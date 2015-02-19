Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD Deniz Piyadeleri, askeri operasyonlar için geliştirilen GuardBot robotu test ediyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,4b
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ABD Deniz Piyadeleri, askeri operasyonlar için geliştirilen GuardBot robotu test ediyor
Amerika merkezli robot şirketi GuardBot Inc'in kendi adını taşıyan ilginç robotu GuardBot, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadeleri tarafından farklı koşullarda test ediliyor.
Top şeklinde hazırlanan ve sağ ile sol tarafında iki adet kamera (360 derece görüş açısı) taşıyan GuardBot, temel olarak askerlerin yol, kum, çamur, kar, eğimli yüzeyler ve su gibi noktalarda korunması amacıyla geliştiriliyor. Teknik altyapısı sayesinde keşif görevlerinde de kullanılabilen GuardBot, derin sular üzerinde dahi gidebiliyor olmasıyla da büyük bir operasyonel kolaylık sağlayabiliyor. Sarkaç hareketli tahrik ile altı eksenli sabitleme sistemleriyle merkez yerçekimini öne ya da arkaya çekerek hareket edebilen robot, özel algoritmalar tarafından kontrol edilerek deniz üzerinde 4.8 km, kara üzerinde ise 10 km hıza çıkabiliyor. 25 KG'lık ağırlığıyla askeri birliklere çok büyük yük getirmeyen GuardBot, ilginç olarak beraberinde farklı yükleri de taşıyabiliyor. Özellikle savaş alanlarında taşıdığı lazer spektroskobu ile bomba belirleme ve düşman sahasına bomba götürme gibi işlevleri arazi şartlarına takılmadan yapabilmesiyle dikkat çeken robot, ilk üretim amacı Mars gezegenine gitmek olsa da dünyamıza da iyi şekilde uyum sağlayabiliyor. GuardBot, belirtildiği kadarıyla da tek şarjla 8 saat gibi oldukça uzun süre görev yapabiliyor.
Testlerine devam edilen GuardBot robot modelinin yapabildiklerini aşağıda yer alan videolar yardımıyla görebilirsiniz.
 
ABD Deniz Piyadeleri, askeri operasyonlar için geliştirilen GuardBot robotu test ediyor

http://www.popsci.com/marines-are-testing-adorable-robot-guard-balls Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Abi vallaha harcanıyoruz biz buralarda ya, adamlar neler yapıyor biz anca haberini okuyalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 4 yıl
Bunları görünce aklıma sadece Binali-Obama videosu geliyor...
Çok kafa yormayın gençler, kayışı koparırsınız...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 4 yıl
bizimkilerde imam hatip acsınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 4 yıl
bizimkilerde imam hatip acsınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 4 yıl
Hahaha bizimkiler hala piyade tüfeği ürettik diye sevinsin :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muhammet.cskn 4 yıl
bunların herbiri eminim sizinde benimde mutlaka birilerinin aklına geliyordur .Ama bunu tasarlayacak fikrimizi değerlendirecek herhangi bir kurum bulunmuyor malesef ülkemizde.
Sadece amerikada fikir üretsinler diye para alan insanları duydukça içim sızlıyor!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 4 yıl
Çikartma yapacagın sahile gönder öncesinden hem mayın arasın hem yer tespiti yapsın iyi iş valla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cellat87 4 yıl
Biz Halaaa....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 4 yıl
top gibi oynarlar onla vala burda:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mükemmel akıllı saat nasıl olmalı? özel video 4 yıl Zopo ZP999 inceleme videosu "MT6595, 5,5" Full HD ekran ve fazlası" 4 yıl Samsung'un 2015 teknolojileri: Yeni nesil televizyonlar ve beyaz eşyalar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim