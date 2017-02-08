Yüzde yüz yerli helikopter için dev adım

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı doğrultusunda geliştirilen %100 yerli helikopter (T-625 TAI) projesinde taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. T-129 ATAK helikopterinde elde edilen tecrübenin ardından tasarımından motor teknolojilerine ve aviyonik sistemlerine kadar %100 yerli olacak helikopter için de çalışmaların devam ettiğini biliyorduk.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık daha %100 yerli ilk helikopterin 6 Eylül 2018 tarihinde sabah saat 06.00’da ilk uçuşunu gerçekleştireceğini açıklamıştı. (Atak helikopterinde kullanılan motor ile uçacak, yerli motor olmayacak) Genel maksatlı helikopterin TSK’nın talebi karşılandıktan sonra sivil kullanım amaçlı da geliştirilmesi hedefleniyordu. Şimdiyse bu helikopterin Turboşaft Motor Geliştirme Projesi için bir anlaşma imzalandı.

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilecek olan motor için ilk etapta 2 adet 1400shp (şaft beygir gücü) gücünde tasarlanmış Turboşaft motor geliştirilecek. Geliştirilen motorların helikoptere entegre edilmesi ve testlerinin yapılması da TEI’nin denetiminde olacak. Ayrıca motorun 2000shp’ye kadar çıkarılabilecek modüler bir yapısı olacak. Bu sayede farklı kullanım senaryolarında ve farklı ihtiyaçlar için konfigüre edilebilecek.

Geliştirilecek olan motorun tüm fikri ve sınai hakları Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na ait olacak ve anlaşma kapsamında yurt dışına satılması da olanaklı olacak. Proje kapsamında üretilecek ilk motorda marşa ikinci yılda basılacak. Bu süreçten sonra testler ve geliştirmeler yapılacak. Nihai sertifikasyonun ise sekizinci yılda tamamlanmış olması hedefleniyor.