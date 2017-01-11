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Spotify'dan Barack Obama’ya sürpriz iş teklifi

20 Ocak’ta koltuğunu Donald Trump’a devretmeye hazırlanan Barack Obama, gelecek planları üzerinde yoğunlaşırken Spotify’dan sürpriz bir iş teklifi aldı. İlanda aranan nitelikler ise görülmeye değer.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Önümüzdeki hafta 8 yıldır bulunduğu başkanlık görevinden ayrılarak bayrağı Donald Trump’a teslim edecek olan Barack Obama, ülkesi için yaptıklarından sonra yoğun tempodan çıkarak daha sakin bir hayata geçmeye hazırlanıyor. İleride ne yapacağı merak edilen Obama ise şimdiden iş teklifleri almaya başladı.
Spotify CEO’su Daniel Ek, Twitter hesabından Obama’ya yönelik paylaştığı "Spotify’da bir işle ilgilendiğini duydum. Bunu gördün mü?" mesajıyla açık bir iş teklifinde bulundu. "Oynatma Listeleri Başkanı" pozisyondaki detaylar incelendiğinde ise ilanın tam anlamıyla Obama’ya hitap etmesi dikkatlerden kaçmıyor. Zira aranan nitelikler arasında "Saygın bir ülkeyi en az 8 yıl yönetmiş olmak", "İyi bir konuşmacı olmak" ve "Nobel Barış Ödülü’ne sahip olmak" gibi sıra dışı özellikler yer alıyor.
Spotify’ın hafif mizah yollu bu iş teklifinin arkasında ise Obama’nın yakın zamanda İsveç’in Amerika elçisiyle muhabbet ederken şaka olsun diye Spotify’dan iş teklifi beklediğini söylemesi yer alıyor. Dilerseniz Spotify’ın sürpriz ilanına buradan göz atabilirsiniz. 

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Tugrul_512bit 2 yıl en beğenilen

Barış ödülü?
Afganistan ---> dünya uyuşturucu üretimi burası oldu. Neyden sonra? İstiladan sonra. Niye istila edildi? İkizi kuleler. Kim yıktı? Siyayey. Kim görgü tanıklarını katletti? Efbiyay.
Suriye ---> Taht oyunları uzay çağı. abd rusya ve bilimum malum ülkeler. Kurunun yanında yaş yandı mı? Evet.
Irak ---> Ha ingilizler yönetmiş ha amerika. Hepsi de aynı b.k. Sözüm halklara değil, onları kukla gibi yönetenlere.
Antarktika ---> giderayak burayı da parsellemiş. Petrol aranamayacak ayağına oraya gizli üs kurmuş olabilirler.
....
kimle barış yapmış?
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Pizzacı?
Obama pizza.
Barış ödülü?dünya uyuşturucu üretimi burası oldu. Neyden sonra? İstiladan sonra. Niye istila edildi? İkizi kuleler. Kim yıktı? Siyayey. ...
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myhotyro 2 yıl joven
joven

Saygın bir ülkemi buna kargalar güler yemişim saygınlığını



Dediğin felsefi açıdan doğru olsa bile, sen burada bir trol olmaktan öteye gidemeyeceksin. Adam da saygın olan ya da olmayan ama en büyük olduğu tartışmasız olan bir ülkeye 8 sene başkanlık yaptı.
jovenSaygın bir ülkemi buna kargalar güler yemişim saygınlığınıDediğin felsefi açıdan doğru olsa bile, sen ...
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3 Yanıt Yanıtla +29
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axaxa 2 yıl
Habere bak yorumlara bak bizene 😄
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MDV 2 yıl
Adamlardaki rahatliğa bak. Burda olsaydı şirket olarak fetocu damgası yemişlerdi
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Gencbeyiin 2 yıl
adamın parası yok mu niye iş teklifi ediyorlar.
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fthkn 2 yıl
Her kavram markalaşmış. Barış gibi masum bir ifade bile marka statü etiketi haline getirilmiş. Barış ödülü sahibi olmak nedir? Ne barışı? Nerde barış? Bir yerde birileri ile halay mı çekti bu adam? Tüm bunlar CV'nizde görüldüğünde prim yapan markalardır. Ceketinizin markası gibi. Su altında nefesimi 40 saniye tutabiliyorum kişisel başarısından çok da etkileyici olmayan bir ünvan.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Şimdi deseler eyy amariga, bize kağıt parçası değil madenlerden ver. Bakır olur demir olur, taşıması senden. Acaba ne diyebilirler?
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Kerim5100 2 yıl
Nobel Barış Ödülü'nü görünce bi gülme geldi :D
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zwartevis 2 yıl
Toplum olarak bir şeylere iyi yönden bakmayı, gülümseyip geçmeyi, küçük detayları sevmeyi unutmuşuz resmen. Lanet olsun bizi bu hale getirenlere.
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Tugrul_512bit 2 yıl en beğenilen

Barış ödülü?
Afganistan ---> dünya uyuşturucu üretimi burası oldu. Neyden sonra? İstiladan sonra. Niye istila edildi? İkizi kuleler. Kim yıktı? Siyayey. Kim görgü tanıklarını katletti? Efbiyay.
Suriye ---> Taht oyunları uzay çağı. abd rusya ve bilimum malum ülkeler. Kurunun yanında yaş yandı mı? Evet.
Irak ---> Ha ingilizler yönetmiş ha amerika. Hepsi de aynı b.k. Sözüm halklara değil, onları kukla gibi yönetenlere.
Antarktika ---> giderayak burayı da parsellemiş. Petrol aranamayacak ayağına oraya gizli üs kurmuş olabilirler.
....
kimle barış yapmış?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Pizzacı?
Obama pizza.
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