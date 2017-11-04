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Dünyanın en değerli petrol şirketinden alternatif enerjilere 1 milyar dolarlık yatırım

Dünyanın en değerli halka açık petrol şirketi olan ExxonMobil alternatif enerji kaynaklarını araştırmak için yıllık 1 milyar dolar harcama yapıyor. Şirketin faaliyetlerine ilişkin detaylar haberimizde
1 yıl
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Fosil yakıtlara olan bağımlılığın azalması için yapılan çalışmalar ilk olarak yenilenebilir enerji şirketleri ve hükümetler aracılığıyla başlasa da bugüne kadar gelirlerini fosil yakıttan elde eden şirketler de yeni enerji kaynaklarına yönelik arayışlara başlamış durumda. Dünyanın en değerli halka açık petrol şirketi olan ExxonMobil de bunlardan biri. Günlük yaklaşık 8 milyon varil petrol üretimi yapan ve yıllık 40 milyar dolardan fazla kara sahip olan şirket yeni enerji kaynaklarının araştırılması için yıllık 1 milyar doları gözden çıkardı.


 

Bloomberg'e konuşan ExxonMobil'in Ar-Ge bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Vijay Swarup'ın açıklamalarına göre dev şirket,  beş ile on ana alanda çevre dostu teknolojiler üzerine araştırmalar yapıyor. Yosunlardan tarımsal atıklara kadar farklı ürünlerin yakıt olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştıran şirketin bu yatırımı enerji sektörünün fosil yakıtlardan farklı kaynaklara doğru kaydığının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. ExxonMobil de fosil yakıtların daha az baskın olduğu bir gelecek ihtimalini göz önünde bulundurmuş olsa gerek ki farklı enerji kaynaklarının kullanımını araştırmak için önemli bir miktar harcıyor.


Karbondioksitten Elektrik Üreten Tesis 

Şirketin araştırmalarını yoğunlaştırdığı alanlardan biri de doğal gaz veya hidrojen yerine karbondioksit ile reaksiyona giren yakıt hücreleri üretmeye yönelik çalışmalar. Karbon toplayan ve aynı zamanda elektrik üreten bir pilot tesis inşa edecek olan ExxonMobil, FuelCell Energy adını verdiği bu yöntem ile adeta ''negatif emisyonlu'' bir enerji tesisi kurmanın peşinde. Tabi şirketin araştırmaları sadece yeni enerji kaynaklarına odaklanmakla da kalmıyor. Ham petrolün işlenmesi ve plastiğe dönüştürülmesinde yeni tekniklerin kullanılması için Georgia Üniversitesi ile ortak bir program yürüten şirket böylece petrolün işlenmesi sırasında ortaya çıkan karbon salınımını yarı yarıya azaltmayı hedefliyor.


Şirketin petrol endüstrisindeki rolü göz önünde bulundurulduğunda alternatif enerjilere yatırım yapma konusunda diğer şirketlere rol model olabileceğini söyleyebiliriz ancak şirketin endüstrideki konumu kadar faaliyet alanı da temiz enerji araştırmaları konusunda umut veriyor. Altı kıtada faaliyet gösteren ExxonMobil'in asıl amacı doğrudan küresel olarak ölçeklendirilebilecek projeler bulmak ve uygulamaya geçirmek. Bu açıdan bakıldığında şirketin, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren diğer küçük çaplı şirketlere kıyasla daha hızlı hareket etmesi ve doğrudan sonuca odaklı çalışmalar yürütmesi bekleniyor. 


https://futurism.com/worlds-largest-oil-companies-spending-1-billion-green-energy-research/ Yorum Yaz
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Ridianod 1 yıl en beğenilen
Arkadaşlar önlem falan alındığı yok. Bu şirket Rockefeller denen pisliklere ait. İlk benzinliklerin kurulduğu zamanlarda mafya gibi elalemin sahip olduklarına çökerek buraya gelmiş bu zorba herifler yine insanları kendisine muhtaç hale getirmekten başka bir şey düşlemez. Cosmos A Spacetime Odysey belgeselinin bir bölümünde "kurşunlu" benzinin ciğerlere zararını ısrarla söylemeye çalışan bilimadını işinden edip tehditler ederek ne hallere sürüklemiş olduğunu izleyebilirsiniz. Genleri kirli bu pislik ailenin yaptığı hiçbir yatırım bizi sömürmekten öteye geçemez. Yıllardır istedikleri her şeye sahipler. Bu saatten sonra da bu kadar milyar doları nereye harcayacaklar. Hakikaten niyetleri iyi olsa bunların 1 milyar dolar gibi komik bir miktar ayırmazlar. Belki bu parayı üstü kapalı bir iş için kullanmaya ayırmış ve bu şekilde duyurmuş da olabilirler.
Arkadaşlar önlem falan alındığı yok. Bu şirket Rockefeller denen pisliklere ait. İlk benzinliklerin kurulduğu zamanlarda mafya gibi elalemin sahip olduklarına ç...
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pCkOpAtuS 1 yıl
Halbuki her yıl 2 milyar dolarlık sadece RES ve GES santralleri kursa hem şirketin mali devamlılılığını sağlar hemde karbon salınımını azaltır.40 milyar dolarlık kar sahibi şirketinde mali durumunu bozmaz zaten.
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Patren 1 yıl
Bu şirket zamanla çöker
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kadirirdem 1 yıl
Bizim de yapmamız lazım aslında,dönüş aşamasındayız.
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Ridianod 1 yıl en beğenilen
Arkadaşlar önlem falan alındığı yok. Bu şirket Rockefeller denen pisliklere ait. İlk benzinliklerin kurulduğu zamanlarda mafya gibi elalemin sahip olduklarına çökerek buraya gelmiş bu zorba herifler yine insanları kendisine muhtaç hale getirmekten başka bir şey düşlemez. Cosmos A Spacetime Odysey belgeselinin bir bölümünde "kurşunlu" benzinin ciğerlere zararını ısrarla söylemeye çalışan bilimadını işinden edip tehditler ederek ne hallere sürüklemiş olduğunu izleyebilirsiniz. Genleri kirli bu pislik ailenin yaptığı hiçbir yatırım bizi sömürmekten öteye geçemez. Yıllardır istedikleri her şeye sahipler. Bu saatten sonra da bu kadar milyar doları nereye harcayacaklar. Hakikaten niyetleri iyi olsa bunların 1 milyar dolar gibi komik bir miktar ayırmazlar. Belki bu parayı üstü kapalı bir iş için kullanmaya ayırmış ve bu şekilde duyurmuş da olabilirler.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Araştırmaya gerek yok. Her yıl 1 milyar dolar değerinde güneş pili dizse bu iş tamam. Bedava enerji.
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mehmedaltair 1 yıl
Maalesef dünyayı öldürdükten sonra tedbir almaya çalışıyoruz
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Jon SNOW 37 1 yıl
Yumurta kapıya dayandı
Elektriği doğalgaza çevirmeyi ve depolama alanında da araştırma yapmalılar
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