Siber saldırılan maliyeti 18 trilyon dolara ulaşacak

- Siber saldırıların maliyeti 18 trilyon doları bulacak.
- Siber saldırılardan en çok etkilenen 10 ülke
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Siber saldırıların maliyeti 18 trilyon doları bulacak.
ExpressVPN'e göre, siber saldırıların maliyeti son istikrarlı olarak artıyor. Üretken yapay zeka ve daha sofistike teknolojilerin gelişiyle birlikte 2023 yılında 8 trilyon dolar olan siber saldırı maliyetinin 2024’te 9,5 trilyon dolara, 2030 yılında ise 18 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Yalnızca geçen yıl yaşanan siber saldırıların maliyeti, ABD ve Çin'in ardından dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacak kadar büyüktü.
Peki bu yüklü maliyetlerin yükünü kimler çekiyor? Veri ihlallerinden etkilenen 550 kuruluşu inceleyen IBM'in 2023 Cost of Data Breach raporuna göre maliyetler çeşitli şekillerde tüketicilere yansıtılıyor. Bununla birlikte son zamanlarda fidye yazılımlarının artış gösterdiği belirtiliyor. Yakın bir tarihte Sony PlayStation'ın birinci parti geliştiricisi Insomniac Games bunun kurbanı olmuş ve stüdyonun oyun demoları internette paylaşılmıştı. Cloudflare'in ayrı bir raporuna göre bir başka büyüme alanı da DDoS saldırıları.
Siber saldırılardan en çok etkilenen 10 ülke
IBM’in aynı raporunda 2023 yılında siber saldırılardan en çok etkilenen ilk 10 ülke ve bölge, bir veri ihlalinin ortalama maliyetine göre aşağıdaki gibi sıralandı:
- ABD - 9,48 milyon dolar
- Orta Doğu - 8,07 milyon dolar
- Kanada - 5,13 milyon dolar
- Almanya - 4,67 milyon dolar
- Japonya - 4,52 milyon dolar
- Birleşik Krallık - 4,21 milyon dolar
- Fransa - 4,08 milyon dolar
- İtalya - 3,86 milyon dolar
- Latin Amerika - 3,69 milyon dolar
- Güney Kore - 3,48 milyon dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.