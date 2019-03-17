ABD'li perakende mağaza zinciri Walmart tablet üretecek

Walmart bir süredir elektronik cihaz pazarında kendisi için bir yer bulmaya çalışıyor ancak çok da başarılı sonuçlar aldığını söylemek mümkün değil. Zira dev şirket daha önce piyasaya sürdüğü, oyuncu masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarının zayıf donanımları ve tartışmalı fiyatları nedeniyle ağır eleştiriler almıştı.

Tablet pazarı düşüşte

Dev şirketin dersini biraz da olsa almış olduğu görülüyor. Bloomberg'in haberine göre Walmart pahalı fiyat etiketleriyle orta ve üst sınıf cihazlar üretmek yerine, bütçe dostu bir çocuk tableti üzerinde çalışıyor. Henüz detaylarının açıklanmadığını bu tablet modelinin piyasaya ne zaman sürüleceği ise şimdilik belirsiz.

https://www.techspot.com/news/79220-walmart-reportedly-working-budget-friendly-tablet.html

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Bloomberg'in raporundabir süredir düşüş gösterdiği ve yakın bir sürede de bunun değişmeyeceği belirtiliyor. Bununla birlikte Walmart'ın bu nispeten ucuz tabletinin, pazarınyenidem canlanmaya katkıda bulunup bulunmayacağını ise şimdiden kestirmek zor. Konuyla ilgili son bilgi ise, Walmart'ın tabletininişletim sistemi ile geleceği yönünde.