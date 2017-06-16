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Avrupa Komisyonu’ndan Google’a rekor ceza

Avrupa Komisyonu 7 yıldır süren soruşturmayı tamamlamaya çok yakın. Komisyon Google’a, piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı için 1 milyar doların üstünde ceza verebilir.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Aldığı kararla ve verdiği cezalarla Amerikan teknoloji şirketlerinin korkulu rüyası haline gelen Avrupa Komisyonu, yakın zamanda Google’a ciddi bir ceza verebilir. Avrupa Birliği yasalarının uygulayıcısı konumunda olan komisyon, 2010 yılında Google hakkında inceleme başlatmıştı. Avrupa’daki internet kullanıcılarının yüzde 90’ının arama motoru olarak Google’ı tercih ettiğini belirten komisyon, Google’ın arama motoru piyasasındaki hakim konumunu kötüye kullandığını ve internet kullanıcılarının bir ürünü ararken arama sonuçlarında Google Shopping(Google’a ait olan ve ürünleri fiyatlarıyla karşılaştıran platform)’e öncelik tanıdığını dile getirmişti.

 

Bu durumun hem e-ticaret platformları için haksız rekabet oluşturduğunu hem de internet kullanıcılarının zararına olduğunu dile getiren komisyon, geçtiğimiz yıl Google’a bu durumu düzeltmesi için süre tanımıştı ancak Google herhangi bir düzenleme yapmadı ve Avrupa Komisyonu geçtiğimiz nisan ayında Google’a yönelik tekelcilik davası açtı. Komisyon davada sona yaklaşırken davayı takip eden iki kişinin Financial Times’a verdiği demeçler Google’ın çok yüksek bir cezayla karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

Benzerine Az Rastlanan Bir Ceza 

Financial Times’ın haberine göre komisyon kısa bir süre içinde kararını açıklayacak ve Google’a verilen ceza 1 milyar euronun(1.1 milyar doların) üstünde olacak. Benzerine nadir rastlanan böylesine bir yaptırımın gerçekten uygulanması halinde Google’ın ödeyeceği ceza Avrupa Komisyonu’nun 2009 yılında Intel’e verdiği 1.1 euroluk cezanın bile üstünde olabilir. Henüz Google’dan veya Avrupa Komisyonu’ndan davayla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil ancak komisyon’un nisan ayında yaptığı açıklamalar 7 yıldır süren bu olumsuz duruma bir son verme noktasında ne kadar kararlı olduğunu gösterir nitelikteydi.

Davayla ilgili konuşan, ismi gizli tutulan, komisyon üyeleri en az 1 milyar euro dese de Avrupa Komisyonu şirketleri yıllık cirolarının %10’una varan miktarlarla cezalandırabiliyor. Yani bu durumda Google’ın çatı şirketi Alphabet’in 90 milyar dolarlık yıllı cirosu olduğunu düşündüğümüzde Google’a 9 milyar dolara varan ceza verilebilir ancak iddialar bu kadar yüksek bir cezanın gelmeyeceği yönünde.

Google'la İlgili Tek Soruşturma Bu Değil 

Tabi bu davanın yanı sıra Avrupa Komisyonu’nda Google’a karşı açılan bir soruşturma daha sürüyor.  Google’ın Android işletim sistemine sahip telefonlarda Google uygulamalarını zorunlu olarak yüklemesi için telefon üreticileriyle anlaştığı ve bu durumun Google’a rakip uygulamalar geliştiren diğer şirketler aleyhine haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla süren soruşturmada komisyon henüz bir dava süreci başlatmış veya Google’a ceza vermiş değil.

Google ile birlikte geçtiğimiz aylarda Avrupa Komisyonu Facebook’a, WhatsApp’i satın aldıktan sonra WhatsApp verilerini kendi lehine kullandığı ve diğer sosyal medya platformlarına karşı haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle birkaç milyon dolarlık cezalar vermişti. Komisyon’un en dikkat çeken kararı ise Apple’ın ödemesi gerektiği vergileri ödemediği gerekçesiyle 13 milyar dolarlık vergi cezasına hükmetmesi olmuştu. Apple bu cezanın tarafsız ve adil olmadığını ileri sürerek cezayı temyize götürmüş ve Avrupa Komisyonu’nun yetkisini aştığını dile getirmişti.

İki Bölge Arasında Anlaşmazlık Sinyali Olabilir 

Son zamanlarda Avrupa merkezli otomobil üreticilerine ABD’nin düzenleyici kurumları tarafından cezalar veriliyor olması ve Avrupa Komisyonu’nun da Amerikan şirketlerini hedef alıyor olması iki bölge arasında bir çekişmenin olduğunu ve bazı durumlarda şirketleri suçsuz yere kasten cezalandırdıkları iddialarının artmasına neden oldu.  

 

https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/16/google-fine-eu-case-shopping-search-result Yorum Yaz
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cherkesomer 1 yıl en beğenilen
türkiye ceza kesince viyaklayanlar nerde
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Androit kullanici 1 yıl
Bu aralar iyice sapıtmıştı google iyi olmuş
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DH Misafiri 1 yıl
Bunun neresi rekor? Bu ceza hiçbir işe yaramaz. Bu parayı geri kazanmak Google için 2 ay sürer...
50 milyar dolar olsa fena koyardı
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kadirirdem 1 yıl
Google gibi bir deve dokunmaz.
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kımyasal 1 yıl
Google kaldırdığını kaldırdı,götürdüğünü götürdü.7 Yıl boyunca hak hukuk ara,sonuç 1 milyar dolarlık ceza.Google için çerez parası,Türkiye gibi mahkemeye verip 2-3 sene sonra sonuç almaya benzedi,Dünya çok adaletli.
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K E N 1 yıl
Bizimkilerin cezasını ödediler mi?
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cherkesomer 1 yıl en beğenilen
türkiye ceza kesince viyaklayanlar nerde
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genpoker 1 yıl cherkesomer
cherkesomer
türkiye ceza kesince viyaklayanlar nerde

Orda her kurum seffaf olarak yargilandigi icin kimse bisey demez. Almanlar kendi markalarini(Audi,Mercedes) sorusturmaktan cekinmiyorlar. Turkiyede ise baskalarindan toplayamadigi vergileri halktan, sayisi az olan duzgun kurumlardan toplamaya calistigi icin tepki cekiyor. Yanlis anlasilmasin googledan devlet vergi almasin demiyorum neyse borcu kurusuna kadar alsin ama is google gelene kadar o kadar kacak vergi olayi var ki once onlari halletsin.
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