Pentagon bazı uzay programlarını kamuoyuna açıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bazı gizli uzay programları ve teknolojilerini kamuoyuna açıklamaya karar verdi.
ABD Uzay Politikasından Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı John Plumb, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Pentagon'un uzay programları ve teknolojileriyle ilgili gizlilik sınıflandırmasında değişikliğe gittiğini söyledi.
Plumb, Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in 2023 sonunda onay verdiği politika değişikliğiyle, bazı uzay programı ve teknolojilerinin Özel Erişim Programı (Special Access Program -SAP) kapsamından çıkarılacağını belirtti. SAP, özellikle Pentagon'un geliştirdiği farklı teknolojilere dair bilgilere yüksek seviye erişim sınırları getiriyor.
Yeni politikanın neleri kapsadığının gizli tutulduğunu ifade eden Plumb, SAP durumunda yapılan değişiklikle artık uzay teknolojisi alanında özel sektörle daha rahat çalışılabileceğini söyledi.
Sınıflandırma politikasında gidilen değişiklik, Pentagon'un "Uluslararası Uzay İşbirliği Stratejisi" programı kapsamında gerçekleştirildi.
Plumb, söz konusu hamlenin özellikle Çin ve Rusya'ya karşı uzay yarışında ABD'ye endüstriyel avantaj sağlayacağını belirterek, bu işbirliği programı kapsamında bazı bilgilerin uluslararası müttefik ülkelerle paylaşılabileceğini de ifade etti.
Öte yandan yetkili, yeni politikanın tüm uzay teknolojisi ve programlarının gizliliğinin kaldırılıp her şeyin kamuoyuna açıklanacağı anlamına gelmediğini vurguladı.
Pentagon'daki bazı üst düzey yetkililer, uzun süredir böyle bir politika değişikliğine gidilmesini talep ediyordu. ABD'nin uzay programında gizlilik sınıflandırmasını gereğinden fazla kullanarak başka ülkelerle ve firmalarla işbirliğini imkansız kıldığı, süreci de bürokratik açıdan yavaşlattığı eleştirileri yapılıyordu.
Savunma Bakanlığı, askerler ve federal görevlilerin "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) görmeleri durumunda bilgi vermeleri için kasımda bir platform da açmıştı. Uygulama kapsamında kullanıcılar, UFO ihbarıyla ilgili fotoğrafları ve belgeleri çevrimiçi sistem üzerinden yükleyerek doğrudan yetkililere ulaştırabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.