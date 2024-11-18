AMD destekli El Capitan, resmi olarak dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu

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Tam Boyutta Gör Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda bulunan El Capitan isimli süper bilgisayar, resmi olarak dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu. AMD destekli El Capitan, 1.742 exaflop gücüyle, 1.3 exaflop güce sahip Frontier'ı geride bırakarak listede zirveye yerleşti.

El Capitan süper bilgisayarının özellikleri neler?

El Capitan, 44.544 adet AMD MI300A APU'suyla donatılmış 11.136 düğüme ve 5.4 petabayt ana belleğe sahip. Süper bilgisayarın, karşılaştırmalı testlerde saniyede 1,742 kentilyon işlem (exaflops) performansa ulaştığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör El Capitan, 44.544 AMD MI300A işlemcisi içerisinde 11.039.616 işlem çekirdeğini (CPU+GPU) barındırıyor. Bu APU'lar hem CPU hem de GPU çekirdeklerini aynı fiziksel pakette birleştiriyor. Her MI300A çipinde, çoğu 3D yığınlı olan 13 çiplet bulunuyor ve bu çipletler, CDNA 3 grafik motoru ve toplam 128 GB'lık 8 HBM3 bellek yığınıyla birleştirilmiş 24 adet Zen 4 CPU çekirdeğinden oluşan tek bir çip paketini oluşturuyor.

Top500 listesindeki ilk üç süper bilgisayar Sistem Çekirdek Rmax (PFlop/s) Rpeak (PFlop/s) Güç (kW) El Capitan - HPE Cray EX255a, AMD 4. Nesil EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11 11,039,616 1,742 2,746 29,581 Frontier - HPE Cray EX235a, AMD özel 3. Nesil EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X 8,699,904 1,353 2.055 22,786 Aurora - HPE Cray EX - Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU 9,264,128 1,012 1,980 38,698

Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi sistemi, yeraltı patlamalarına gerek kalmadan patlamaları simüle ederek ABD'nin nükleer cephaneliğini modernize etmek, nükleer stokun yaşlanma etkilerini, güvenliğini ve güvenilirliğini simüle etmek için kullanacak. Sistem ayrıca, iki yeni kıtalararası balistik füze tasarımının geliştirilmesinde kullanılacak. El Capitan, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve yapay zeka iş yüklerinde görev alacak.

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El Capitan, teorik olarak 2,746 exaflops pik performans seviyesine ulaşabiliyor. Ancak bu sayı, gerçek dünyada uygulanabilir olmayan mükemmel doğrusal performans ölçeklemesiyle en yüksek hızlarda çalışan sistem bileşenlerinin tam performansıyla hesaplanıyor. Süper bilgisayarlar için benchmark olarak kabul edilen Yüksek Performanslı Linpack (HPL) kıyaslamasında ise 1,742 exaflops'a ulaşıyor. Gelecekte daha fazla ince ayarla bu değerin artabileceği belirtiliyor.

El Capitan, tam kapasiteli kullanımda 35 MW güç tüketiyor ve 58,89 Gigaflop/watt değeriyle Green500'ün en verimli süper bilgisayarlar sıralamasında 18. sırada yer alıyor.

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AMD destekli El Capitan, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu