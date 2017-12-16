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ABD Deniz Kuvvetleri pilotsuz helikopter geliştiriyor

Pilotsuz helikopter sistemleri mevzideki birliklere ihtiyaç duyulan ekipmanları en güvenli rota üzerinden ve çevreyi sürekli tarayarak götürecek. Gerekirse personel de taşıyacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Savunma Sanayi
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD Deniz Kuvvetleri pilotsuz helikopter geliştiriyor

Otonom sürüş tekniklerini daha çok otomotiv sektöründe duyuyoruz ancak askeri tarafta da bu konuda ciddi çalışmalar var. Hatta otomotiv sektöründen daha uzun bir süredir bu çalışmalar devam ediyor.

Otonom helikopter

Gelen bilgilere göre ABD Deniz Kuvvetleri otonom şekilde uçabilen bir helikopter konsepti üzerinde çalışıyor. Testlerine başlanan helikopter projesi ekipman desteğinden personel takviyesine kadar pek çok alanda kullanılabilecek.

Uzun süren veya yaralı verilen çatışmalarda helikopter ile destek alabilmek oldukça önem taşıyor. ABD ordusu destek taleplerini daha hızlandırmak ve olası kazalarda insan kaybını en aza indirmek için AACUS adını verdikleri otonom bir sistem geliştirmiş.

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UH-1 Huey modeli üzerinde denenen otonom teknoloji, helikopterin merkez üzerinden kontrol edilmesini sağlarken, sahadaki birlikler ise yanlarındaki tablet üzerinden helikoptere destek çağrısı yapabiliyor. Çeşitli sensörlerle donatılan sistem en güvenli rotayı hesaplıyor, güzergahtaki engelleri yaklaşmadan tespit ederek alternatif rotalar oluşturabiliyor. Özellikle Afganistan ve Irak operasyonlarında bu tür bir taşımaya fazlaca ihtiyaç duyulmuş.

Çağrıyı alan helikopter mevziye doğru en güvenli rotadan uçarak talep edilen ekipmanları aktarırken, gelecekte personeli de mevziye taşıyabilecek. Sistemin en büyük avantajı herhangi bir pervaneli helikoptere monte edilebilmesi. Böylece hem zamandan hem de maliyetten tasarruf yapılabilecek.

Ordunun farklı birimlerinde de kullanılması düşünülen sistemin test süreci halen devam ediyor. Elde edilen sonuçlara göre yakın zamanda kullanıma sunulması gündeme gelecek. 

 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5181067/US-Marines-test-self-flying-helicopter.html#ixzz51MVWv8zp Yorum Yaz
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Erwin-Rommel 1 yıl
Zaten bu işin geleceği bu. 3. Dünya Savaşı insansız araçlarla yapılacak büyük ihtimal.
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kadirirdem 1 yıl
Gecikme süresi olacağından ,ani menevra ya da yere inme durumunda sıkıntı olabilir.
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obsesoz 1 yıl
Ani manevra ve arazideki değişken koşullar bayağı sıkıntı. Ama yapılmaz diye bişey yok tabi.
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scipiotheafricanus 1 yıl
ABD Deniz Kuvvetleri daha önce de Fire Scout denemeleri yapmıştı. Ancak çok fazla sorunla karşılaşılınca otonom helikopter olayı biraz sürüncemede kalmıştı. Yani bu, çok da yeni bir şey değil.
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Kerim5100 1 yıl
Ani manevra gerektiren durumlarda ne yapacak? Esas mesele o
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1444 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Ani manevra gerektiren durumlarda ne yapacak? Esas mesele o

f-35 son insanlı savaş uçağı olacağını açıklamışdı abd.şu an ki ihaların hiçbiri it dalışına girme kabiliyetine sahip değil ama amaç o noktaya ulaşmak değil mi zaten. uçaklarda yaparsan helikopterde de yaparlar diye düşünüyorum.
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