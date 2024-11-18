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    Anlık Bildirim

    AMD destekli El Capitan, resmi olarak dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu

    Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda bulunan El Capitan, resmi olarak dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu. AMD destekli El Capitan, 1.742 exaflop işlem gücüne sahip.
    AMD destekli El Capitan, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu Tam Boyutta Gör
    Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda bulunan El Capitan isimli süper bilgisayar, resmi olarak dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu. AMD destekli El Capitan, 1.742 exaflop gücüyle, 1.3 exaflop güce sahip Frontier'ı geride bırakarak listede zirveye yerleşti.

    El Capitan süper bilgisayarının özellikleri neler?

    El Capitan, 44.544 adet AMD MI300A APU'suyla donatılmış 11.136 düğüme ve 5.4 petabayt ana belleğe sahip. Süper bilgisayarın, karşılaştırmalı testlerde saniyede 1,742 kentilyon işlem (exaflops) performansa ulaştığı belirtiliyor.

    AMD destekli El Capitan, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu Tam Boyutta Gör
    El Capitan, 44.544 AMD MI300A işlemcisi içerisinde 11.039.616 işlem çekirdeğini (CPU+GPU) barındırıyor. Bu APU'lar hem CPU hem de GPU çekirdeklerini aynı fiziksel pakette birleştiriyor. Her MI300A çipinde, çoğu 3D yığınlı olan 13 çiplet bulunuyor ve bu çipletler, CDNA 3 grafik motoru ve toplam 128 GB'lık 8 HBM3 bellek yığınıyla birleştirilmiş 24 adet Zen 4 CPU çekirdeğinden oluşan tek bir çip paketini oluşturuyor.

    Top500 listesindeki ilk üç süper bilgisayar
    Sistem Çekirdek Rmax (PFlop/s) Rpeak (PFlop/s) Güç (kW)
    El Capitan - HPE Cray EX255a, AMD 4. Nesil EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11 11,039,616 1,742 2,746 29,581
    Frontier - HPE Cray EX235a, AMD özel 3. Nesil EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X 8,699,904 1,353 2.055 22,786
    Aurora - HPE Cray EX - Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU 9,264,128 1,012 1,980 38,698

    Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi sistemi, yeraltı patlamalarına gerek kalmadan patlamaları simüle ederek ABD'nin nükleer cephaneliğini modernize etmek, nükleer stokun yaşlanma etkilerini, güvenliğini ve güvenilirliğini simüle etmek için kullanacak. Sistem ayrıca, iki yeni kıtalararası balistik füze tasarımının geliştirilmesinde kullanılacak. El Capitan, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve yapay zeka iş yüklerinde görev alacak.

    El Capitan, teorik olarak 2,746 exaflops pik performans seviyesine ulaşabiliyor. Ancak bu sayı, gerçek dünyada uygulanabilir olmayan mükemmel doğrusal performans ölçeklemesiyle en yüksek hızlarda çalışan sistem bileşenlerinin tam performansıyla hesaplanıyor. Süper bilgisayarlar için benchmark olarak kabul edilen Yüksek Performanslı Linpack (HPL) kıyaslamasında ise 1,742 exaflops'a ulaşıyor. Gelecekte daha fazla ince ayarla bu değerin artabileceği belirtiliyor.

    El Capitan, tam kapasiteli kullanımda 35 MW güç tüketiyor ve 58,89 Gigaflop/watt değeriyle Green500'ün en verimli süper bilgisayarlar sıralamasında 18. sırada yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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