ABD, "Türkiye elektrik sistemine siber saldırı" iddialarına cevap verdi

Hatırlayacağınız gibi kısa bir süre önce yaşanan elektrik kesintileri ile birçok bölge karanlığa gömüldü ve fabrikalarda üretimin durmasına bağlı olarak milyonlarca lira zarar meydana geldi. Ulusal Şebeke Sistemi’nin çökmesiyle yaşanan mağduriyet yüzünden vatandaşlar da soğuk havalarda ciddi anlamda ısınma problemleri çekti.

Her ne kadar zorlu hava koşullarına dayanamayarak kopan, devrilen elektrik hatlarının kesintiye sebep olduğu belirtilse de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından "Amerika alt yapılı siber bir atak gerçekleştirildi." açıklaması kafaları karıştırdı. Konuyla ilgili Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan ABD Büyükelçiliği ise iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

ABD: Türkiye ile siber suçlara karşı iş birliği içindeyiz

Türkiye ile siber suçlarla iş birliği halinde olduklarını belirten Amerikalı yetkililer, ortak mücadelenin ve soruşturmanın devam edeceğini duyurdu. "US Embassy Turkey" kullanıcı adlı Twitter hesabından paylaşılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"ABD’nin Türk elektrik veya enerji sistemine saldırıda bulunduğu iddiaları doğru değildir. Daha da ötesi, ABD ve Türkiye arasında siber suçlarla mücadelede güçlü bir işbirliği vardır ve ABD, özellikle ana küresel altyapı sistemlerini hedef alan siber saldırılara karşı Türkiye ile ortak soruşturma ve mücadeleyi devam ettirmeye hazırdır."