    Google Pixel Buds Pro 2 güncellendi: Uyarlanabilir ses ve hareket kontrolleriyle daha akıllı

    Google, Pixel Buds Pro 2 için yayımladığı 4.467 güncellemesiyle Uyarlanabilir Ses, hareket kontrolleri ve gelişmiş gürültü koruması gibi dikkat çekici yenilikler sunuyor.

    Google Pixel Buds Pro 2 güncellendi: İşte gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Google, Ağustos ayında gerçekleşen Made by Google etkinliğinde Pixel Buds Pro 2 için yeni özelliklerin yolda olduğunu duyurmuştu. Şirket, şimdi 4.467 sürüm numaralı güncellemeyle bu vaatleri gerçeğe dönüştürüyor. Bu güncelleme, kablosuz kulaklıkların ses deneyimini iyileştirirken kullanıcıların günlük kullanımda daha esnek bir kontrol sağlamasına olanak tanıyor.

    İşte yeni güncellemenin getirdiği önemli yenilikler:

    Pixel Buds Pro 2, artık Pixel Buds uygulamasının Aktif Gürültü Kontrolü bölümünde yer alan Uyarlanabilir Ses özelliğini destekliyor. Bu gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) modu, ortam seslerini analiz ederek müzik veya podcast dinlerken bulunduğunuz ortama göre ses seviyesini otomatik ayarlıyor. Böylece dış dünyayı tamamen izole etmeden daha dengeli bir dinleme deneyimi sunuyor. Ayrıca yeni eklenen Yüksek Gürültü Koruması özelliği, ambulans sireni veya inşaat gürültüsü gibi ani yüksek sesleri algılayarak azaltıyor.

    Google’ın yapay zeka destekli asistanı Gemini Live’ı kullananlar için de bu güncelleme önemli bir iyileştirme sunuyor. Yeni ses işleme sistemi, kullanıcının sesine öncelik vererek arka plan gürültüsünü etkin bir şekilde ortadan kaldırıyor. Bu sayede gürültülü ortamlarda dahi daha net bir iletişim sağlanıyor ve kullanıcılar toplantılarda, yolculuklarda veya kalabalık alanlarda kulaklıklarının performansını artırılmış bir netlikle deneyimleyebiliyor.

    Hareket kontrolleri ise Pixel Buds Pro 2’yi tamamen eller serbest bir cihaz haline getiriyor. Kullanıcılar, bir aramayı yanıtlamak veya bir mesajı dikteyle yanıtlamak için başlarını sallayabiliyor. Aynı şekilde arama veya mesaj reddetmek için de farklı bir baş hareketi yapabiliyor. Bu yeni kontrol yöntemi, özellikle ellerin meşgul olduğu anlarda kullanıcı konforunu ön plana çıkarıyor.

