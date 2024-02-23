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    Siber saldırılan maliyeti 18 trilyon dolara ulaşacak

    Teknoloji ile birlikte siber saldırıların boyutu ve hasarı da artıyor. Sadece 2023 yılında 8 trilyon dolar zarara neden olan siber saldırıların 2030’a kadar 18 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
    Siber saldırılan maliyeti 18 trilyon dolara ulaşacak Tam Boyutta Gör
    Dünya artık birbirine bağlı cihazlardan oluşuyor. Ve bu cihazların büyük bir kısmı da buluta bağlı olarak çalışıyor. Artık günümüzde tekil kullanıcılar bir yana internete ve ağa bağlı olmadan ayakta kalabilecek bir ülke veya kurum bile bulunmuyor. Hal böyleyken siber saldırıların önemi de giderek artıyor. Yapılan son araştırmaya göre giderek artan miktardaki siber saldırıların 2023 yılında verdiği zarar tam 8 trilyon dolar kadar. Ve bu sayının önümüzdeki 6 yıl içinde iki kattan fazla artması bekleniyor.

    Siber saldırıların maliyeti 18 trilyon doları bulacak.

    ExpressVPN'e göre, siber saldırıların maliyeti son istikrarlı olarak artıyor. Üretken yapay zeka ve daha sofistike teknolojilerin gelişiyle birlikte 2023 yılında 8 trilyon dolar olan siber saldırı maliyetinin 2024’te 9,5 trilyon dolara, 2030 yılında ise 18 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Yalnızca geçen yıl yaşanan siber saldırıların maliyeti, ABD ve Çin'in ardından dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacak kadar büyüktü.

    Peki bu yüklü maliyetlerin yükünü kimler çekiyor? Veri ihlallerinden etkilenen 550 kuruluşu inceleyen IBM'in 2023 Cost of Data Breach raporuna göre maliyetler çeşitli şekillerde tüketicilere yansıtılıyor. Bununla birlikte son zamanlarda fidye yazılımlarının artış gösterdiği belirtiliyor. Yakın bir tarihte Sony PlayStation'ın birinci parti geliştiricisi Insomniac Games bunun kurbanı olmuş ve stüdyonun oyun demoları internette paylaşılmıştı. Cloudflare'in ayrı bir raporuna göre bir başka büyüme alanı da DDoS saldırıları.

    Siber saldırılardan en çok etkilenen 10 ülke

    IBM’in aynı raporunda 2023 yılında siber saldırılardan en çok etkilenen ilk 10 ülke ve bölge, bir veri ihlalinin ortalama maliyetine göre aşağıdaki gibi sıralandı:

    • ABD - 9,48 milyon dolar
    • Orta Doğu - 8,07 milyon dolar
    • Kanada - 5,13 milyon dolar
    • Almanya - 4,67 milyon dolar
    • Japonya - 4,52 milyon dolar
    • Birleşik Krallık - 4,21 milyon dolar
    • Fransa - 4,08 milyon dolar
    • İtalya - 3,86 milyon dolar
    • Latin Amerika - 3,69 milyon dolar
    • Güney Kore - 3,48 milyon dolar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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