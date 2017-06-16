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ABD süper bilgisayar için teknoloji devlerine destek verecek

ABD Enerji Bakanlığı, exascale süper bilgisayar geliştirmeleri için HP, Intel, AMD, Nvidia, IBM ve Cray şirketlerine toplamda 258 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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ABD süper bilgisayar için teknoloji devlerine destek verecek
 

ABD; Çin, Japonya veya başka bir ülkenin geliştirdiği süper bilgisayardan daha güçlü bir exascale süper bilgisayarı geliştirmek için ülkenin önde gelen teknoloji şirketlerine finansal destek sağlayacak. Enerji Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre AMD, Cray, HP, IBM, Intel ve Nvidia'ya 3 yıl sürmesi planlanan ve toplamda 258 milyon dolar tutarında olan finansal destek verileceğini duyurdu. Ayrıca bu altı şirket de çalışmalar için sadece hükümetin verdiği destekle yetinmeyecek.

Saniyede 1 Kentilyon İşlem Yeteneği 

Şirketler exascale süper bilgisayarlarıyla ne kadar ilgilendiklerini göstermek için projenin toplam maliyetinin yüzde 40’ını karşılayacak yani toplamda 430 milyon dolarlık bir mali kaynağa sahip olacaklar. Exascale Bilgisayar Projesi adı verilen proje ile 2021 yılına kadar ilk exascale süper bilgisayarı çalıştırılmak isteniyor. Oluşturulacak süper bilgisayarın saniyede 1 kentilyon işlem (1,000,000,000,000,000,000) yapabilecek böylece bu güçlü bilgisayar bir insan beyninin veri işleme gücüyle aynı kapasiteye sahip olacak.

ABD bu projeyle günümüzde dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olarak kabul edilen ve Çin tarafından geliştirilen Sunway TaihuLight isimli bilgisayarı geride bırakmak istiyor. Mevcut ve geliştirilmek istenen süper bilgisayarlar, ekonomik tahminler ve iklim araştırmaları gibi çok karmaşık bilgi işlem ihtiyaçları için kullanılır. Süper bilgisayar gibi güçlü bir silaha sahip olmak hem Çin hem de ABD için oldukça önemli bir hale gelmiş durumda.

Konuyla ilgili konuşan Enerji Bakanı Rick Perry de bu öneme dikkat çekerek yüksek güce sahip bilgisayarlar dünyasında ABD’nin liderliğinin devam etmesinin güvenlik, ekonomik ve ulusal refah açısından önemli olduğunu belirtirken şirketlere sunulan finansal desteğin şirketlerin bu global yarışta ellerindeki imkanları kullanarak ülkeye katkı sağlayacağını dile getirdi.


https://www.engadget.com/2017/06/16/us-exascale-supercomputer-258-million-funding/ Yorum Yaz
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firat_kilic 1 yıl
anası babası akrabası bakan olan yok mu? söyleyinde bizde de faaliyete geçsin..
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SEO-Uzmanı 1 yıl
amerika eskiden atom bombasını onlar önce atabilir diye !
ilk atom bombasını atan ülke olmuştu !
şimdi ise yapay zeka ile tüm bilimsel ilerlemeyi onlar yapmasın diye
aynı amerikan paranoyası ile dünyanın ilk bağımsız öğrenip düşüne bilen
yapay zekasını yapmaya çalışıyorlar !
alışıla gelen transistör yapısı bu işe uygun değil !
bu işe en uygunu D.wave quantum bilgisayar !
zaten işin ilginçi okunuşu bir açıdan Deccal seslendirmesini çok yakın gibi !
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BekirARSLAN 1 yıl
Ne oyun oynanır bununla fps patlaması yaşarız

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Mr. Jingles 1 yıl
Yalnız 1 kentilyon yazacağınıza 10 kentilyon yazmışsınız. Bir 0 silmeniz gerekiyor.
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firat_kilic 1 yıl
Onların ne işe yaradığını bilmeyen onları ne üretir, nede kullanabilir... kullanmayanlar ise kullananlar tarafından kullanılır...
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kadirirdem 1 yıl
Versinler iyi olur fakat son kullanıcı için fayda sağlayacağını sanmıyorum.
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firat_kilic 1 yıl
Bizim hükümetimizde durum nedir? bakanlık neye bakıyor?
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Virinom 1 yıl
Kafamızın içindeki beynin işlem gücüne erişmek için bina boyutlarında bilgisayarlara ihtiyaç duymamız aslında teknolojinin ne kadar geride olduğunu gösteriyor.
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muratbkk 1 yıl Virinom
Allah'ın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor desek daha doğru olur herhalde.
Zira adamlar teknolojide gayet ilerideler.
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