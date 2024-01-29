Pentagon bazı uzay programlarını kamuoyuna açıyor

Tam Boyutta Gör

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bazı gizli uzay programları ve teknolojilerini kamuoyuna açıklamaya karar verdi.

ABD Uzay Politikasından Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı John Plumb, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Pentagon'un uzay programları ve teknolojileriyle ilgili gizlilik sınıflandırmasında değişikliğe gittiğini söyledi.

Geri viteste dünya rekoru kırıldı 2 ay önce eklendi

Plumb, Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in 2023 sonunda onay verdiği politika değişikliğiyle, bazı uzay programı ve teknolojilerinin Özel Erişim Programı (Special Access Program -SAP) kapsamından çıkarılacağını belirtti. SAP, özellikle Pentagon'un geliştirdiği farklı teknolojilere dair bilgilere yüksek seviye erişim sınırları getiriyor.

Yeni politikanın neleri kapsadığının gizli tutulduğunu ifade eden Plumb, SAP durumunda yapılan değişiklikle artık uzay teknolojisi alanında özel sektörle daha rahat çalışılabileceğini söyledi.

Sınıflandırma politikasında gidilen değişiklik, Pentagon'un "Uluslararası Uzay İşbirliği Stratejisi" programı kapsamında gerçekleştirildi.

Plumb, söz konusu hamlenin özellikle Çin ve Rusya'ya karşı uzay yarışında ABD'ye endüstriyel avantaj sağlayacağını belirterek, bu işbirliği programı kapsamında bazı bilgilerin uluslararası müttefik ülkelerle paylaşılabileceğini de ifade etti.

Öte yandan yetkili, yeni politikanın tüm uzay teknolojisi ve programlarının gizliliğinin kaldırılıp her şeyin kamuoyuna açıklanacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Pentagon'daki bazı üst düzey yetkililer, uzun süredir böyle bir politika değişikliğine gidilmesini talep ediyordu. ABD'nin uzay programında gizlilik sınıflandırmasını gereğinden fazla kullanarak başka ülkelerle ve firmalarla işbirliğini imkansız kıldığı, süreci de bürokratik açıdan yavaşlattığı eleştirileri yapılıyordu.

Savunma Bakanlığı, askerler ve federal görevlilerin "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) görmeleri durumunda bilgi vermeleri için kasımda bir platform da açmıştı. Uygulama kapsamında kullanıcılar, UFO ihbarıyla ilgili fotoğrafları ve belgeleri çevrimiçi sistem üzerinden yükleyerek doğrudan yetkililere ulaştırabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Pentagon bazı uzay programlarını kamuoyuna açıyor