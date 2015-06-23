ABD Ordusu envanterine "Hoverbike" ekleyecek

ABD ordusu sık sık teknolojik yatırımlar ile gündeme geliyor. Dün açıklanan yeni anlaşma da bu yatırımlara bir yenisini ekledi. Ordu son olarak "Hoverbike" olarak adlandırılan, uçan motosiklet konseptine benzeyen araçlar tasarlayan bir şirket ile anlaşma yapıldığını duyurdu.





ABD'de daha önce askeri amaçlı geliştirilen ve üstün özelliklere sahip mikro drone'lar gündeme gelmişti. 10 cm uzunluğa ve 18 gr ağırlığa sahip olmasına rağmen termal kamera ile görüntü alabilen mikro drone'un diğer detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. ABD donanmasına Hoverbike üretecek Malloy Aeronautics'in P2 modeline ait test uçuşuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Anlaşmanın yapıldığı Malloy Aeronautics şirketi daha önce bazı Hoverbike projeleri ile Kickstarter gibi ortamlarda destekçi toplamıştı. Ancak şirket artık Hoverbike'ları ABD ordusu için geliştirecek. Bu füturistik araçların daha çok arama kurtarma çalışmalarında rol alması bekleniyor. Ayrıca Hoverbike'lar insansız uçuş, havadan görüntü alma için de kullanılabilecek.