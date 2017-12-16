ABD Deniz Kuvvetleri pilotsuz helikopter geliştiriyor

Otonom sürüş tekniklerini daha çok otomotiv sektöründe duyuyoruz ancak askeri tarafta da bu konuda ciddi çalışmalar var. Hatta otomotiv sektöründen daha uzun bir süredir bu çalışmalar devam ediyor.

Otonom helikopter

Gelen bilgilere göre ABD Deniz Kuvvetleri otonom şekilde uçabilen bir helikopter konsepti üzerinde çalışıyor. Testlerine başlanan helikopter projesi ekipman desteğinden personel takviyesine kadar pek çok alanda kullanılabilecek.

Uzun süren veya yaralı verilen çatışmalarda helikopter ile destek alabilmek oldukça önem taşıyor. ABD ordusu destek taleplerini daha hızlandırmak ve olası kazalarda insan kaybını en aza indirmek için AACUS adını verdikleri otonom bir sistem geliştirmiş.

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UH-1 Huey modeli üzerinde denenen otonom teknoloji, helikopterin merkez üzerinden kontrol edilmesini sağlarken, sahadaki birlikler ise yanlarındaki tablet üzerinden helikoptere destek çağrısı yapabiliyor. Çeşitli sensörlerle donatılan sistem en güvenli rotayı hesaplıyor, güzergahtaki engelleri yaklaşmadan tespit ederek alternatif rotalar oluşturabiliyor. Özellikle Afganistan ve Irak operasyonlarında bu tür bir taşımaya fazlaca ihtiyaç duyulmuş.

Çağrıyı alan helikopter mevziye doğru en güvenli rotadan uçarak talep edilen ekipmanları aktarırken, gelecekte personeli de mevziye taşıyabilecek. Sistemin en büyük avantajı herhangi bir pervaneli helikoptere monte edilebilmesi. Böylece hem zamandan hem de maliyetten tasarruf yapılabilecek.

Ordunun farklı birimlerinde de kullanılması düşünülen sistemin test süreci halen devam ediyor. Elde edilen sonuçlara göre yakın zamanda kullanıma sunulması gündeme gelecek.