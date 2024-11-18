AMD destekli El Capitan, resmi olarak dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu

- El Capitan süper bilgisayarının özellikleri neler?
- Top500 listesindeki ilk üç süper bilgisayar
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El Capitan süper bilgisayarının özellikleri neler?
El Capitan, 44.544 adet AMD MI300A APU'suyla donatılmış 11.136 düğüme ve 5.4 petabayt ana belleğe sahip. Süper bilgisayarın, karşılaştırmalı testlerde saniyede 1,742 kentilyon işlem (exaflops) performansa ulaştığı belirtiliyor.
|Sistem
|Çekirdek
|Rmax (PFlop/s)
|Rpeak (PFlop/s)
|Güç (kW)
|El Capitan - HPE Cray EX255a, AMD 4. Nesil EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11
|11,039,616
|1,742
|2,746
|29,581
|Frontier - HPE Cray EX235a, AMD özel 3. Nesil EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X
|8,699,904
|1,353
|2.055
|22,786
|Aurora - HPE Cray EX - Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU
|9,264,128
|1,012
|1,980
|38,698
Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi sistemi, yeraltı patlamalarına gerek kalmadan patlamaları simüle ederek ABD'nin nükleer cephaneliğini modernize etmek, nükleer stokun yaşlanma etkilerini, güvenliğini ve güvenilirliğini simüle etmek için kullanacak. Sistem ayrıca, iki yeni kıtalararası balistik füze tasarımının geliştirilmesinde kullanılacak. El Capitan, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve yapay zeka iş yüklerinde görev alacak.
El Capitan, teorik olarak 2,746 exaflops pik performans seviyesine ulaşabiliyor. Ancak bu sayı, gerçek dünyada uygulanabilir olmayan mükemmel doğrusal performans ölçeklemesiyle en yüksek hızlarda çalışan sistem bileşenlerinin tam performansıyla hesaplanıyor. Süper bilgisayarlar için benchmark olarak kabul edilen Yüksek Performanslı Linpack (HPL) kıyaslamasında ise 1,742 exaflops'a ulaşıyor. Gelecekte daha fazla ince ayarla bu değerin artabileceği belirtiliyor.
El Capitan, tam kapasiteli kullanımda 35 MW güç tüketiyor ve 58,89 Gigaflop/watt değeriyle Green500'ün en verimli süper bilgisayarlar sıralamasında 18. sırada yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir