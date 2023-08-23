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    FBI’dan dikkat çeken Bitcoin uyarısı!

    ABD’nin önemli kurumlarından FBI, Kuzey Koreli hacker’ların 40 milyon dolarlık Bitcoin (BTC) satışı yapabileceğini belirtti.                                       
    FBI’dan dikkat çeken Bitcoin uyarısı! Tam Boyutta Gör
    Kripto para piyasasına yeni yatırımcılar dahil olmaya devam diyor. Özellikle blockchain ve kripto alanındaki gelişmeler, yatırımcıları cezbediyor. Kripto sektöründeki bu ilerlemeyi lehine kullanmak isteyen hacker’lar ise çeşitli saldırılar ile projeleri hedef alıyor.

    FBI, sık sık kripto hack’leriyle ön plana çıkan Kuzey Koreli hacker’lar hakkında uyarıda bulundu. Ayrıca FBI, hacker’lara ait olduğu tahmin edilen 6 cüzdanda 41 milyon dolar BTC varlığının bulunduğunu açıkladı. FBI’a göre bu cüzdanlar, her an ellerindeki BTC’leri satabilir.

    FBI, 40 milyon dolarlık BTC’nin satılabileceğini belirtti

    Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Koreli meşhur hacker’lar Lazarus ve APT38 ile ilişkisi olan altı kripto cüzdanı yayınladı. FBI’dan gelen açıklamada, Kuzey Koreli hacker’ların ellerinde bulunan BTC’leri satabileceği ve nakit elde etmeye çalışacağı aktarıldı.

    Bilindiği üzere Lazarus, birçok büyük hack olayının arkasında yer almıştı. Yüz milyon dolardan fazla hack girişimleri bulunan hacker grubu, blockchain sektörünün en azılı düşmanı haline geldi. FBI, Lazarus ve APT38’in bazı siber saldırılardan da sorumlu olduğunu bildirmişti. Bu gruplar, Atomic Wallet’ın 100 milyon dolar kaybetti saldırının arkasında yer aldılar. En büyük saldırıları ise Horizon Bridge olmuştu.

    FBI’dan uyarı mesajıyla yayımlanan bu cüzdanlarda, 1.580 BTC olduğu aktarıldı. BTC’lerin değeri ise 40 milyon doları geçiyor.

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    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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