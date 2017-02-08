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Yüzde yüz yerli helikopter için dev adım

Türkiye’nin %100 yerli olarak geliştirilmiş helikopter projesi için önemli bir çalışma başlatıldı. Helikopterin güç sisteminin geliştirilmesi için TUSAŞ Motor Sanayii AŞ çalışmaya başladı.
2 yıl
11,1b
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314
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yüzde yüz yerli helikopter için dev adım
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı doğrultusunda geliştirilen %100 yerli helikopter (T-625 TAI) projesinde taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. T-129 ATAK helikopterinde elde edilen tecrübenin ardından tasarımından motor teknolojilerine ve aviyonik sistemlerine kadar %100 yerli olacak helikopter için de çalışmaların devam ettiğini biliyorduk.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık daha %100 yerli ilk helikopterin 6 Eylül 2018 tarihinde sabah saat 06.00’da ilk uçuşunu gerçekleştireceğini açıklamıştı. (Atak helikopterinde kullanılan motor ile uçacak, yerli motor olmayacak) Genel maksatlı helikopterin TSK’nın talebi karşılandıktan sonra sivil kullanım amaçlı da geliştirilmesi hedefleniyordu. Şimdiyse bu helikopterin Turboşaft Motor Geliştirme Projesi için bir anlaşma imzalandı.

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilecek olan motor için ilk etapta 2 adet 1400shp (şaft beygir gücü) gücünde tasarlanmış Turboşaft motor geliştirilecek. Geliştirilen motorların helikoptere entegre edilmesi ve testlerinin yapılması da TEI’nin denetiminde olacak. Ayrıca motorun 2000shp’ye kadar çıkarılabilecek modüler bir yapısı olacak. Bu sayede farklı kullanım senaryolarında ve farklı ihtiyaçlar için konfigüre edilebilecek.

Geliştirilecek olan motorun tüm fikri ve sınai hakları Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na ait olacak ve anlaşma kapsamında yurt dışına satılması da olanaklı olacak. Proje kapsamında üretilecek ilk motorda marşa ikinci yılda basılacak. Bu süreçten sonra testler ve geliştirmeler yapılacak. Nihai sertifikasyonun ise sekizinci yılda tamamlanmış olması hedefleniyor.


