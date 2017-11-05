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ABD'den iklim raporu: İklim değişikliğinin asıl sebebi insanlar

ABD Ulusal İklim Değerlendirme Dairesi iklim değişikliği ile ilgili kapsamlı raporunu paylaştı. Trump yönetimini eleştiren rapora göre iklim değişikliğinin en büyük sebebi insanlar.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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ABD Ulusal İklim Değerlendirme Dairesi her dört yılda bir yayınlamak zorunda olduğu İklim Bilimi Özel Raporu'nun sonuncusunu kamuoyu ile paylaştı. Devlet kurumlarından ve akademik kurumlardan on binlerce bilim insanının görüşleri ve iklim değişikliği ile ilgili yapılan pek çok çalışma üzerinden yola çıkılarak hazırlanan rapor son olarak Ulusal Bilimler Akademisi tarafından da gözden geçirildi ve resmi olarak yayımlandı. İklim değişikliğinin ABD'de ve dünya genelinde olan etkilerinin detaylıca ele alındığı 447 sayfalık rapora göre iklim değişikliğinin en büyük suçlusu insanlar ve iklim değişikliğine insanlar kadar neden olan başka bir alternatif unsur yok.


Sıcaklık Artışları ve Felaket Riski

Son üç yılın her birinde küresel anlamda rekor sıcaklıklara ulaşıldığını açıklayan özel rapora göre son 115 yılda küresel sıcaklık ortalaması 1°C artış gösterdi. Bugünden itibaren karbon salınımının azaltılması için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan rapora göre bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığı takdirde ABD'yi ve dünyayı olumsuz tablolar bekliyor. 1980 yılından beri ABD'de yaşanan sel ve kasırga gibi felaketlerin toplamda 1.1 trilyon dolar zarara neden olduğunu kaydeden rapor, karbon salınımını azaltmak için harekete geçilmediği takdirde bu felaketleri çok daha sık yaşanacağını vurguluyor. Benzer senaryoda dünya genelinde suların 2100 yılına kadar, 1.2 metre daha yükselebileceği ve sanayi devrimi öncesine kıyasla küresel sıcaklıkların ortalama 5°C daha artacağı raporda belirtiliyor.


İklim değişikliği konusunda ABD'nin en kesin ifadesi olarak değerlendirilen rapor, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin iklim değişikliği konusundaki düşüncelerine de sertçe karşı çıkıyor. Raporun hazırlanmasına katkı sunan bilim insanları, ABD yönetiminin iklim değişikliği ile mücadele etmek adına bir an önce somut adımlar atmasını isterken Trump'ın iklim raporunu kabul etmeyeceğinden endişe duyduklarını açıkladı. Daha önceki açıklamalarına iklim değişikliğini bir aldatmaca olarak değerlendiren Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini de onaylamıştı. 


ABD Yönetimi Ciddiye Almadı 

Aslında raporu hazırlayan bilim insanlarının endişesi gerçeğe dönüşmüş durumda. İklim Bilimi Özel Raporu'nun paylaşılmasının ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Raj Shah raporu, ''İklim değişti ve her zaman değişmeye devam ediyor.'' sözleri ile değerlendirdi. Bununla birlikte iklim değişikliğini Trump'ın aksine reddetmeyen Shah, gelecekteki iklim değişikliğinin şiddetinin ''Dünya'nın sera gazına olan hassasiyetine bağlı olduğunu'' açıkladı. 


Penn State Üniversitesi jeolog Richard Alley, ''İnsan kaynaklı iklim değişikliği, gerçeğin ta sadece bir teori değil. Bu yeni rapor sadece bildiklerimizin bir göstergesi.'' ifadeleriyle raporu değerlendirse de ABD Çevre Koruma Ajansı(EPA) rapor ve iklim değişikliği hakkında Alley ile aynı görüşte değil. EPA 20 yıl sonra geçtiğimiz aylarda ilk kez iklim değişikliği ile ilgili bilimsel referansları web sitesinden silerek bilim insanlarının bu alandaki kaynaklara erişimine zorlaştırmış ve EPA yöneticisi Scott Pruitt, iklim değişikliğinin asıl nedeninin karbondioksit salınımı olmadığını ileri sürmüştü. EPA enerji sekreteri Rick Perry ise geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamasında iklim değişikliği üzerinde insan etkisi olmadığını savunmuş ve ''bilim bitti'' ifadesini kullanmıştı. 


https://www.nytimes.com/2017/11/03/climate/us-climate-report.html?_r=0 Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Trump: İlklim değişikliği Çin'in oyunudur!
Aynı anda Çin:
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Kerim5100 1 yıl
VALLAHA MI?
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Umutcan 1 yıl
Bu iklim değişikliği yoktur veya insanların etkisi yok diyenler de dünya düzdür diyenler gibi. Onlara nasıl millet dünyanın yuvarlaklığını kanıtlamaya çalışıyorsa bunlara da
iklim değişikliğinin varlığını kanıtlamaya çalışıyorlar. Sonuç olarak 2017 yılında zaten bilinen şeylerin üzerine tekrar tekrar duruluyor.
Son yıllarda insanlarda böyle garip akımlar türedi.
Bu iklim değişikliği yoktur veya insanların etkisi yok diyenler de dünya düzdür diyenler gibi. Onlara nasıl millet dünyanın yuvarlaklığını kanıtlamaya çalışıyo...
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SeloTheCaptain 1 yıl
Çok şaşırtıcı(!) Ben kedilerin suçu olduğunu sanıyordum
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huhuq 1 yıl
belki bir 100 yıl sonra nufüs kontrolü için bir patlama, virus vb.. durum oluştururlar.
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DH Misafiri 1 yıl
İklim değişikliği ve obezitenin asıl sebebi Amerika ve Uzaylılar. Uzaylıların teknoloji vadederek Amerika'yı kandırdığı konuşulmuştu. İnsanlar sadece kullanıcı
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axaxa 1 yıl
yine başkası mı yapmış
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alito 1 yıl
ABD'den zeka fışkırıyor yeminle(!)
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BekirTemel 1 yıl
kendi politikalarının hiç bir şey değişimine etkisi yoktur da kesin.
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jimhendrix 1 yıl
Ofisine inek dusunce anlarsin be basgan.
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Umutcan 1 yıl
Bu iklim değişikliği yoktur veya insanların etkisi yok diyenler de dünya düzdür diyenler gibi. Onlara nasıl millet dünyanın yuvarlaklığını kanıtlamaya çalışıyorsa bunlara da
iklim değişikliğinin varlığını kanıtlamaya çalışıyorlar. Sonuç olarak 2017 yılında zaten bilinen şeylerin üzerine tekrar tekrar duruluyor.
Son yıllarda insanlarda böyle garip akımlar türedi.
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Fenomenon 1 yıl
Allah Allah çok garip ben de asıl sorumluların guatemala sincapları olduğunu zannediyordum :D
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Piêr Dé Sans 1 yıl Fenomenon
O hayvanların günahı alınıyor. Bütün olay Lemurlarla alakalı.
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Nikomer 1 yıl
ABD tespitin dibine koymuş yine (!)
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