ABD Deniz Piyadeleri, askeri operasyonlar için geliştirilen GuardBot robotu test ediyor

Amerika merkezli robot şirketi GuardBot Inc'in kendi adını taşıyan ilginç robotu GuardBot, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadeleri tarafından farklı koşullarda test ediliyor.

Top şeklinde hazırlanan ve sağ ile sol tarafında iki adet kamera (360 derece görüş açısı) taşıyan GuardBot, temel olarak askerlerin yol, kum, çamur, kar, eğimli yüzeyler ve su gibi noktalarda korunması amacıyla geliştiriliyor. Teknik altyapısı sayesinde keşif görevlerinde de kullanılabilen GuardBot, derin sular üzerinde dahi gidebiliyor olmasıyla da büyük bir operasyonel kolaylık sağlayabiliyor. Sarkaç hareketli tahrik ile altı eksenli sabitleme sistemleriyle merkez yerçekimini öne ya da arkaya çekerek hareket edebilen robot, özel algoritmalar tarafından kontrol edilerek deniz üzerinde 4.8 km, kara üzerinde ise 10 km hıza çıkabiliyor. 25 KG'lık ağırlığıyla askeri birliklere çok büyük yük getirmeyen GuardBot, ilginç olarak beraberinde farklı yükleri de taşıyabiliyor. Özellikle savaş alanlarında taşıdığı lazer spektroskobu ile bomba belirleme ve düşman sahasına bomba götürme gibi işlevleri arazi şartlarına takılmadan yapabilmesiyle dikkat çeken robot, ilk üretim amacı Mars gezegenine gitmek olsa da dünyamıza da iyi şekilde uyum sağlayabiliyor. GuardBot, belirtildiği kadarıyla da tek şarjla 8 saat gibi oldukça uzun süre görev yapabiliyor.

Testlerine devam edilen GuardBot robot modelinin yapabildiklerini aşağıda yer alan videolar yardımıyla görebilirsiniz.

http://www.popsci.com/marines-are-testing-adorable-robot-guard-balls