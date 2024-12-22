Bilim insanları gıda alerjilerine karşı doğal bir çözüm keşfetti

Tam Boyutta Gör Tokyo Bilim Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı yeni bir araştırma, gıda alerjilerine karşı doğal bir tedavi umudu sunuyor. Araştırmacılar, özellikle meyve ve sebzelerde bulunan kaempferol adlı flavonoidin, bağışıklık sisteminin alerjik tepkilerini önemli ölçüde azaltabildiğini keşfetti. Bu bulgu, dünya genelinde giderek yaygınlaşan gıda alerjileri sorunu için yeni bir tedavi yöntemi sunabilir.

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Gıda alerjilerine karşı doğal çözüm: Meyve ve sebzeler

Çay, fasulye, brokoli, elma ve çilek gibi günlük tükettiğimiz besinlerde ve aloe vera, Ginkgo biloba ve biberiye gibi şifalı bitkilerde bol miktarda bulunan kaempferol flavonoid türü, sadece anti-inflamatuar özellikleriyle değil, aynı zamanda kanser ve kalp hastalığı riskini azaltma potansiyeli ile de dikkat çekiyor.

Araştırma ekibi, laboratuvar ortamında yaklaşık 40 farklı flavonoidi inceleyerek, kaempferolün bağışıklık sisteminde özel bir role sahip olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle, dendritik hücreler üzerindeki etkisi dikkat çekici bulundu. Bu hücreler, bağırsakta gıda alerjilerinin gelişiminde kritik rol oynayan bağışıklık hücreleridir. Kaempferol, RALDH2 adı verilen bir enzimin üretimini artırarak, düzenleyici T hücrelerinin gelişimini tetikliyor ve böylece alerjik tepkileri baskılıyor.

Tam Boyutta Gör Laboratuvar çalışmalarının ardından hayvan deneylerine geçerek kaempferolün pratik etkileri test edildi. Farelerde yumurta beyazı proteini kullanılarak oluşturulan gıda alerjisi modelinde, kaempferol uygulaması sonucunda alerjik semptomlarda önemli bir azalma gözlemlendi. Vücut ısısının düşmesi ve ishal gibi fiziksel belirtiler önemli ölçüde hafiflerken bağışıklık sisteminin düzenleyici T hücrelerinin sayısında artış kaydedildi.

Tokyo Bilim Üniversitesi Biyolojik Bilim ve Teknoloji Bölümü'nden Profesör Chiharu Nishiyama, bu bulgularla ilgili olarak umut verici açıklamalarda bulundu. Flavonoidlerin günlük beslenme yoluyla alınmasının sadece alerjileri değil, aynı zamanda iltihap ve otoimmün hastalıkları da azaltabileceğini belirtti.

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