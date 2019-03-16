Skype uygulamasında artık 50 kişiye kadar görüntülü sohbet yapılabilecek

Yazılım devi Microsoft, şu anda en fazla 25 kişinin katılabileceği Skype görüntülü grup görüşmelerinin katılım sayısını iki katına çıkarmak için çalışmalar yapıyor. Testler tamamlandıktan sonra artık Skype platormunda 50 kişilik görüntülü grup sohbetleri yapmak mümkün olacak.

Bir süre sonra tüm kullanıcılara sunulacak

Bu, Skype'ı uzak çalışanlarla iş toplantıları yapmak için kullananlar için iyi bir haber. Zira Apple'ın FaceTime grup görüntülü sohbetlerinde 32 katılımcı ile sınırlı olan bu özellik, Skype'da önemli ölçüde daha fazla katılımcıya izin vermiş olacak. Büyük bir grup araması başlatırsanız, Microsoft gruptaki herkese Skype aramasından bildirim gönderecek ve kullanıcılar yanıt vermezse arama seçeneği de kullanılabilecek.

https://answers.microsoft.com/en-us/skype/forum/all/skype-insider-preview-introducing-calling-for-up/c0035a81-304c-424a-a37d-c6d45e605852?auth=1

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Skype'taki bu yeni arama özelliklerinetestçileri, yani Skype Insiders zaten erişilebilir durumda ve önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Microsoft tarafından tam bir tarih verilmiş değil ancakçok fazla uzaması beklenmiyor.