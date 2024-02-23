Siber saldırılan maliyeti 18 trilyon dolara ulaşacak

Tam Boyutta Gör Dünya artık birbirine bağlı cihazlardan oluşuyor. Ve bu cihazların büyük bir kısmı da buluta bağlı olarak çalışıyor. Artık günümüzde tekil kullanıcılar bir yana internete ve ağa bağlı olmadan ayakta kalabilecek bir ülke veya kurum bile bulunmuyor. Hal böyleyken siber saldırıların önemi de giderek artıyor. Yapılan son araştırmaya göre giderek artan miktardaki siber saldırıların 2023 yılında verdiği zarar tam 8 trilyon dolar kadar. Ve bu sayının önümüzdeki 6 yıl içinde iki kattan fazla artması bekleniyor.

Siber saldırıların maliyeti 18 trilyon doları bulacak.

ExpressVPN'e göre, siber saldırıların maliyeti son istikrarlı olarak artıyor. Üretken yapay zeka ve daha sofistike teknolojilerin gelişiyle birlikte 2023 yılında 8 trilyon dolar olan siber saldırı maliyetinin 2024’te 9,5 trilyon dolara, 2030 yılında ise 18 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Yalnızca geçen yıl yaşanan siber saldırıların maliyeti, ABD ve Çin'in ardından dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacak kadar büyüktü.

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Peki bu yüklü maliyetlerin yükünü kimler çekiyor? Veri ihlallerinden etkilenen 550 kuruluşu inceleyen IBM'in 2023 Cost of Data Breach raporuna göre maliyetler çeşitli şekillerde tüketicilere yansıtılıyor. Bununla birlikte son zamanlarda fidye yazılımlarının artış gösterdiği belirtiliyor. Yakın bir tarihte Sony PlayStation'ın birinci parti geliştiricisi Insomniac Games bunun kurbanı olmuş ve stüdyonun oyun demoları internette paylaşılmıştı. Cloudflare'in ayrı bir raporuna göre bir başka büyüme alanı da DDoS saldırıları.

Siber saldırılardan en çok etkilenen 10 ülke

IBM’in aynı raporunda 2023 yılında siber saldırılardan en çok etkilenen ilk 10 ülke ve bölge, bir veri ihlalinin ortalama maliyetine göre aşağıdaki gibi sıralandı:

ABD - 9,48 milyon dolar

Orta Doğu - 8,07 milyon dolar

Kanada - 5,13 milyon dolar

Almanya - 4,67 milyon dolar

Japonya - 4,52 milyon dolar

Birleşik Krallık - 4,21 milyon dolar

Fransa - 4,08 milyon dolar

İtalya - 3,86 milyon dolar

Latin Amerika - 3,69 milyon dolar

Güney Kore - 3,48 milyon dolar

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Siber saldırılan maliyeti 18 trilyon dolara ulaşacak