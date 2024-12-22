Bilim insanları gıda alerjilerine karşı doğal bir çözüm keşfetti

Gıda alerjilerine karşı doğal çözüm: Meyve ve sebzeler
Çay, fasulye, brokoli, elma ve çilek gibi günlük tükettiğimiz besinlerde ve aloe vera, Ginkgo biloba ve biberiye gibi şifalı bitkilerde bol miktarda bulunan kaempferol flavonoid türü, sadece anti-inflamatuar özellikleriyle değil, aynı zamanda kanser ve kalp hastalığı riskini azaltma potansiyeli ile de dikkat çekiyor.
Araştırma ekibi, laboratuvar ortamında yaklaşık 40 farklı flavonoidi inceleyerek, kaempferolün bağışıklık sisteminde özel bir role sahip olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle, dendritik hücreler üzerindeki etkisi dikkat çekici bulundu. Bu hücreler, bağırsakta gıda alerjilerinin gelişiminde kritik rol oynayan bağışıklık hücreleridir. Kaempferol, RALDH2 adı verilen bir enzimin üretimini artırarak, düzenleyici T hücrelerinin gelişimini tetikliyor ve böylece alerjik tepkileri baskılıyor.
Tokyo Bilim Üniversitesi Biyolojik Bilim ve Teknoloji Bölümü'nden Profesör Chiharu Nishiyama, bu bulgularla ilgili olarak umut verici açıklamalarda bulundu. Flavonoidlerin günlük beslenme yoluyla alınmasının sadece alerjileri değil, aynı zamanda iltihap ve otoimmün hastalıkları da azaltabileceğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bana çok korkutucu geliyor bunlar.