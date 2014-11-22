ABD'deki Google Glass tanıtım noktaları kapanıyor





2012 yılında lanse edildiğinde yüzyılın icatları arasında gösterilen ve kendisinden sonraki örneklere de ilham kaynağı olan Google Glass, aradan geçen süre zarfında popülaritesini kaybetmiş gibi görünüyor.





Tanıtıldığı ilk yıl sadece geliştiricilere yönelik olarak sınırlı sayıda ve 1500$ fiyat etiketi ile dağıtılan Google Glass bu bakımdan teknoloji dünyasının Nirvana'sı olarak adlandırılmıştı. Ancak iki yıl sonra yaygın olarak satışa sunulabilen cihaz aynı fiyat etiketini devam ettirince beklediği satışları yapamadı.





Kısa bir süre önce geliştiricilerin Google Glass'a ilgilerinin azaldığına yönelik haberlerden sonra, Google'ın tüketicilere daha yakından inceleme imkanı sunmayı hedeflediği üç farklı mağazanın kapandığı bilgisi geldi.





Basecamps olarak adlandırılan bu mağazalar tüketicilerin Google Glass ürününü daha yakından tanımasını veya teknik destek almasını sağlıyordu. San Fransisco, New York ve Los Angeles şehirlerinde bulunan bu üç mağaza firmanın gelecekteki hamlelerinin de en önemli ayaklarından birisi olarak gösteriliyordu.





Google'ın bu üç mağazayı neden kapattığı veya başka bir şehre taşımak isteyip istemediği konusunda herhangi bir detay yok. Ancak kapanışın tam da kış tatili arefesine denk gelmesi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.





Bazı kaynaklar Google Glass'ın geleceğinin karanlık olduğunu ve firmanın hamle yapmaması halinde projenin rafa kalkacağını belirtiyor. Google Glass'ın başarısız olması da şüphesiz mevcut diğer projeleri de olumsuz etkileyecektir.

http://www.technobuffalo.com/2014/11/21/google-glass-basecamps-quietly-closed-down/