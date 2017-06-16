Avrupa Komisyonu’ndan Google’a rekor ceza

Aldığı kararla ve verdiği cezalarla Amerikan teknoloji şirketlerinin korkulu rüyası haline gelen Avrupa Komisyonu, yakın zamanda Google’a ciddi bir ceza verebilir. Avrupa Birliği yasalarının uygulayıcısı konumunda olan komisyon, 2010 yılında Google hakkında inceleme başlatmıştı. Avrupa’daki internet kullanıcılarının yüzde 90’ının arama motoru olarak Google’ı tercih ettiğini belirten komisyon, Google’ın arama motoru piyasasındaki hakim konumunu kötüye kullandığını ve internet kullanıcılarının bir ürünü ararken arama sonuçlarında Google Shopping(Google’a ait olan ve ürünleri fiyatlarıyla karşılaştıran platform)’e öncelik tanıdığını dile getirmişti.

Bu durumun hem e-ticaret platformları için haksız rekabet oluşturduğunu hem de internet kullanıcılarının zararına olduğunu dile getiren komisyon, geçtiğimiz yıl Google’a bu durumu düzeltmesi için süre tanımıştı ancak Google herhangi bir düzenleme yapmadı ve Avrupa Komisyonu geçtiğimiz nisan ayında Google’a yönelik tekelcilik davası açtı. Komisyon davada sona yaklaşırken davayı takip eden iki kişinin Financial Times’a verdiği demeçler Google’ın çok yüksek bir cezayla karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

Benzerine Az Rastlanan Bir Ceza

Financial Times’ın haberine göre komisyon kısa bir süre içinde kararını açıklayacak ve Google’a verilen ceza 1 milyar euronun(1.1 milyar doların) üstünde olacak. Benzerine nadir rastlanan böylesine bir yaptırımın gerçekten uygulanması halinde Google’ın ödeyeceği ceza Avrupa Komisyonu’nun 2009 yılında Intel’e verdiği 1.1 euroluk cezanın bile üstünde olabilir. Henüz Google’dan veya Avrupa Komisyonu’ndan davayla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil ancak komisyon’un nisan ayında yaptığı açıklamalar 7 yıldır süren bu olumsuz duruma bir son verme noktasında ne kadar kararlı olduğunu gösterir nitelikteydi.

Davayla ilgili konuşan, ismi gizli tutulan, komisyon üyeleri en az 1 milyar euro dese de Avrupa Komisyonu şirketleri yıllık cirolarının %10’una varan miktarlarla cezalandırabiliyor. Yani bu durumda Google’ın çatı şirketi Alphabet’in 90 milyar dolarlık yıllı cirosu olduğunu düşündüğümüzde Google’a 9 milyar dolara varan ceza verilebilir ancak iddialar bu kadar yüksek bir cezanın gelmeyeceği yönünde.

Google'la İlgili Tek Soruşturma Bu Değil

Tabi bu davanın yanı sıra Avrupa Komisyonu’nda Google’a karşı açılan bir soruşturma daha sürüyor. Google’ın Android işletim sistemine sahip telefonlarda Google uygulamalarını zorunlu olarak yüklemesi için telefon üreticileriyle anlaştığı ve bu durumun Google’a rakip uygulamalar geliştiren diğer şirketler aleyhine haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla süren soruşturmada komisyon henüz bir dava süreci başlatmış veya Google’a ceza vermiş değil. Google ile birlikte geçtiğimiz aylarda Avrupa Komisyonu Facebook’a, WhatsApp’i satın aldıktan sonra WhatsApp verilerini kendi lehine kullandığı ve diğer sosyal medya platformlarına karşı haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle birkaç milyon dolarlık cezalar vermişti. Komisyon’un en dikkat çeken kararı ise Apple’ın ödemesi gerektiği vergileri ödemediği gerekçesiyle 13 milyar dolarlık vergi cezasına hükmetmesi olmuştu. Apple bu cezanın tarafsız ve adil olmadığını ileri sürerek cezayı temyize götürmüş ve Avrupa Komisyonu’nun yetkisini aştığını dile getirmişti. İki Bölge Arasında Anlaşmazlık Sinyali Olabilir Son zamanlarda Avrupa merkezli otomobil üreticilerine ABD’nin düzenleyici kurumları tarafından cezalar veriliyor olması ve Avrupa Komisyonu’nun da Amerikan şirketlerini hedef alıyor olması iki bölge arasında bir çekişmenin olduğunu ve bazı durumlarda şirketleri suçsuz yere kasten cezalandırdıkları iddialarının artmasına neden oldu.

https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/16/google-fine-eu-case-shopping-search-result