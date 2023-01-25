FBI: Kuzey Kore'li hackerlar 100 milyon dolarlık kripto çaldı

Tam Boyutta Gör

FBI, Kuzey Kore ile bağlantılı iki hacker grubunun Harmony Bridge’in 100 milyon dolarlık hack’lenmesinden sorumlu olduğunu doğrulayan bir rapor yayınladı. FBI, çalınan fonların 60 milyon dolarlık kısmını Ethereum tabanlı Railgun aracılığıyla değiştirmeye başladığını bildirdi. ZachXBT, geçen hafta olağanüstü hareketlere ilişkin bir paylaşım yapmıştı.

Söz konusu hareketlerin ardından Binance CEO’su Changpeng Zhao da aklama işleminin Huobi üzerinden yapılmaya çalışıldığını ve 124 Bitcoin’in dondurulduğunu açıklamıştı. ABD’ye göre çalınan varlıklar Kuzey Kore’nin balistik füze ve kitle imha silah programlarında kullanılıyor.

Ethereum işlem ücretleri 39 bin dolara dayandı 1 gün önce eklendi

Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus‘un Harmony Bridge saldırısını Federal Soruşturma Bürosu (FBI) doğruladı. FBI, geçen haftalarda iddia edilen Harmony Bridge’den çalınan varlıkların büyük bölümünün dolaşıma başladığını da onayladı.

Kurum, saldırısının arkasında Lazarus ve APT38‘in olduğunu bildirdi. Böylece Kuzey Koreli hacker grubunun saldırının arkasında olduğu ilk kez yetkililer tarafından açıklanmış oldu. FBI’dan yapılan açıklamada, yapılan soruşturma ile Harmony‘den çalınan 100 milyon dolarlık sanal varlığın sorumlusunun Kuzey Kore bağlantılı siber aktörler Lazarus Group ve APT38 olduğunun doğrulandığı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl boyunca, bu tür çapraz zincir köprüleri büyük oranda istismara maruz kaldı ve bilgisayar korsanları için kolay bir hedef oldu. Geçtiğimiz yıl zincirler arası köprülere yapılan 13 ayrı saldırıda 2 milyar dolardan fazla değerde kripto para çalındı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.