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ABD Ordusu envanterine "Hoverbike" ekleyecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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ABD Ordusu envanterine
ABD ordusu sık sık teknolojik yatırımlar ile gündeme geliyor. Dün açıklanan yeni anlaşma da bu yatırımlara bir yenisini ekledi. Ordu son olarak "Hoverbike" olarak adlandırılan, uçan motosiklet konseptine benzeyen araçlar tasarlayan bir şirket ile anlaşma yapıldığını duyurdu.
Anlaşmanın yapıldığı Malloy Aeronautics şirketi daha önce bazı Hoverbike projeleri ile Kickstarter gibi ortamlarda destekçi toplamıştı. Ancak şirket artık Hoverbike'ları ABD ordusu için geliştirecek. Bu füturistik araçların daha çok arama kurtarma çalışmalarında rol alması bekleniyor. Ayrıca Hoverbike'lar insansız uçuş, havadan görüntü alma için de kullanılabilecek.

ABD'de daha önce askeri amaçlı geliştirilen ve üstün özelliklere sahip mikro drone'lar gündeme gelmişti. 10 cm uzunluğa ve 18 gr ağırlığa sahip olmasına rağmen termal kamera ile görüntü alabilen mikro drone'un diğer detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
ABD donanmasına Hoverbike üretecek Malloy Aeronautics'in P2 modeline ait test uçuşuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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doctor_bey 4 yıl
Bizim envantere de girsin yahu
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Japonya 4 yıl

doctor_bey
Bizim envantere de girsin yahu

Hocam biz ne zaman fosillestik kömür olduk belki o zaman turkiyeninde olur
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ardabeyim 4 yıl
abd 50 yıldır falan bu işle uğraşıyor bakalım ne zaman güzel bir şey yapabilecekler
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sybercomp 4 yıl
Sırf reklam ya, adamlar oyunca uçak yapmış başka birşey yok, ilişkili videolarda bile insan uçuranları var bu firma sadece tırt milleti kandırıyor oyuncak uçakla :)
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