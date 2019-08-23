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ABD'de saldırıya uğrayan robot kendi gizemini çözebilir

Kaliforniya Hayward'daki polis merkezi, yaklaşık 180 kilogram ağırlığında olan güvenlik robotunu deviren kişiyi arıyor. Ellerindeki delil ise robotun çektiği görüntüler.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda Hayward, Kaliforniya'daki bir saldırgan tarafından devirilen 180 kiloluk bir güvenlik robotu, saldırganın adalete teslim edilmesine yardımcı olabilir.

Örnek teşkil edecek

Salı günü Hayward Emniyet Müdürlüğü, Knightscope K5 robotunun hasar görmeden önce yakaladığı görüntüleri komuoyu ile paylaştı. Görüntülerde otoparkın güvenliğini sağlayan robotun, 2 Ağustos tarihinde siyah tişörlü genç bir saldırgan tarafından ittirilip devrildiği görülüyor.

Knightscope'un web sitesinde de yer alan bu görüntülerle saldırganın kimliğinin tespit edilmesi sağlanarak gerekli cezayı alması sağlanacak be bu da gelecekte robotlara karşı işlenen suçlara bir örnek teşkil edecek. Star Wars filmlerindeki R2D2'yi andıran robotun ise hasar gördüğü ve onarımına başlandığı açıklandı.


https://www.theverge.com/2019/8/22/20829099/security-guard-robot-attacked-knightscope-cobalt-capture-evidence-photo-video Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EienV 1 sa. yeni yorumcu
nasıl güvenliği sağlıyormuş
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V4LKyR 1 sa.
SALDIRIYA UĞRAYARAK YERE DEVRİLEN ROBOT
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IhtiyarDelikanli 1 sa.
biz aynı yüzyıldamı yaşıyoruz
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