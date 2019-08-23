ABD'de saldırıya uğrayan robot kendi gizemini çözebilir

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz haftalarda Hayward, Kaliforniya'daki bir saldırgan tarafından devirilen 180 kiloluk bir güvenlik robotu, saldırganın adalete teslim edilmesine yardımcı olabilir.
Örnek teşkil edecekSalı günü Hayward Emniyet Müdürlüğü, Knightscope K5 robotunun hasar görmeden önce yakaladığı görüntüleri komuoyu ile paylaştı. Görüntülerde otoparkın güvenliğini sağlayan robotun, 2 Ağustos tarihinde siyah tişörlü genç bir saldırgan tarafından ittirilip devrildiği görülüyor.
Knightscope'un web sitesinde de yer alan bu görüntülerle saldırganın kimliğinin tespit edilmesi sağlanarak gerekli cezayı alması sağlanacak be bu da gelecekte robotlara karşı işlenen suçlara bir örnek teşkil edecek. Star Wars filmlerindeki R2D2'yi andıran robotun ise hasar gördüğü ve onarımına başlandığı açıklandı.
https://www.theverge.com/2019/8/22/20829099/security-guard-robot-attacked-knightscope-cobalt-capture-evidence-photo-video Yorum Yaz Paylaş Tweetle