Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nano Banana yapay zekâ modeli Photoshop için kullanıma sunuldu

    Son dönemde en dikkat çekici yapay zekâ modellerinin başında gelen Gemini 2.5 Flash Image ya da Nano Banana, Photoshop beta sürecinde kullanıcıları bekliyor olacak. 

    Nano Banana Tam Boyutta Gör
    Google’ın resmi adı Gemini 2.5 Flash Image olan fakat kullanıcılar arasında Nano Banana olarak ünlenen görsel yapay zekâ modeli, artık Adobe Photoshop’un Generative Fill özelliğinde kullanılabiliyor.

    Nano Banana’ya Photoshop yolu açıldı

    Ağustos sonunda duyurulan Nano Banana yapay zekâ modeli aslında Google’ın ön lansman testleri sırasında viral hale gelmişti. Kısa sürede Gemini uygulamasını App Store’un zirvesine taşıyan model, ChatGPT’yi geçerek en çok indirilen iPhone uygulaması unvanını kazanmıştı.

    Adobe, yeni duyurusunda Photoshop’un Generative Fill özelliğine iki yeni yapay zekâ modelinin eklendiğini açıkladı: Google Nano Banana ve Black Forest Labs Kontext Pro. Bu modeller firmanın kendi Firefly Image 3 ve Image 1 modelleriyle birlikte kullanıcıların hizmetine sunuldu. Nano Banana modelini kullanmak için Photoshop’un beta sürümünün en güncel versiyonuna geçiş yapmak gerekiyor. 

    Photoshop’taki ilk denemeler, Nano Banana’nın özellikle orijinal fotoğraftaki kişiyi koruyarak arka plan, kıyafet ve sahne düzeninde büyük değişiklikler yapabilme yeteneğini öne çıkarıyor. Adobe, Nano Banana modelinin stilize öğeler, grafik detaylar ve hayal gücüne dayalı sahne eklemeleri” için uygun olduğunu; Kontext Pro modelinin ise bağlamsal doğruluk, perspektif ve çevresel uyum konusunda öne çıktığını belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yeni peugeot 508 kullanıcı yorumları range rover 3.0 tdv6 motor ömrü duyda elektrik var ama lamba yanmıyor dijital tartı her seferinde farklı tartıyor kus pisligi boyayi yakmis ne yapmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum