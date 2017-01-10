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Uşak’ta ucuz powerbank patladı: Kullanıcı kalbinden ağır yaralandı

Uşak’ta ucuz olduğu için aldığı taşınabilir güç kaynağını şarj etmek isteyen bir vatandaş, cihazın patlamasıyla ağır şekilde yaralandı. Vücuduna çok sayıda parça saplanan kişi derhal ameliyata alındı.
2 yıl
20,8b
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90
Cep Telefonu Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Uşak’ın merkeze bağlı Kayaağıl köyünde meydana gelen olayda powerbank olarak bilinen taşınabilir güç kaynağını şarj etmek için prize takan 30 yaşındaki Ethem Akgün, yaklaşık 5 saniye sonra cihazın aniden şiddetli şekilde patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.
Kalbine ve kafasına isabet eden irili ufaklı parçalar yüzünden ağır yaralanan Akgün, ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan vatandaş, yaklaşık iki hafta önce 35 TL’ye Çin malı powerbank aldığını ve cihazı ucuz olmasından dolayı tercih ettiğini dile getirdi.
Doktorlar yaptıkları açıklamada maddi anlamda tasarruf sağlamak isterken hayati tehlike atlatan makine operatörünün vücudunda halen çok sayıda parçanın olduğunu dile getirdiler. Birçok kullanıcının tercih ettiği taşınabilir güç kaynakları günlük yaşamda şarj sorununu ortadan kaldırıyor ancak söz konusu pil olunca dikkatli hareket ederek güvenilmeyen ürünleri almamak gerekiyor.

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AdamsınDrogba 2 yıl en beğenilen
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Angel of the Lord 2 yıl
Çin malı? Bu kavram kalkmalı ya da değişmeli artık. Xiaomi de çin sorun var mı ? Neredeyse hayır. Huawei de keza aynı. Ki xiaomi'nin 10 ah'lik powerbanki ne kader yaygın o da belli.
Çin malı? Bu kavram kalkmalı ya da değişmeli artık. Xiaomi de çin sorun var mı ? Neredeyse hayır. Huawei de keza aynı. Ki xiaomi'nin 10 ah'lik powerbanki ne ka...
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kotukoylu 2 yıl
Haberin ozeti su: Gidin 150 200 lira bayilin teknoloji marketlerine kaziklanin. Onlarin sattigi kore amerikan alman mali! Donanimhaber resmen artik kullanici dostu olmaktan cikti! Suradan size giydireyimde kalici bi ban yiyeyim.Gordugum su anasyafayi araba roket haberleriyle dolduruyorsunuz.Ces videolarini cok gec yukluyorsunuz.Editorleriniz telefondan cok kendi yuzlerini cekiyor incelemelerde. Zaten dinamikliginizi kaybettiniz.Son donemde dikkat ettigim site tasariminda sdn den arak yaptiniz bi kac ozelligi. Tek cazibeniz forumdaki alaninda uzman uyeler, sicak firsatlar! Koskoca donanim haber eridi gitti yazik.
Haberin ozeti su: Gidin 150 200 lira bayilin teknoloji marketlerine kaziklanin. Onlarin sattigi kore amerikan alman mali! Donanimhaber resmen artik kullanici do...
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1 Yanıt Yanıtla +61
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TRSOF 2 yıl
Şu Çin malı klişesi baydı artık, Xiaomi de çin malı ama patladığını duymadım
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TheDenier 2 yıl
Halkın cebinde parası yok, kafasında bilinç yok olur tabi böyle şeyler.Ülkeyi bu hale getirenler utansın ne diyelim.
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RichardB 2 yıl
9 doalra satilan urunun maliyeti zaten 4-5 dolar ee uretici de kar marji koysa ,
yani fiyati cok cok ucuz, bu kar marjina Turkiyede millet t-shirt satiyor , adam teknoloji ypamis satiyor benim isim urun testi, gumruk, inspeksyion
maalesef bu tur mallar ulkeye getirene bakmak lazim, ulkemizde ne standard var ne kural, tuketici hakki diye bisey yok zaten o yuzden olur boyle olayalar , ki dahda cok olmasini beklerdim , cidden duruma gore az bile yasaniyor boyle olaylar
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atilasat 2 yıl
sorun çin malı olmasından kaynaklı değil. kullandığımız herşey Çin'de üretiliyor. sorun bu cihazların ülkemizde gelişi güzel satılmasında. çok geçmiş olsun
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Rindaman 2 yıl
A101 Patla Patla bitmez..
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Kartal Göz 2 yıl
"Çin malı" ifadesi bir haber editörü için çok talihsiz bir anlatım olmuş.
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fthkn 2 yıl
Bir tane adamın hayatı kurtulacak diye koca Çin büyümekten mi vazgeçecek? İt ürür kervan yürür. Türkiye'ye kim sokuyorsa onlarla uğraşın. Çünkü onlarda ticaret yapıp para kazanıyorlar. Kazanma diyebilir misin? Çok da iyi para kazanıyorlar. Çoğu kanserojen ucuz plastikten üretilmiş istemediğiniz kadar çeşit ürün. Dünyayı ABD sömürdü bitirdi artıkları ile büyüyüp geleceğin en son süper gücü Çin olacak. Sonra da insanlık kaynaklar bittiği için silinip gidecek. Mağaralara geri döneceğiz.
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~Lion King~ 2 yıl
Beyler takastan vinsic markali bir powerbank almistim. İnternette pek namini duyamadim. Kullanan var mi?
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fuujitsu 2 yıl
35 liranın neresi ucuz ya biz mi çok fakiriz DH üyeleri mi çok zengin anlamadım.
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u9ur10 2 yıl
biz mecburuz kardeşim devlet utansın dicemde nerede o ne derisinden belli olmayan yüz. 10 liraya ital edip 100 lira vergi alıp 110 liraya satar kaliteli markayı napsın bu insanlar tabiki çin malı alacak adi mal alacak. hepimiz kullanıyoruz.
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powerbank, taşınabilir şarj cihazı ve
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