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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Ooo Haftalık %100 yerli haberi alırım bir dal.
2 Yanıt Yanıtla +318
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wehrmacht 2 yıl
Şu resim geçen seçimden kalma boya bile atmamışlarmı
4 Yanıt Yanıtla +174
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Buzmavisi 2 yıl
Seçim geliyor ya, yine başladılar atıp tutmaya.
Yahu siz, mahalle müteahhiti niteliğinde adamlarsınız, size anca takım tutar gibi parti tutan adam inanır. Sonra hiçbir şey yapmadığınızda da bir bahaneniz hazırdır. Ardından yeni seçim olur tekrar bu pilavı sunarlar, aynı kuru kalabalık aynı yalanı yutar.
Seçim geliyor ya, yine başladılar atıp tutmaya.Yahu siz, mahalle müteahhiti niteliğinde adamlarsınız, size anca takım tutar gibi parti tutan adam inanır. S...
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3 Yanıt Yanıtla +131
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Bluflame 2 yıl
yaw biz daha otomobil motoru üretemiyoruz süper zekanın birisi “turboshaft” geliştiriyoruz demiş,
-olm, 1-2 yıllık iş değil o.
-ha bide helikopterlerin transmission sistemi (kuyruk pervanesi güç aktarımı) vardırki çok karmaşık ve özel bir dizayn gerektirir.
-örnek1: italyanların A129’a Lhtec motoru entegrasyonu 2+ yıl sürdü, hatta adamlar heliyi düşürdü bile, anlayın yani bu işler basit değil.
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oğuz730 2 yıl
Ne sandınız cehapeliler
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UncleGrndpa 2 yıl oğuz730
oğuz730
Ne sandınız cehapeliler
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Kardeşim sunun disina Anti Dış Mihrak yazar misin?
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savascantek 2 yıl
Bu politika çok iğrenç birşey. Proje başlattık önce şurasını sonra burasını yerli yapacağız. Yol haritamıza göre şu kadar zaman sonra planımız şu şekilde bir helikopteri burada üretmek deseler öpüp başımızın üzerine koyacağız.
Kafadan %100 demek, kafadan %100 yalan demek.
Örneğin,Rotor Blade denilen pervaneyi üretebilen kaç işletme var gezegende. Diyelim ki kafayı bozdun illa da yerli pervane yapacağım dedin. Kaç milyar dolara çıkacak ya da üretim tesisini kurdun , 2 günlük üretimiyle memleketin 50 yıllık helikopter pervane ihtiyacını karşıladın.. sonra ?
Her seçim öncesi, memleketten petrol fışkırdı haberi gibi.
Rica etsek %100 helikopter üretim tesisini, yerli uçak, yerli araba, yerli uçak gemisi ve ay da koloni kuracakları tesisleri, yanyana aynı kampüs içine toplarlar mı acaba.
Bu kadar yalan, ülkenin gururunu kırıyor. Yapılacak ve yapılabilecek işlere de burun kıvırılmasına sebep oluyor.
Eminim ki birşeyleri üretmeye başladık/başlayacağız, onu söyle kardeş .Ayıp değil ki şu an hafif kompozit cam yaptık, hafif koltuk yaptık, elektronik sistemi yaptık de, ama doğruyu söyle
Halk hiçbir işi küçümsemez ve en büyük yolculuklara bile yürüyerek başlanır.
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ESOES1981TR 2 yıl
olay bence gerçek değil herhangi bir helikopter iskeletinin önünde poz verip işte milli helikopter demek bence inandırıcı gelmiyor daha öncede milli uçak dendi Ahmet davutoğlu tarafından ;
i.cdn.ensonhaber.com/...
ne gelen var ne giden daha tank moturu yapılamazken tribün motoruna sahip helikopter mi yapılacak büyük ihtimal gene iskelet ve 2-3 avyonik takılacak ama asıl olan parça motor ve başka kritik malzemeler dışardan temin edilerek bir prototiple gösteri uçuşu yapılarak aha yaptık denecek kısacası eğer yapılacaksa ilk olarak helikopteri uçuracak motorunu yapsınlar görelim ondan sonra hah tamam diyelim kısacası inanmıyorum asparagas haber bence aynı altay gibi ne yerli otomobil var ne de başka bir şey Türkiye bu konularda daha hala emekleme aşamasında bu konuda kızmıyorum hiç birşey yapmamaktan daha iyidir ama bugune kadar betona otoyola kopruye yatırılacak parayla bütün memleketi boydan boya saracak otomobil taşıyabilecek raylar ve vagonlarla donatılsaydı daha iyi olurdu en azından karbonmonoksit salınımı azalırdı
2 Yanıt Yanıtla
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by_erkut 2 yıl ESOES1981TR
ESOES1981TR
olay bence gerçek değil herhangi bir helikopter iskeletinin önünde poz verip işte milli helikopter demek bence inandırıcı gelmiyor daha öncede milli uçak dendi Ahmet davutoğlu tarafından ;
i.cdn.ensonhaber.com/...
ne gelen var ne giden daha tank moturu yapılamazken tribün motoruna sahip helikopter mi yapılacak büyük ihtimal gene iskelet ve 2-3 avyonik takılacak ama asıl olan parça motor ve başka kritik malzemeler dışardan temin edilerek bir prototiple gösteri uçuşu yapılarak aha yaptık denecek kısacası eğer yapılacaksa ilk olarak helikopteri uçuracak motorunu yapsınlar görelim ondan sonra hah tamam diyelim kısacası inanmıyorum asparagas haber bence aynı altay gibi ne yerli otomobil var ne de başka bir şey Türkiye bu konularda daha hala emekleme aşamasında bu konuda kızmıyorum hiç birşey yapmamaktan daha iyidir ama bugune kadar betona otoyola kopruye yatırılacak parayla bütün memleketi boydan boya saracak otomobil taşıyabilecek raylar ve vagonlarla donatılsaydı daha iyi olurdu en azından karbonmonoksit salınımı azalırdı

Dünyadaki dev otomotiv üreticilerinin hepsi, sanılanın aksine, kendi motorlarını kendi üreten ülkeler değil. Daha ucuz işgücü, daha ucuz maliyet, daha kaliteli ve ucuz hammadde neredeyse rotayı oraya çeviriyor. Ayrıca hiçbir zaman da, motoru başka ülkelerde üretildiği için marka, sahibi olan ülkenin elinden gitmiyor, üretildiği ülkeyle anılmıyor.
Size basit bir örnek. Kore mucizesinin nasıl gerçekleştiğinin de güzel bir örneği aslında. Koreliler, Hyundai Motor'u 1967 yılında kurdu. Adı her ne kadar Hyundai Motor'sa da aslında motoru Japon yapımı olan bu araçlar 1968 yılında Ford lisansı aldı.
1974 yılında Ford lisansıyla üretilen Pony modeli piyasaya sürüldü.
1985 yılında 900 bin adet üretim kapasiteli Excel fabrikası açıldı.

1991 yılında Alfa motoru üretildi.

1967-1991... Yani 27 yıl...

