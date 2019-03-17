Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD'li perakende mağaza zinciri Walmart tablet üretecek

ABD'nin en büyük perakende mağaza zincirlerinden biri olan Walmart'ın elektronik pazarına olan ilgisi bitmiyor. Şirket şimdi de bütçe dostu bir tablet modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
2 ay
2,5b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Walmart bir süredir elektronik cihaz pazarında kendisi için bir yer bulmaya çalışıyor ancak çok da başarılı sonuçlar aldığını söylemek mümkün değil. Zira dev şirket daha önce piyasaya sürdüğü, oyuncu masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarının zayıf donanımları ve tartışmalı fiyatları nedeniyle ağır eleştiriler almıştı.

Tablet pazarı düşüşte

Dev şirketin dersini biraz da olsa almış olduğu görülüyor. Bloomberg'in haberine göre Walmart pahalı fiyat etiketleriyle orta ve üst sınıf cihazlar üretmek yerine, bütçe dostu bir çocuk tableti üzerinde çalışıyor. Henüz detaylarının açıklanmadığını bu tablet modelinin piyasaya ne zaman sürüleceği ise şimdilik belirsiz.
Bloomberg'in raporunda tablet endüstrisinin bir süredir düşüş gösterdiği ve yakın bir sürede de bunun değişmeyeceği belirtiliyor. Bununla birlikte Walmart'ın bu nispeten ucuz tabletinin, pazarın ihtiyaç duyduğu yenidem canlanmaya katkıda bulunup bulunmayacağını ise şimdiden kestirmek zor. Konuyla ilgili son bilgi ise, Walmart'ın tabletinin Android Pie işletim sistemi ile geleceği yönünde.

https://www.techspot.com/news/79220-walmart-reportedly-working-budget-friendly-tablet.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 2 ay
Çocuk tableti iş görebilir.Zira ebeveynlerin çoğu çocukları susturmak için tablet kullanıyor.Ucuz dayanıklı bir tablet ile farklı bir sınıf oluşturabilirler. Basit oyunlar uygulamalar falan yürüyebilirler buradan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arekamint 2 ay
yeni mi başlayacaklarmış üretmeye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 ay
Boşuna zarar eder gibi geliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrslimshady 2 ay sniper23
milyar dolarlık şirketten daha doğru kararlar verdin tebrik ediyorum Forumdonanımhaber üyesi

1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Samsung Notebook 9 Pen sanal mağazalarda satışa başladı 2 ay Xenon flaşlı ve yan kızaklı ZTE Axon S ortaya çıktı 2 ay SwiftKey artık Google arama motorunu kullanmanıza izin veriyor 2 ay Paramount, 120 FPS olarak yayınlayacağı yeni filmi için sinema salonlarının hazır olmasını istedi 2 ay 19 yıllık WinRAR açığı yeni bir saldırı dalgası başlattı 2 ay İsrail'de akıllı telefon bağımlıları için yaya geçidi ışıkları test ediliyor 2 ay Peugeot Rifter Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri 2 ay Galaxy S10'un yakınlık sensöründeki hata, telefon ekranının sürekli açık kalmasına neden oluyor 2 ay Redmi 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay NASA'nın 12 milyar dolar harcadığı dev Mars roketi bekleneni veremiyor 2 ay Elon Musk: 2019, Solar Roof’un yılı olacak 2 ay Avengers: Endgame'in ikinci fragmanı da izlenme rekorları kırdı 2 ay WhatsApp'e 2 yeni kullanışlı özellik geliyor 2 ay Microsoft, Firefox ve Chrome için Windows Defender eklentisini duyurdu 2 ay Dünyanın en büyük radyo teleskobu SKA’yı kontrol edecek yönetim kurulu belirlendi 2 ay Huawei'in B planı hazır | Mobilite 2 ay Monster'da Bu Hafta - Need for Speed 2 ay Redmi 7 Geekbench'te görüntülendi 2 ay Xiaomi, akıllı telefon arayüzündeki can sıkıcı reklamları kaldırabilir 2 ay Helio P22'li Oppo A1K'nın teknik özellikleri ortaya çıktı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN ABD'li perakende mağaza zinciri Walmart tablet üretecek Sonraki Tesla pick-up'ın ilk teaser görseli yayınlandı 2 ay Apple'ın TV hizmetindeki bazı programlar, kendi kullanıcılarına ücretsiz olacak 2 ay Porsche ilk elektrikli otomobili Taycan'ın teaser görsellerini yayınladı 2 ay Yarı tek yumurta ikizleri ilk defa anne karnında tespit edildi 2 ay Yeni nesil Samsung Notebook 9 Pro satışa çıkıyor 2 ay Hareket sensörlü Philips 252B9 B-Line monitör duyuruldu 2 ay Facebook mobil uygulamasına oyun sekmesi geldi 2 ay iPhone’a olan ilgi, arama sonuçlarına göre Çin’de yüzde 50 oranında azaldı 2 ay Gmail'e mail zamanlama özelliği geliyor 2 ay Android Q, kilit ekranını kişiselleştirmeye izin verebilir 2 ay Yeni Batman filminin çekimleri bu yıl başlıyor 2 ay Yumurta kabuklarından enerji depolama çözümü 2 ay Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun fiyatı Samsung'unkinin yarısı kadar olacak 2 ay 2si1 | Google'a soruşturma açıldı 2 ay Huawei Mate 20 Lite’ın kamera özellikleri 2 ay Balıkları korkutmadan fotoğraf çekebilen deniz robotu 2 ay Tom Lee, 2019'da Bitcoin için boğa piyasasının görüleceğini söyledi 2 ay Hindistan'da 16 öğrenci PUBG Mobile oynadıkları gerekçesiyle tutuklandı 2 ay WD Blue NVMe sürücülerini duyurdu 2 ay 10x optik zoom'lu Oppo Reno ile çekilmiş fotoğraflar yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim