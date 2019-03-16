Skype uygulamasında artık 50 kişiye kadar görüntülü sohbet yapılabilecek

Teknoloji Editörü
Yazılım devi Microsoft, şu anda en fazla 25 kişinin katılabileceği Skype görüntülü grup görüşmelerinin katılım sayısını iki katına çıkarmak için çalışmalar yapıyor. Testler tamamlandıktan sonra artık Skype platormunda 50 kişilik görüntülü grup sohbetleri yapmak mümkün olacak.
Bir süre sonra tüm kullanıcılara sunulacak
Bu, Skype'ı uzak çalışanlarla iş toplantıları yapmak için kullananlar için iyi bir haber. Zira Apple'ın FaceTime grup görüntülü sohbetlerinde 32 katılımcı ile sınırlı olan bu özellik, Skype'da önemli ölçüde daha fazla katılımcıya izin vermiş olacak. Büyük bir grup araması başlatırsanız, Microsoft gruptaki herkese Skype aramasından bildirim gönderecek ve kullanıcılar yanıt vermezse arama seçeneği de kullanılabilecek.Skype'taki bu yeni arama özelliklerine Skype Beta testçileri, yani Skype Insiders zaten erişilebilir durumda ve önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Microsoft tarafından tam bir tarih verilmiş değil ancak bu sürenin çok fazla uzaması beklenmiyor.
https://answers.microsoft.com/en-us/skype/forum/all/skype-insider-preview-introducing-calling-for-up/c0035a81-304c-424a-a37d-c6d45e605852?auth=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle