ABD'de saldırıya uğrayan robot kendi gizemini çözebilir

Geçtiğimiz haftalarda Hayward, Kaliforniya'daki bir saldırgan tarafından devirilen 180 kiloluk bir güvenlik robotu, saldırganın adalete teslim edilmesine yardımcı olabilir.

Örnek teşkil edecek

https://www.theverge.com/2019/8/22/20829099/security-guard-robot-attacked-knightscope-cobalt-capture-evidence-photo-video

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Salı günü Hayward Emniyet Müdürlüğü,robotunun hasar görmeden önce yakaladığı görüntüleri komuoyu ile paylaştı. Görüntülerde otoparkın güvenliğini sağlayan robotun,tarihinde siyah tişörlü genç bir saldırgan tarafından ittirilip devrildiği görülüyor.Knightscope'un web sitesinde de yer alan busaldırganın kimliğinin tespit edilmesi sağlanarak gerekli cezayı alması sağlanacak be bu da gelecekte robotlara karşı işlenen suçlara bir örnek teşkil edecek.filmlerindeki R2D2'yi andıran robotun ise hasar gördüğü vebaşlandığı açıklandı.