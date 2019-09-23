IKEA, 2020'de tükettiği elektrikten daha fazlasını üretmeye başlayacak

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IKEA’nın ait olduğu Ingka Group’un son on yılda güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yaptığı yatırımın 2.76 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirketin yatırımları arasında; ABD’de kurulu iki adet güneş parkında %49 hisse, Romanya’da bir rüzgâr çiftliği, 14 ülkede 534 rüzgâr türbini ve mağaza ile depolarında kurulu yaklaşık bir milyon adet güneş paneli bulunuyor.

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Şirket ayrıca kendi yenilenebilir enerji altyapısına sahip olan ve işleten tek küresel tüketici markası olduğunu iddiasına da sahip. IKEA iddiasını bir adım daha öteye taşıyarak yenilenebilir kaynaklardan ürettiği enerjinin kendi tükettiğinden daha fazla olduğunu da söylemiş. Bu haliyle şirket, 2030 yılına gelindiğinde tüm tedarik ağını “climate positive” (sıfır karbon üretiminin de ötesine geçerek atmosferdeki fazla CO2’yi de temizleme durumu) hale geçireceğini belirtmiş.

Yaşanan gelişmeler kapsamında Reuters’a konuşan Ingka Group CEO’su Jesper Brodin: “Enerji kaynakların doğru kullanımı maliyet artışı getirmeyen bir yöntem. Bu aslında geleceğin de iş modeli. Fosil yakıtlarla yürütülen işler ve kaynakların pervasızca kullanımı ileride çok pahalı hale gelecek.” ifadelerini kullanmış.

Ev için güneş enerjisi

Şirket bir sonraki hedeflerinin ise dünya çapındaki müşterileri için uygun fiyatlı güneş enerjisi paneli tedariki yapmak olduğunu söylüyor. IKEA, halihazırda yedi ülkede (İtalya, Belçika, Hollanda, Polonya, İsviçre, Almanya ve İngiltere- İngiltere ve Almanya’da idari sorunlar yaşanmakta) faal olan ev için güneş enerjisi hizmetini faaliyet gösterdiği 30 ülke pazarına 2025 yılına kadar yayma niyetinde olduğunun altını çiziyor.

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Sürdürülebilirlik anlamında uzun bir yol kat eden şirket, bakalım söz konusu vaatlerinin ne kadarını yerine getirebilecek?

https://qz.com/1712654/ikeas-retail-arm-is-investing-2-8-billion-in-renewable-energy/amp/