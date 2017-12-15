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Giza piramidinin büyük sırrını kâşif balonları araştıracak

4500 yıla yakın bir mazisi olmasına rağmen halen daha çözülememiş sayısız gizeme sahip olan Giza piramidinin iç kısmı minik kâşif balonları ile araştırılacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay Kahire Üniversitesi ve Florida HIP Enstitüsü araştırmacılarından oluşan ScanPyramids ekibinin 4500 yıllık Giza piramidinde keşfettiği büyük oda, önemli gelişmelerin de tetikleyicisi oldu.

Minik keşif balonları

Kozmik ışık görüntülemesi ile tespit edilen 30 metrelik gizemli oda, kral ile kraliçenin odalarını bağlayan büyük galerinin hemen üzerinde yer alıyor. Araştırmacılar bu oda içerisinde ve diğer odalarda da kayda değer çizim veya eşyaların olup olmadığını anlamak için iki aşamalı robot gözcülerden faydalanacak.

Araştırmacılar piramidin duvarlarına ve iç kısımlarına zarar vermek istemiyor. Bu bakımdan proje de buna göre hazırlanmış. Piramidin dış tarafından 3.8cm genişliğinde bir delik açılarak robot gözcülerin transferi buradan yapılacak.

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Delikten içeriye doğru sokulan yuva, Drone’ların kalkış pisti olacak. İlk Drone, üzerindeki balonu şişirerek odada kayda değer bir şeyler olup olmadığını yüzeysel olarak araştıracak ve pistine geri dönecek.

Eğer araştırmacılar odanın mutlaka keşfedilmesine karar verirse bu kez daha yüksek çözünürlükte kameralara ve sensörlere sahip olan asıl Drone gönderiliyor. Uzaktan kumandalı cihaz zeminde ve yüksek kesimlerde daha detaylı araştırma yaparak kontrol merkezine gönderiliyor.

Ekip yeni robot gözcüler ile daha önce keşfedilmemiş noktalara ışık tutabileceklerini düşünüyor zira halen daha piramidin içerisinde gizemini koruyan pek çok yapı mevcut.


http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5178393/Secrets-Great-Pyramid-Giza-revealed-ROBOT.html Yorum Yaz
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