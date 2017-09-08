ABD'deki ilk drone afet yardım programı başlıyor

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25 Ağustos'ta sahile vuran ve Texas eyaletinde son 50 yılın en büyük kasırgası olan Harvey Kasırgası sona ermiş olsa da arkasında can ve mal kayıpları ile birlikte ciddi bir enkaz bırakmış durumda. Kasırga nedeniyle yaklaşık 50 kişi hayatını kaybederken kasırganın neden olduğu ekonomik zararın 180 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. Şimdi ise kasırganın en çok zarar verdiği şehir olan Houston'da, ABD'nin ilk drone afet yardım programı başlatılacak. Ülkenin önde gelen taşımacılık şirketi UPS tarafından finanse edilen proje Amerikan Kızılhaçı tarafından yürütülecek.

İhtiyaç Noktalarını Belirleyecek

Houston'dan havalanması planlanan drone, bir hafta boyunca şehrin üzerinden gözlem yaparak hem bölgede yardıma en çok ihtiyaç duyulan noktaları belirleyecek hem de şehrin yeniden imar edilmesi için bilgi sağlayacak. Programda UPS'in de hisse sahibi olduğu drone üreticisi Cyphy'e ait bir drone jenaratöre bağlı şekilde kullanılacak. Bu sayede drone'un uzun süre kesintisiz görüntü aktarımı mümkün hale gelirken drone'daki 30x zoom yapabilen kamera ile bölge detaylıca incelenebilecek.





Programla ilgili açıklama yapan UPS sözcüsü Glenn Zaccara, drone'un birkaç kilometre uzaklıktaki evleri de görüntüleyebilmek adına 120 metre kadar yükselebileceğini belirtirken Amerikan Kızılhaçı tarafından elde edilen görüntülerin, kasırganın neden olduğu hasarın belirlenmesi ve halihazırda devam eden yardım programlarının yönlendirilmesi için diğer kuruluşlarla da paylaşılabileceğini ifade etti.





Irma Kasırgası Sonrasında Kullanılabilir

Amerikan Kızılhaçı Afet Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Brad Kieserman, programın başarıyla tamamlanması halinde gelecekte benzer afet yardım operasyonlarında yine drone'lardan destek alınabileceğini dile getirdi. Kieserman belirli olarak söylemese de bu hafta sonu Florida üzerinde şiddetli olması beklenen Irma Kasırgası sonrasında da aynı drone'un bölgede inceleme yapması bekleniyor.