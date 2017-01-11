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ABD, "Türkiye elektrik sistemine siber saldırı" iddialarına cevap verdi

Yakın zamanda ülkemizde meydana gelen uzun süreli elektrik kesintileri hakkında siber saldırı düzenlendiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının iddialarına Amerika hükümetinde cevap geldi
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
17,9b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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ABD,
 
Hatırlayacağınız gibi kısa bir süre önce yaşanan elektrik kesintileri ile birçok bölge karanlığa gömüldü ve fabrikalarda üretimin durmasına bağlı olarak milyonlarca lira zarar meydana geldi. Ulusal Şebeke Sistemi’nin çökmesiyle yaşanan mağduriyet yüzünden vatandaşlar da soğuk havalarda ciddi anlamda ısınma problemleri çekti.
Her ne kadar zorlu hava koşullarına dayanamayarak kopan, devrilen elektrik hatlarının kesintiye sebep olduğu belirtilse de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından "Amerika alt yapılı siber bir atak gerçekleştirildi." açıklaması kafaları karıştırdı. Konuyla ilgili Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan ABD Büyükelçiliği ise iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

ABD: Türkiye ile siber suçlara karşı iş birliği içindeyiz 

Türkiye ile siber suçlarla iş birliği halinde olduklarını belirten Amerikalı yetkililer, ortak mücadelenin ve soruşturmanın devam edeceğini duyurdu. "US Embassy Turkey" kullanıcı adlı Twitter hesabından paylaşılan açıklamanın tam metni şu şekilde: 
"ABD’nin Türk elektrik veya enerji sistemine saldırıda bulunduğu iddiaları doğru değildir. Daha da ötesi, ABD ve Türkiye arasında siber suçlarla mücadelede güçlü bir işbirliği vardır ve ABD, özellikle ana küresel altyapı sistemlerini hedef alan siber saldırılara karşı Türkiye ile ortak soruşturma ve mücadeleyi devam ettirmeye hazırdır."
 

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MyWorldLife 2 yıl en beğenilen
Ulan ABD yapsa bile "he biz yapıyoz" der mi ?
Bizimkiler de hemen "bak ABD Yapmamış bizimkiler iftira atıyor" moduna geçiyor.
Ulan ABD'ye inandığınız kadar keşke biraz Türkiye'ye inansaydınız.
Ulan ABD yapsa bile "he biz yapıyoz" der mi ?Bizimkiler de hemen "bak ABD Yapmamış bizimkiler iftira atıyor" moduna geçiyor.Ulan ABD'ye inandığınız k...
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6 Yanıt Yanıtla +109
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ardaq 2 yıl
hep dış mihraklar. bizim hiç suçumuz yok biz mükemmeliz.
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Mars Portakalı 2 yıl
ABD'nin hiçbir lafına güven olmaz.
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turker03 2 yıl
Acaba arkasında İsrail var mı? :D Allah bu dış mihrakları kahretsin. :D
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DH Misafiri 2 yıl
saldırı filan olmadı olan sadece onların beceriksizliği...
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DH Misafiri 2 yıl
biri zero day demis digeri stux virusunden bahsetmis. bilgili olmaniz guzel, belgesel izlemeniz de guzel ama bunu hayal gucunuz ile birlestirdiginizde sacmaliyorsunuz.
madem zeroday ile stux'in ne oldugunu biliyosunuz size sistemi anlamama gerek yok.
Bilgisayar Bağımlısı arkadasimizin sordugu soruya cevap verin
"Elektrik santraline ne gibi siber bir saldırı olabilir açıklarsanız sevinirim?" diye sormus aynini bende soruyorum.
Burasi turkiye trafik isiklari bile analog devre kartlari ile zamanlanmis calisiyor %95indan fazlasi hicbi network yapisina bagli degil. senin elektrik sayacini hala gelip bir gorevli sayaci okuyup faturani kesiyor yani sistem online degil. isin ilginci su an tum dijital saatler online sisteme entegre edilebilir uzaktan fatura kesilebilir (aha bu sekilde saldirmislardir diye atlamayin. sayaclariniz online sisteme entegre edilebilir ama bu sayaclarin kablo ile bi merkeze bagli olmasi ve bi merkezden ynetilmesi gerekir ornegin mobese kontrol merkezi gibi) yapidadir ama nedense hala gelip biri saatinizi okuyup fatura kesiyor.
yani turkiyedeki sistemleri zero day belgesi ile stux'in yapisi ile karsilastirmayin. hala ulkenin buyuk bolumune online olmayan analog santrallerle elektrik dagitiliyor. abd dediginiz ulke siber saldiri yapacagina ulkedeki santraller zaten korumasiz gonderir bi tane canli bomba adam kendini santralde patlatir ve o santral yeniden yapilandirilana kadar cok buyuk bi kesim elektriksiz kalir.
anladik ulkenizi seviyorsunuz da gercekler hayalgucunuzden daha agirdir daha gecerlidir. turkiyede bilim kurgu sahnesine konu olabilecek bi teknoloji bile yok
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V4LKyR 2 yıl
Amerika... Dünya'nın polisi.
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2PÁC 2 yıl
Birlik içindeyiz... Dayanışma içindeyiz... Ortak çalışıyoruz... Sıktı artık ama amevrika...
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alphekka 2 yıl
Zero days belgeselini izleyin dostlar kafanızda soru işareti kalmaz, net. Ayrıca sadece Amerika değil herkesten gelebilir bu tür saldırılar. Siber savaş konusunda Türkiye çok acizdir!
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WarSaw 2 yıl
ABD ye kendi kendine millete ahkam kesip akıl vermeden önce şunu sormak lazım sen adam mısın ?
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Sharparrow 2 yıl
Zaten o açıklamadaki kasıt abd hükümeti bu saldırıyı yaptı değildir. abd içindeki; abd'nin koruyup beslediği ve kendilerine dokunmadığı teröristler yapıyor bunu.. sizi ilkokul çocuğu yerine koyup herşeyi böyle harf harf söylemesi mi gerekiyordu bunu anlayamıyor musunuz?
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Uzaklardan Gelen 2 yıl
kırılan ampül görselini ABD kullandıysa mesaj vermiş olabilir
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furkan_96 2 yıl
Yav koskoca ABD yalan mı söyleyecek, niye inanmıyorsunuz?
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