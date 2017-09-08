ABD'deki ilk drone afet yardım programı başlıyor

İhtiyaç Noktalarını Belirleyecek
Programla ilgili açıklama yapan UPS sözcüsü Glenn Zaccara, drone'un birkaç kilometre uzaklıktaki evleri de görüntüleyebilmek adına 120 metre kadar yükselebileceğini belirtirken Amerikan Kızılhaçı tarafından elde edilen görüntülerin, kasırganın neden olduğu hasarın belirlenmesi ve halihazırda devam eden yardım programlarının yönlendirilmesi için diğer kuruluşlarla da paylaşılabileceğini ifade etti.
Irma Kasırgası Sonrasında Kullanılabilir
Amerikan Kızılhaçı Afet Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Brad Kieserman, programın başarıyla tamamlanması halinde gelecekte benzer afet yardım operasyonlarında yine drone'lardan destek alınabileceğini dile getirdi. Kieserman belirli olarak söylemese de bu hafta sonu Florida üzerinde şiddetli olması beklenen Irma Kasırgası sonrasında da aynı drone'un bölgede inceleme yapması bekleniyor.
https://www.engadget.com/2017/09/08/american-red-cross-drone-disaster-relief-program/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle