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ABD'deki Google Glass tanıtım noktaları kapanıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'deki Google Glass tanıtım noktaları kapanıyor

2012 yılında lanse edildiğinde yüzyılın icatları arasında gösterilen ve kendisinden sonraki örneklere de ilham kaynağı olan Google Glass, aradan geçen süre zarfında popülaritesini kaybetmiş gibi görünüyor. 

Tanıtıldığı ilk yıl sadece geliştiricilere yönelik olarak sınırlı sayıda ve 1500$ fiyat etiketi ile dağıtılan Google Glass bu bakımdan teknoloji dünyasının Nirvana'sı olarak adlandırılmıştı. Ancak iki yıl sonra yaygın olarak satışa sunulabilen cihaz aynı fiyat etiketini devam ettirince beklediği satışları yapamadı.

Kısa bir süre önce geliştiricilerin Google Glass'a ilgilerinin azaldığına yönelik haberlerden sonra, Google'ın tüketicilere daha yakından inceleme imkanı sunmayı hedeflediği üç farklı mağazanın kapandığı bilgisi geldi. 

Basecamps olarak adlandırılan bu mağazalar tüketicilerin Google Glass ürününü daha yakından tanımasını veya teknik destek almasını sağlıyordu. San Fransisco, New York ve Los Angeles şehirlerinde bulunan bu üç mağaza firmanın gelecekteki hamlelerinin de en önemli ayaklarından birisi olarak gösteriliyordu. 

Google'ın bu üç mağazayı neden kapattığı veya başka bir şehre taşımak isteyip istemediği konusunda herhangi bir detay yok. Ancak kapanışın tam da kış tatili arefesine denk gelmesi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. 

Bazı kaynaklar Google Glass'ın geleceğinin karanlık olduğunu ve firmanın hamle yapmaması halinde projenin rafa kalkacağını belirtiyor. Google Glass'ın başarısız olması da şüphesiz mevcut diğer projeleri de olumsuz etkileyecektir.  

http://www.technobuffalo.com/2014/11/21/google-glass-basecamps-quietly-closed-down/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Google'ın üç tane glas tanıtım noktasını kapatınca proje rafa kalkmaz. Bu yanlış yaklaşımdır. Belkide şirket ekonomik olarak başka bir projeyi öncelemwk durumunda kalmıştır. Glas'ın her acıdan gelecek vaad eden bir proje olduğu çok açık
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Cem 4 yıl
Eninde sonunda butip cihazlar çıkacak. Sadece mevcut teknolojide henüz bekleneni vermediğinden olabilir. Şuan saatlerde istenen seviyede değil. Yeterli seviyeye gelsin telefonların yerini rahatlıkla alacaktır. Kamera olayına katılıyorum, ama şu varki isteyen o gözlüğe ihtiyaç durmaz çok küçük kameralar hali hazırda mevcut.
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kank07 4 yıl
Reklam kokan hareketler
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strathmorea 4 yıl
O kadar çok bilgi, haber, video paylaşıldı ki yıllardır google glass hakkında, millet buna doydu. Çok olan şeyin değeri az olur hesabı ve o uzun geliştirme sonucu bunu bekliyordum. 2 sene kadar önce gene buralarda böyle giderse bunun sonu iyi gelmez diye yazmıştım. Google nin her işte başarısız olduğunu yazan arkadaşlar allah aşkına internet ve teknoloji anlamında nereye baksanız görürsünüz google i. Androidi satın aldı demişsiniz ama hangi aşamada aldı ve nerelere götürdü bir onu düşünün öyle yazın. Tek başına arama motoru ve android bile yeter başarısını kanıtlamaya.
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sdelta 4 yıl
Google' ın gördüğüm kadarıyla Arama Motoru ve Chrome hariç her projesi başarısız oldu. Biraz da Google Drive başarılı diyebiliriz. Youtube ve Android başarılı demeyin onlar Google'ın projeleri değildi, parayı bastırdı satın aldı.
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ÖKÜNMÜŞ 4 yıl
Sen bizi mi çekiyon hemşerim! Gapat o gamerayı! Bam! Güm!
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VlknFX 4 yıl
zaten bana başından beri okadar saçma özel hayata saygısız gelmişti çok da sevindim böyle abuk subuk bir projenin tutmamasına
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aytaccgl 4 yıl
heyecanı çabuk bitti.
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Elsa 4 yıl
Cihaz güzeldi bence, yararlıydı. Gelecekte bunun üzerine güzel projeler geliştirilebilirdi. Ama fiyatını ucuzlatmaları lazım. Akıllı saatlerden daha işlevsel bence.
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hukuksever 4 yıl
google ın her projesı yatıyor dıyen arkadas sana androıd, arama motoru youtube desem yeter mı dunyanın yuzde 70 ı yaptı bunlar zaten :D
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celikeins 4 yıl hukuksever
hukuksever

google ın her projesı yatıyor dıyen arkadas sana androıd, arama motoru youtube desem yeter mı dunyanın yuzde 70 ı yaptı bunlar zaten :D

Google zamanında YouTube'a karşı Google Video diye bir şey çıkarmıştı. O tutmayınca parayı basıp Youtube'ı aldılar.
Google gelirlerinin büyük çoğunluğunu arama motorundan gelen reklamlardır. Android'i de kendileri temelini atmadı onu da satın aldılar.
Google'da para çok olduğu için çok değişik projeler denemeden kaçınmıyorlar. Şu anda da yine uçuk proje peşindeler, her yere internet filan.
Tabi yine bu projelerin bir çoğu başarısız olacak. Ama yine de tutanlar güzel değişim yapacaktır.
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Miasmus 4 yıl
Bunlar hep pazarlama stratejisi, yok büyük icatmış, yok nirvanaymış. Kimse inanmamış demek, her firma bu yöntemi kullanıyor neden yaptıkları en ufak şeyi, sanki uzayda hayat bulmuşlar gibi abartıp satmaya çalışıyorlar. Demek ki işe yarıyor orası ayrı mesele. Para çok kötü bişey harbiden.
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Inque 4 yıl
Fiyatı 100 dolar falan olsa bal gibi de tutardı.

1500 dolar kimse vermez, kendimizi kandırmayalım.
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Parallel Killer 4 yıl Inque
Inque

Fiyatı 100 dolar falan olsa bal gibi de tutardı.

1500 dolar kimse vermez, kendimizi kandırmayalım.

kesinlikle katılıyorum, türkiye fiyatı 5 bin TL olduğunu düşünelim bi avuç teknoloji meraklısı alır
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