ABD süper bilgisayar için teknoloji devlerine destek verecek

Saniyede 1 Kentilyon İşlem Yeteneği
Şirketler exascale süper bilgisayarlarıyla ne kadar ilgilendiklerini göstermek için projenin toplam maliyetinin yüzde 40’ını karşılayacak yani toplamda 430 milyon dolarlık bir mali kaynağa sahip olacaklar. Exascale Bilgisayar Projesi adı verilen proje ile 2021 yılına kadar ilk exascale süper bilgisayarı çalıştırılmak isteniyor. Oluşturulacak süper bilgisayarın saniyede 1 kentilyon işlem (1,000,000,000,000,000,000) yapabilecek böylece bu güçlü bilgisayar bir insan beyninin veri işleme gücüyle aynı kapasiteye sahip olacak.
ABD bu projeyle günümüzde dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olarak kabul edilen ve Çin tarafından geliştirilen Sunway TaihuLight isimli bilgisayarı geride bırakmak istiyor. Mevcut ve geliştirilmek istenen süper bilgisayarlar, ekonomik tahminler ve iklim araştırmaları gibi çok karmaşık bilgi işlem ihtiyaçları için kullanılır. Süper bilgisayar gibi güçlü bir silaha sahip olmak hem Çin hem de ABD için oldukça önemli bir hale gelmiş durumda.
Konuyla ilgili konuşan Enerji Bakanı Rick Perry de bu öneme dikkat çekerek yüksek güce sahip bilgisayarlar dünyasında ABD’nin liderliğinin devam etmesinin güvenlik, ekonomik ve ulusal refah açısından önemli olduğunu belirtirken şirketlere sunulan finansal desteğin şirketlerin bu global yarışta ellerindeki imkanları kullanarak ülkeye katkı sağlayacağını dile getirdi.
https://www.engadget.com/2017/06/16/us-exascale-supercomputer-258-million-funding/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ilk atom bombasını atan ülke olmuştu !
şimdi ise yapay zeka ile tüm bilimsel ilerlemeyi onlar yapmasın diye
aynı amerikan paranoyası ile dünyanın ilk bağımsız öğrenip düşüne bilen
yapay zekasını yapmaya çalışıyorlar !
alışıla gelen transistör yapısı bu işe uygun değil !
bu işe en uygunu D.wave quantum bilgisayar !
zaten işin ilginçi okunuşu bir açıdan Deccal seslendirmesini çok yakın gibi !
Zira adamlar teknolojide gayet ilerideler.