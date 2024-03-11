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    Traktörde çevreci motor yaygınlaşıyor

    TürkTraktör Ticari İş Lideri Canbeyli, "TürkTraktör olarak faz 5 seviyesine hazırız. Önümüzdeki dönemde de çiftçilerimiz bu yeni emisyon seviyesine sahip traktörleri daha çok görecekler." dedi.

    Traktörde çevreci motor yaygınlaşıyor Tam Boyutta Gör

    TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, Türkiye'de traktörde de çevreci motor teknolojisinin yaygınlaşacağını söyledi.

    Canbeyli, traktör üreticilerinin faz 5 emisyon seviyesine sahip traktör üreteceklerini ifade etti.

    Bunun için bu yıl haziran sonuna kadar bir geçiş sürecinin tanımlandığını dile getiren Canbeyli, traktör üreticilerinin temmuzdan itibaren Avrupa'da kullanılan en son emisyon seviyesi olan faz 5 emisyona sahip çevreci motor teknolojisine geçeceğini anlattı.

    Canbeyli, bu emisyon seviyesinin doğaya saygılı, yayılan zararlı dumanların olabildiğince minimize edildiği bir teknoloji olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    "TürkTraktör olarak faz 5 seviyesine hazırız. Önümüzdeki dönemde de çiftçilerimiz bu yeni emisyon seviyesine sahip traktörleri daha çok görecekler. Çevreci motor, daha az yakıt tüketen bir teknoloji. Dolayısıyla çiftçilerimizin işlerindeki verimliliği artırmak, girdilerini önemli ölçüde minimize etmesi için önemli bir araç. Yakıt tüketimi çiftçilerimizin en önemli girdi kalemlerinden birisi. TürkTraktör olarak bu yılın haziran sonuna kadar da bütün ürünlerimiz bu yeni emisyon seviyesine gelecek. Dolayısıyla temmuzdan itibaren artık tamamıyla Avrupa pazarlarında satılan emisyon seviyesine sahip traktörler Türkiye'de çiftçilerimizle buluşacak."

    Geçen yıl 78 bin traktör satıldığını ifade eden Canbeyli, ocakta TürkTraktör'ün 1 milyon 111 bin 111'inci traktörü ürettiğini anımsattı.

    TürkTraktör'ün 17 yıldır kesintisiz traktör pazarında lider olduğunu vurgulayan Canbeyli, "New Holland ve Case IH markalarımızla birinci ve ikinciliği koruyoruz. Türkiye, 2023'te yeni bir rekora ulaştı. Pazar, yaklaşık 78 bin adetlik seviyeye çıktı. Son rekor 2017'deydi, 73 binlik satış olmuştu. Biz de TürkTraktör olarak rekor üretim yaptık, 51 binin üzerinde traktör ürettik." dedi.

    Canbeyli, her üç traktörden birinin ihracat pazarlarına gittiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "İhracatımızın yüzde 80'i Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Bu 51 binin üstündeki rekor üretim, satış adetlerimize de yansıdı. 36 bine yakın iç piyasaya traktör satışı gerçekleştirdik. İhracatımız da bu yıl 16 bini geçti. Dolayısıyla bizim açımızdan, TürkTraktör açısından başarılı bir yıldı. 2023'te Case IH markamızda da ikinci olarak pazarda konumumuzu güçlendirdik. Bu açıdan 2023 oldukça bereketli bir yıl oldu."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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