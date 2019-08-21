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Xiaomi 2019'un ilk yarısında 60 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptığını açıkladı

Çinli teknoloji şirketlerinden Xiaomi, 2019 yılının ilk yarısına air mali raporlarını açıkladı. Paylaşılan rakamlara göre şirket bu süre zarfında 60 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Xiaomi 2019 yılının ilk yarısına ait mali raporunu yayınladı ve paylaşılan rakamlar oldukça iyi. Yayınlanan rapora göre şirket gelirleri geçen yılın ilk yarısına oranla yüzde 20 artış göstererek 13.56 milyar dolar seviyesine yükseldi.

AR-GE bütçesini yükseltildi

Xiaomi'nin net karının ise yıllık yüzde 49.8 artış göstererek 810.30 milyon dolara çıktığı belirtiliyor. Telefon sevkiyatları ile ilgili rakamlar da paylaşan Xiaomi, küresel pazarlardaki durgunluğa rağmen 2019'un ilk yarısında 60 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapmayı başardı. Akıllı telefon işinin dışında, Xiaomi marka TV'ler Çinde 5.4 milyon satış rakamıyla ilk sırada yer alırken, şirket küresel pazarlarda ise ilk beş TV üreticisi arasına girmiş durumda.
Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, şirketin performansından memnun olduğunu söylerken, Xiaomi'nin 5G ve iOT pazarlarında ilerleme kaydedeceğini ve bu yönde yapılan AR-GE harcamalarının da arttırıldığını açıkladı. Buna göre şirketin AR-GE bütçesi geçen yıla oranla yüzde 30'un üzerine çıkarılarak 467.44 milyon dolar olarak belirlendi. Xiaomi'nin iOT çözümleri ise şuan dünya çapında 196 milyon cihazda kullanılıyor. Şirketin internet hizmetleri geliri ise 2018 yılına göre yüzde 108 artış göstererek 1.25 milyar dolar seviyesine ulaştı.


https://www.gsmarena.com/xiaomi_h1_2019_report_shows_the_brand_shipped_60_million_phones-news-38782.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jon_Kar 1 sa.
Fiyatlari yukseltecegine indirseler ve sd 660 turevlerini kullanmayi biraksalar cok rahat 100 milyon satis yaparlar
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dr20mouse 1 sa.
20 milyonu Redmi Note 7
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