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Microsoft, devletler tarafından desteklenen saldırılara karşı yama yayımladı

Fidye yazılımının ardından kullanıcıları için bir yama yayımlayan Microsoft, şimdi de devletler tarafından desteklenen siber saldırılara karşı bir yama yayımladı. Detaylar haberimizde.
1 yıl
2,4b
1
14
İşletim Sistemleri
Emre Karakullukçu
Yazar
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WannaCry isimli fidye yazılımının dünya çapında yaklaşık 200.000 bilgisayarı etkilemesinin ardından kullanıcıları için yama yayımlayan Microsoft, devlet destekli siber saldırıları da es geçmedi. Microsoft, Update Tuesday ile ilgili paylaştığı bilgilendirme yazısında geçtiğimiz dönemlerde devlet destekli siber saldırılarda hedef alınan açıklar için yamalar hazırlandığını duyurdu. Yazıda, otomatik güncellemesi aktif olan (ve tabii ki hala Microsoft desteğine sahip olan) Windows sürümlerinin güncellemeyi otomatik olarak yükleyeceği, diğer sürümlerin kullanıcılarının ise herkese açık bir şekilde paylaşılan yamayı indirmesi gerektiğinden bahsedildi.

Bu güncelleme, desteği sonlanmış olan Windows sürümlerinin (Windows XP gibi) yakın tarihte aldığı ikinci güvenlik yaması. WannaCry fidye yazılımının geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir Windows açığından faydalanarak binlerce kişiyi etkilemesi, görünüşe göre Microsoft’u bu gibi güvenlik yamalarını paylaşmaya itti. Şirketin WannaCry’ın kullandığı güvenlik açığını kapatması, yaşananlardan dolayı tepki almasını engellememişti. Bazı kaynaklar, Microsoft’un bu açığın varlığından uzun bir süredir haberdar olduğunu ancak ortaya çıkana kadar herhangi bir önlem almadığını paylaşmıştı.

Yama ile ilgili Microsoft’un açıklamasına ve daha fazla bilgiye buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. 


https://www.digitaltrends.com/computing/microsoft-issues-security-updates-protecting-against-nation-state-actors/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
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SysEdit 1 yıl en beğenilen
Bilinçli olarak o açıklar bırakılmıştı ; FBI ve CIA arka kapı olarak kullanıyordu ama fidyeciler açığı sökünce tabi tutulur tarafı kalmadı hemen yama yayınladılar...
Bilinçli olarak o açıklar bırakılmıştı ; FBI ve CIA arka kapı olarak kullanıyordu ama fidyeciler açığı sökünce tabi tutulur tarafı kalmadı hemen yama yayınladı...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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gs09gs09 1 yıl
ulan dünki yama onun içinmiydi sinirden format attım geride alınmıyordu o kadar programımız var çalısan hepsini çalışmaz hale getirdi allah belasını versin
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gxhero 1 yıl gs09gs09
Ben de aynı sorunu yaşamıştım forumlarda programları kurtarmak için çare ararken bana sen güncellemeyi becerememiş sindir dediler yani demem o ki fanboyluk trollük öyle uçtu ki windows mıçıyor sıvıyor ama sorun sende oluyor... kardeş bende makineyi sıfırlayıp öyle güncellemek zorunda kaldım windows pişmanlıktır kapalı kutu laptop 3 gün internete bağlı değil diye sahte ürün uyarısı veriyor daha ne diyim sahtekarlığın hırsızlığın kitabını yazmış şirket bizi hırsız yerine koyuyor.
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mavizaman 1 yıl
mikisoftun ipiyle kuyuya inilmez.
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Katalikitci 1 yıl
Microsoft ve Güvenlik
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kadirirdem 1 yıl
Güzel olmuş,bence mantıklı...
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SysEdit 1 yıl en beğenilen
Bilinçli olarak o açıklar bırakılmıştı ; FBI ve CIA arka kapı olarak kullanıyordu ama fidyeciler açığı sökünce tabi tutulur tarafı kalmadı hemen yama yayınladılar...
1 Yanıt Yanıtla +5
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fthkn 1 yıl SysEdit
SysEdit

Bilinçli olarak o açıklar bırakılmıştı ; FBI ve CIA arka kapı olarak kullanıyordu ama fidyeciler açığı sökünce tabi tutulur tarafı kalmadı hemen yama yayınladılar...

FBI CIA sanıldığı kadar teknoloji ve yazılım işleri ile içli dışlı kurumlar değil. İşlerini genellikle geleneksel kağıt kalem arşiv yoluyla hallettikleri için. Çünkü en güvenli yol bu. Bir yerde bir yere çok önemli bir bilgiyi sadece ajanlar yoluyla gönderiyorlar. Telefon internet kullanmıyorlar. Söylediğin çok fazla komplo teorisine giriyor.
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Guest-05F99D7C6 1 yıl
Taam taam inandım.
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