ABD'li traktör üreticisi, tarımda yapay zekadan faydalanmak istiyor

Yapay zekanın günlük hayatta kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken ABD'li traktöre üreticisi Deree & Company, bu teknolojinin kullanılabileceği yeni bir alanı tanıttı. Şirket, tarım arazilerindeki yabani otları ortadan kaldıracak ve aynı zamanda çiftçilerin masraflarını azaltacak yeni ürünler ortaya koymak için makine öğrenme ve bilgisayar görme teknolojileri üzerine çalışan Blue River Technology isimli yapay zeka şirketini satın aldığını duyurdu.

Girişimci Ruh Korunacak

Toplam 305 milyon dolar karşılığı gerçekleşen satış, eylül ayında tamamlanacak. İşlemlerin tamamlanmasının ardından artık Deree & Company çatısı altında faaliyet sürdürecek olan Blue River, Kaliforniya'nın Sunnyvale bölgesindeki ofisinden taşınmadan çalışmalarını yürütecek. 60 kişilik bir ekipten oluşan şirketin ''aynı girişimci ruhun'' koruması için bu kararın alındığı ifade ediliyor. Şirketin Deree & Company'ye olan esas faydası ise tarım arazilerindeki yabani otların temizlenmesi esnasında ortaya çıkacak.

Blue River'ın teknolojisi sayesinde Deree & Company tarafından üretilecek olan yabani ot temizleme cihazlarında, sadece yabani otlar tarafından istila edilmiş bölgelere herbisit(ot ilacı) uygulanacak ve yabani ot bulunmayan yerlere püskürtme işlemi yapılmayacak. Böylece yabani otlar kontrollü bir şekilde temizlenirken zamandan ve paradan tasarruf sağlanacak. Şirket bu teknoloji sayesinde çiftçilerin daha kolay bir şekilde tarım faaliyetlerini yürütebileceklerinin ve masrafları en aza indireceklerinin altını çiziyor.

Yapay Zeka Destekli Akıllı Tarım

Tabi yapay zeka destekli püskürtme Deree'nin daha büyük ''akıllı tarım'' stratejisinin sadece küçük bir parçasını oluşturuyor. Şirket yapay zekayı hangi alanlarda kullanacağına dair kapsamlı bir açıklama yapmadı ancak ''Makine öğrenme Deree'nin geleceği için önemli bir özellik'' açıklamasından yola çıkılarak şirketin yapay zekaya dayalı tarım ekipmanları üzerinde yoğunlaşacağı düşünülüyor.

Amerikan traktör üreticisi Deree & Company, tarım arazilerindeki yabani otlardan kurtulmak ve çiftçinin giderini en aza indirmek için Blue River isimli bir yapay zeka şirketini satın aldı.