Fakat Hyundai'nin Japonları zengin ettiği bu 27 yılda kimse Hyundai'nin Japon markası olduğunu düşünmedi. Bugün Hyundai, yani kurulduktan 45 yıl sonra, dünyanın en değerli 100 markası içerisinde 5 milyar dolarlık marka değeriyle 65'inci sırada bulunuyor. Bakınız 5 milyar dolar sadece marka değeri. Yani bırakın fabrikasını veya diğer demirbaşlarını, arazilerini, binalarını, sadece markasını satın almak için 5 milyar dolardan kapıyı açacak bir şirket.

Hyundai bunu nasıl yaptı? 10 mühendisini Ford fabrikalarına gönderdi. Otobüs, kamyonet ve arabaları parçalayıp yeniden monte ettiler. 1975'te 2 milyon dolar olan yıllık araştırma geliştirme harcamaları 1994'te, yani otomobilin motorunu kendileri üretmeye başladıklarında 500 milyon doları aşmıştı. Kore işte böyle yaptı...

Başka bir örnek daha...

Bugün Ford, Peugeot, Citroen ve BMW, birbirine rakip firmalar olmasına rağmen aynı motoru, evet yanlış duymadınız aynı motoru kullanan markalar. Fakat bu cümlede dikkat etmeniz gereken kelime "rakip" olmaları değil, "marka" olmaları kelimesi.

Gerisi, yani motorun dışarıda üretiliyor olması, basiretli bir tacirin, en ucuz maliyeti yakalama manevrasından başka birşey değil.

Artık global ekonomide hiçbir marka, tüm malzemelerini kendisi üretmiyor. Ne Nike, ayakkabılarını Çin'de ürettirdiği için Amerikan Nike firması olma imajını kaybediyor.
Ne de Sony, Panasonic gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, en büyük rakibi olan LG'ye, televizyonların motor kadar önemli parçası olan paneli ürettirdiği için Sony veya Panasonic olma özelliğini kaybetmiyor. Hatta bu firmaların dört beşi bir araya gelerek LG'ye rakip olabilecek bir fabrikayı ancak devlet desteğiyle kurabiliyor.
Alıntıdır...
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emre_virüs 2 yıl ESOES1981TR
Bu işin sencesi bencesi yok anlayın lütfen.
Fotoğraftaki iskelet Tai T625 helikopterinin prototipine ait.
Motor Tei'de geliştiriliyor çıkınca göreceğiz bu anlaşma olduğu gün baslanmadi gelistirilmeye.
TS1400 turboshaft motoru Atak ve T625 de kullanılacak
Çekirdeğinden turboprop turbofan motorlarının da gelistirilmesi bekleniyor
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ülkücüadam 2 yıl
15 yıldır her secimde referandumda yerlini fak yapılıyordu sahip ne oldu o uçak.?
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shifisitert 2 yıl
Cok gerı kaldık bu referandum oncesı yerlı uzay mekıgı beklıyordum ben ama napalım oda dıger secımlere kaldı artık
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murat204 2 yıl shifisitert
shifisitert
Cok gerı kaldık bu referandum oncesı yerlı uzay mekıgı beklıyordum ben ama napalım oda dıger secımlere kaldı artık

Hacı sen çok geriden geliyorsun...
Ben "dünyanın aynısı yeni gezen" bekliyordum vaad olarak
...
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mehmet0303531 2 yıl
wehrmacht ve by_erkut ben şimdi size yerli bişey söylerim de boşver gitsin...

konunun içine etmissiniz...
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wehrmacht 2 yıl mehmet0303531
mehmet0303531
wehrmacht ve by_erkut ben şimdi size yerli bişey söylerim de boşver gitsin...

konunun içine etmissiniz...

Abi ilk başta eğlenceşiydi basit bir trolle oynuyorsuk sonra bunun içinden çamur akmaya başladı
Elebette bahane bu şahsım adına özür dilerim.
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emre_virüs 2 yıl
Ya konuda hala sayfa sayfa tartışma var
Tei bir ise girismis tebrik edip sayfayi kapatmak varken incik boncuk tartışması yapılıyor.
Sikorsky ile S70 Black Hawk helikopteri için anlaşma imzaladık T70 konfigürasyonu ile 300 helikopterin üretilmesi bekleniyor.
Tai kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini
Aselsan temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini (IMAS)
TEI T-700 motorunun üretimini
Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştirecek.
Bütün bu tecrübelerden yararlanacağız ve ortaya gayet kaliteli bir helikopter çıkaracağız diye düşünüyorum.
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ankaland 2 yıl
bugüne kadar yerli üretim konusunda medyayay çıkan haberler gerçekleşseydi, dünyada ihracat ana pazarı olurduk.. bu kaçıncı helikopter, kaçıncı araba, kaçıncı uçak, kaçıncı ufo, kacıncı uzay istasyonu, sıkmak parayla mı..
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RavenoLL 2 yıl
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