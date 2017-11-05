ABD'den iklim raporu: İklim değişikliğinin asıl sebebi insanlar

ABD Ulusal İklim Değerlendirme Dairesi her dört yılda bir yayınlamak zorunda olduğu İklim Bilimi Özel Raporu'nun sonuncusunu kamuoyu ile paylaştı. Devlet kurumlarından ve akademik kurumlardan on binlerce bilim insanının görüşleri ve iklim değişikliği ile ilgili yapılan pek çok çalışma üzerinden yola çıkılarak hazırlanan rapor son olarak Ulusal Bilimler Akademisi tarafından da gözden geçirildi ve resmi olarak yayımlandı. İklim değişikliğinin ABD'de ve dünya genelinde olan etkilerinin detaylıca ele alındığı 447 sayfalık rapora göre iklim değişikliğinin en büyük suçlusu insanlar ve iklim değişikliğine insanlar kadar neden olan başka bir alternatif unsur yok.





Sıcaklık Artışları ve Felaket Riski

Son üç yılın her birinde küresel anlamda rekor sıcaklıklara ulaşıldığını açıklayan özel rapora göre son 115 yılda küresel sıcaklık ortalaması 1°C artış gösterdi. Bugünden itibaren karbon salınımının azaltılması için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan rapora göre bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığı takdirde ABD'yi ve dünyayı olumsuz tablolar bekliyor. 1980 yılından beri ABD'de yaşanan sel ve kasırga gibi felaketlerin toplamda 1.1 trilyon dolar zarara neden olduğunu kaydeden rapor, karbon salınımını azaltmak için harekete geçilmediği takdirde bu felaketleri çok daha sık yaşanacağını vurguluyor. Benzer senaryoda dünya genelinde suların 2100 yılına kadar, 1.2 metre daha yükselebileceği ve sanayi devrimi öncesine kıyasla küresel sıcaklıkların ortalama 5°C daha artacağı raporda belirtiliyor.





İklim değişikliği konusunda ABD'nin en kesin ifadesi olarak değerlendirilen rapor, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin iklim değişikliği konusundaki düşüncelerine de sertçe karşı çıkıyor. Raporun hazırlanmasına katkı sunan bilim insanları, ABD yönetiminin iklim değişikliği ile mücadele etmek adına bir an önce somut adımlar atmasını isterken Trump'ın iklim raporunu kabul etmeyeceğinden endişe duyduklarını açıkladı. Daha önceki açıklamalarına iklim değişikliğini bir aldatmaca olarak değerlendiren Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini de onaylamıştı.





ABD Yönetimi Ciddiye Almadı

Aslında raporu hazırlayan bilim insanlarının endişesi gerçeğe dönüşmüş durumda. İklim Bilimi Özel Raporu'nun paylaşılmasının ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Raj Shah raporu, ''İklim değişti ve her zaman değişmeye devam ediyor.'' sözleri ile değerlendirdi. Bununla birlikte iklim değişikliğini Trump'ın aksine reddetmeyen Shah, gelecekteki iklim değişikliğinin şiddetinin ''Dünya'nın sera gazına olan hassasiyetine bağlı olduğunu'' açıkladı.





Penn State Üniversitesi jeolog Richard Alley, ''İnsan kaynaklı iklim değişikliği, gerçeğin ta sadece bir teori değil. Bu yeni rapor sadece bildiklerimizin bir göstergesi.'' ifadeleriyle raporu değerlendirse de ABD Çevre Koruma Ajansı(EPA) rapor ve iklim değişikliği hakkında Alley ile aynı görüşte değil. EPA 20 yıl sonra geçtiğimiz aylarda ilk kez iklim değişikliği ile ilgili bilimsel referansları web sitesinden silerek bilim insanlarının bu alandaki kaynaklara erişimine zorlaştırmış ve EPA yöneticisi Scott Pruitt, iklim değişikliğinin asıl nedeninin karbondioksit salınımı olmadığını ileri sürmüştü. EPA enerji sekreteri Rick Perry ise geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamasında iklim değişikliği üzerinde insan etkisi olmadığını savunmuş ve ''bilim bitti'' ifadesini kullanmıştı.