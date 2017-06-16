ABD süper bilgisayar için teknoloji devlerine destek verecek

ABD; Çin, Japonya veya başka bir ülkenin geliştirdiği süper bilgisayardan daha güçlü bir exascale süper bilgisayarı geliştirmek için ülkenin önde gelen teknoloji şirketlerine finansal destek sağlayacak. Enerji Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre AMD, Cray, HP, IBM, Intel ve Nvidia'ya 3 yıl sürmesi planlanan ve toplamda 258 milyon dolar tutarında olan finansal destek verileceğini duyurdu. Ayrıca bu altı şirket de çalışmalar için sadece hükümetin verdiği destekle yetinmeyecek.

Saniyede 1 Kentilyon İşlem Yeteneği

Şirketler exascale süper bilgisayarlarıyla ne kadar ilgilendiklerini göstermek için projenin toplam maliyetinin yüzde 40’ını karşılayacak yani toplamda 430 milyon dolarlık bir mali kaynağa sahip olacaklar. Exascale Bilgisayar Projesi adı verilen proje ile 2021 yılına kadar ilk exascale süper bilgisayarı çalıştırılmak isteniyor. Oluşturulacak süper bilgisayarın saniyede 1 kentilyon işlem (1,000,000,000,000,000,000) yapabilecek böylece bu güçlü bilgisayar bir insan beyninin veri işleme gücüyle aynı kapasiteye sahip olacak.

ABD bu projeyle günümüzde dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olarak kabul edilen ve Çin tarafından geliştirilen Sunway TaihuLight isimli bilgisayarı geride bırakmak istiyor. Mevcut ve geliştirilmek istenen süper bilgisayarlar, ekonomik tahminler ve iklim araştırmaları gibi çok karmaşık bilgi işlem ihtiyaçları için kullanılır. Süper bilgisayar gibi güçlü bir silaha sahip olmak hem Çin hem de ABD için oldukça önemli bir hale gelmiş durumda.

Konuyla ilgili konuşan Enerji Bakanı Rick Perry de bu öneme dikkat çekerek yüksek güce sahip bilgisayarlar dünyasında ABD’nin liderliğinin devam etmesinin güvenlik, ekonomik ve ulusal refah açısından önemli olduğunu belirtirken şirketlere sunulan finansal desteğin şirketlerin bu global yarışta ellerindeki imkanları kullanarak ülkeye katkı sağlayacağını dile getirdi.

https://www.engadget.com/2017/06/16/us-exascale-supercomputer-258-million-funding/