/16/712402435/first-u-s-patients-treated-with-crispr-as-gene-editing-human-trials-get-underway