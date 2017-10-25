ABD Gıda ve İlaç Dairesi dünyanın en hızlı alerji testini onayladı

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İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü(EPFL)'ndeki araştırmacıların geliştirmeye başladığı ve sonrasında Abionic isimli bir şirket tarafından üzerinde çalışmalara devam edilen yeni alerji testi ABD Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) tarafından onaylandı. Ağaçlara, köpeklere, kedilere ve polenlere olmak üzere dört yaygın alerjinin varlığını tespit edebilen test, kan şekeri ölçümü gibi sadece bir damla kan ile gerçekleştiriliyor. EPFL'deki araştırmacılar ve Abionic tarafından ''dünyanın en hızlı alerji testi'' olarak değerlendirilen test toplamda sadece 8 dakika sürüyor.





Uygulanması Son Derece Kolay

Testin uygulanması da son derece basit. Alerji testi yapmak isteyen kişinin parmağından alınan kan örneği, DVD benzeri bir plakanın üst kısmında yer alan kapsüle yerleştiriliyor. Sonrasında hastaya ve ölçüme dair bilgiler sisteme girildikten sonra DVD benzeri plaka ölçüm cihazına yerleştiriliyor. Ölçüm cihazında ise kapsülde yer alan kan örneğinin kapsüldeki biyosensörlerle girdiği etkileşim sonucunda ortaya çıkan reaksiyonlar takip ediliyor ve kişinin dört alerji unsuruna karşı alerjisinin olup olmadığı tespit ediliyor.





Ölçüm esnasında ilk sonuçlar 5.dakikadan itibaren gelmeye başlarken teste dair bütün sonuçlar 8 dakika içinde ortaya çıkmış oluyor. Sonrasında testin gerçekleştirilmesinde görev alan sağlık personeli ölçüm cihazının ekranındaki QR kodu okutarak detaylı sonuçlara ulaşabiliyor. Görev alan sağlık personelinin herhangi bir tecrübeye sahip olmaksızın kolay bir şekilde gerçekleştirebileceği test tamamlanma süresi ile de mevcut alerji testlerine karşı büyük avantaj sağlıyor.





Testin FDA'nın onayını almasının ardından açıklama yapan Abionic'in CEO'su Nicolas Durand, FDA onayının Abionic için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken yeni nesil alerji testinin bu onayla birlikte geniş kitleler tarafından kullanılabileceğini kaydetti. ABD'de 25 milyon kişinin alerjik rinitten şikayetçi olduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını dile getiren Durand, artık bu kişilere daha rahat ve hızlı testler sunabileceklerini açıkladı. 2018 yılında ABD'de kullanıma sunulacak olan alerji testi platformu Avrupa Birliği'nden de CE Sertifikası almış ve İsviçre'de satışa sunulmuştu.





https://actu.epfl.ch/news/epfl-spin-off-abionic-poised-to-break-into-the-us-/