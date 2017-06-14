Microsoft, devletler tarafından desteklenen saldırılara karşı yama yayımladı

WannaCry isimli fidye yazılımının dünya çapında yaklaşık 200.000 bilgisayarı etkilemesinin ardından kullanıcıları için yama yayımlayan Microsoft, devlet destekli siber saldırıları da es geçmedi. Microsoft, Update Tuesday ile ilgili paylaştığı bilgilendirme yazısında geçtiğimiz dönemlerde devlet destekli siber saldırılarda hedef alınan açıklar için yamalar hazırlandığını duyurdu. Yazıda, otomatik güncellemesi aktif olan (ve tabii ki hala Microsoft desteğine sahip olan) Windows sürümlerinin güncellemeyi otomatik olarak yükleyeceği, diğer sürümlerin kullanıcılarının ise herkese açık bir şekilde paylaşılan yamayı indirmesi gerektiğinden bahsedildi.

Bu güncelleme, desteği sonlanmış olan Windows sürümlerinin (Windows XP gibi) yakın tarihte aldığı ikinci güvenlik yaması. WannaCry fidye yazılımının geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir Windows açığından faydalanarak binlerce kişiyi etkilemesi, görünüşe göre Microsoft’u bu gibi güvenlik yamalarını paylaşmaya itti. Şirketin WannaCry’ın kullandığı güvenlik açığını kapatması, yaşananlardan dolayı tepki almasını engellememişti. Bazı kaynaklar, Microsoft’un bu açığın varlığından uzun bir süredir haberdar olduğunu ancak ortaya çıkana kadar herhangi bir önlem almadığını paylaşmıştı.

Yama ile ilgili Microsoft’un açıklamasına ve daha fazla bilgiye buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.digitaltrends.com/computing/microsoft-issues-security-updates-protecting-against-nation-state-actors/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds