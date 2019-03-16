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Skype uygulamasında artık 50 kişiye kadar görüntülü sohbet yapılabilecek

Microsoft, Skype görüntülü grup aramasına katılabilecek kişilerin sınırını yükseltmek için çalışmalar yapıyor. Testler tamamlanınca artık 50 kişiye kadar görüntülü grup sohberleri yapabileceksiniz.
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Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yazılım devi Microsoft, şu anda en fazla 25 kişinin katılabileceği Skype görüntülü grup görüşmelerinin katılım sayısını iki katına çıkarmak için çalışmalar yapıyor. Testler tamamlandıktan sonra artık Skype platormunda 50 kişilik görüntülü grup sohbetleri yapmak mümkün olacak.

Bir süre sonra tüm kullanıcılara sunulacak

Bu, Skype'ı uzak çalışanlarla iş toplantıları yapmak için kullananlar için iyi bir haber. Zira Apple'ın FaceTime grup görüntülü sohbetlerinde 32 katılımcı ile sınırlı olan bu özellik, Skype'da önemli ölçüde daha fazla katılımcıya izin vermiş olacak. Büyük bir grup araması başlatırsanız, Microsoft gruptaki herkese Skype aramasından bildirim gönderecek ve kullanıcılar yanıt vermezse arama seçeneği de kullanılabilecek.
Skype'taki bu yeni arama özelliklerine Skype Beta testçileri, yani Skype Insiders zaten erişilebilir durumda ve önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Microsoft tarafından tam bir tarih verilmiş değil ancak bu sürenin çok fazla uzaması beklenmiyor.

https://answers.microsoft.com/en-us/skype/forum/all/skype-insider-preview-introducing-calling-for-up/c0035a81-304c-424a-a37d-c6d45e605852?auth=1 Yorum Yaz
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
İnşallah iş toplantısıyla. Kalır grup yapmasınlar sa 😁
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TenekeEmre 2 ay yeni yorumcu
İş toplantıları artık sanallaşacak :)
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crazywinner3 2 ay
Skype kullanan 50 kişi kaldı mı ki :d
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esmerbuyucu 2 ay crazywinner3
Aylık kullanıcı sayısı 300 milyon ki bu rakam Snapchat ile aynı. Mesela Facebook'u da kullanan kalmadı sadece 2+ milyar kişi kullanıyormuş.
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sniper23 2 ay crazywinner3
Kurumsalda kullanan çok var.
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