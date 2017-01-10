Uşak’ta ucuz powerbank patladı: Kullanıcı kalbinden ağır yaralandı

Uşak’ın merkeze bağlı Kayaağıl köyünde meydana gelen olayda powerbank olarak bilinen taşınabilir güç kaynağını şarj etmek için prize takan 30 yaşındaki Ethem Akgün, yaklaşık 5 saniye sonra cihazın aniden şiddetli şekilde patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Kalbine ve kafasına isabet eden irili ufaklı parçalar yüzünden ağır yaralanan Akgün, ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan vatandaş, yaklaşık iki hafta önce 35 TL’ye Çin malı powerbank aldığını ve cihazı ucuz olmasından dolayı tercih ettiğini dile getirdi.

Doktorlar yaptıkları açıklamada maddi anlamda tasarruf sağlamak isterken hayati tehlike atlatan makine operatörünün vücudunda halen çok sayıda parçanın olduğunu dile getirdiler. Birçok kullanıcının tercih ettiği taşınabilir güç kaynakları günlük yaşamda şarj sorununu ortadan kaldırıyor ancak söz konusu pil olunca dikkatli hareket ederek güvenilmeyen ürünleri almamak gerekiyor.