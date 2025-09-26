Nano Banana yapay zekâ modeli Photoshop için kullanıma sunuldu

Nano Banana’ya Photoshop yolu açıldı
Ağustos sonunda duyurulan Nano Banana yapay zekâ modeli aslında Google’ın ön lansman testleri sırasında viral hale gelmişti. Kısa sürede Gemini uygulamasını App Store’un zirvesine taşıyan model, ChatGPT’yi geçerek en çok indirilen iPhone uygulaması unvanını kazanmıştı.
Adobe, yeni duyurusunda Photoshop’un Generative Fill özelliğine iki yeni yapay zekâ modelinin eklendiğini açıkladı: Google Nano Banana ve Black Forest Labs Kontext Pro. Bu modeller firmanın kendi Firefly Image 3 ve Image 1 modelleriyle birlikte kullanıcıların hizmetine sunuldu. Nano Banana modelini kullanmak için Photoshop’un beta sürümünün en güncel versiyonuna geçiş yapmak gerekiyor.
Photoshop'taki ilk denemeler, Nano Banana'nın özellikle orijinal fotoğraftaki kişiyi koruyarak arka plan, kıyafet ve sahne düzeninde büyük değişiklikler yapabilme yeteneğini öne çıkarıyor. Adobe, Nano Banana modelinin stilize öğeler, grafik detaylar ve hayal gücüne dayalı sahne eklemeleri" için uygun olduğunu; Kontext Pro modelinin ise bağlamsal doğruluk, perspektif ve çevresel uyum konusunda öne çıktığını belirtiyor.