Spotify'dan Barack Obama’ya sürpriz iş teklifi

Önümüzdeki hafta 8 yıldır bulunduğu başkanlık görevinden ayrılarak bayrağı Donald Trump’a teslim edecek olan Barack Obama, ülkesi için yaptıklarından sonra yoğun tempodan çıkarak daha sakin bir hayata geçmeye hazırlanıyor. İleride ne yapacağı merak edilen Obama ise şimdiden iş teklifleri almaya başladı.

Spotify CEO’su Daniel Ek, Twitter hesabından Obama’ya yönelik paylaştığı "Spotify’da bir işle ilgilendiğini duydum. Bunu gördün mü?" mesajıyla açık bir iş teklifinde bulundu. "Oynatma Listeleri Başkanı" pozisyondaki detaylar incelendiğinde ise ilanın tam anlamıyla Obama’ya hitap etmesi dikkatlerden kaçmıyor. Zira aranan nitelikler arasında "Saygın bir ülkeyi en az 8 yıl yönetmiş olmak", "İyi bir konuşmacı olmak" ve "Nobel Barış Ödülü’ne sahip olmak" gibi sıra dışı özellikler yer alıyor.

Spotify’ın hafif mizah yollu bu iş teklifinin arkasında ise Obama’nın yakın zamanda İsveç’in Amerika elçisiyle muhabbet ederken şaka olsun diye Spotify’dan iş teklifi beklediğini söylemesi yer alıyor. Dilerseniz Spotify’ın sürpriz ilanına buradan göz atabilirsiniz.