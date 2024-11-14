Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Japon traktör üreticisi Yanmar, Avrupa üretim üssü olarak Türkiye'yi seçti

    Japon motor ve traktör üreticisi Yanmar, Avrupa operasyolarını sonlandırarak Avrupa faaliyetlerini Türkiye'ye taşıdı. Avrupa'da satılacak traktörler Türkiye'de üretilecek.
    Japon üretici Yanmar, üretim üssüsü olarak Türkiye'yi seçti Tam Boyutta Gör
    1912 yılında kurulan Japon iş makinesi ve motor üreticisi Yanmar, üretim için gözünü Türkiye’ye dikti. Geçen sene İzmir’in Torbalı ilçesinde traktör üretim tesisi inşa eden Yanmar, şimdi de Avrupa’daki bütün tarım operasyonlarını sonlandırarak Avrupa faaliyetlerini tamamen Türkiye’ye taşıma kararı aldı.

    Yanmar, İzmir Torbalı’daki tesisinde Yanmar ve Solis markalı traktörlerin üretimini yapıyor. Tesisin üretim kapasitesi kısa sürede üç katına çıkarak yıllık 7 bin adede ulaştı. Üretilen traktörler hem yurt içinde hem de yurt dışına satılıyor.

    Japon üretici Yanmar; traktörler, marina tekneleri ve kuru yük gemileri için motor üretiyor. Yanmar, deniz ve tarımda güçlü olduğu için İzmir’e yatırım kararı aldı. Avrupa’daki tarım operasyonları sonlandırıldı. Avrupa’da ve Türk ülkelerinde kullanılacak bütün Yanmar traktörler Türkiye’de üretilecek.

    Türkiye’de üretimin yanında Ar-Ge çalışmaları da yapılacak. İzmir’deki Ar-Ge merkezi, Yanmar’ın dünyadaki 7’inci Ar-Ge merkezi olacak.

    Japon üretici Yanmar, üretim üssüsü olarak Türkiye'yi seçti Tam Boyutta Gör

    Neden Türkiye?

    Yanmar Türkiye Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kanbir, Türkiye’nin dünyada ekonomi büyüklüğüyle 16’ncı sırada ve traktör pazarında ise 4’üncü sırada olduğuna vurgu yaptı. Yüksek nüfusun yanı sıra ülkemizin jeopolitik konumunun avantajıyla Avrupa, Asya ve Afrika’ya ulaşabilecek konuma olduğunun altını çizdi.

    Kanbir, “Yanmar’ın böyle bir pazarda olmaması düşünülemezdi. Çünkü Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi ve 4. büyük traktör pazarı. 80 milyondan fazla nüfusa sahip. Avrupa yaşlanan nüfusuyla Türkiye ile kıyaslanamaz bile. Türkiye jeopolitik konumuyla Avrupa, Asya ve Afrika’ya ulaşabilecek noktada.Eğitim ve tecrübeli personel var. Bütün otomotiv devleri burada üretim yapıyor. Onun için herkes bu pazarında olmak, yetişmiş elemandan yararlanmak istiyor. Yanmar, 100 yıllık uzun vadeli yatırım yapıyor. Yanmar’ın ikinci 100 yılında Türkiye de var.” dedi.

    Tarım ekipmanları da üretiliyor

    Yanmar’ın alt markalarından YTAgri markasıyla Türkiye’de tarım ekipmanları üretiliyor. Üretilen ekipmanlar Türkiye’den Japonya, Kore ve Tayland gibi deniz aşırı ülkelere gönderiliyor.

    YTAgri’nin ürettiği yerli ekipmanların Yanmar içindeki payına vurgu yapan Kanbir, ”Türkiye’den Yanmar Japonya, Yanmar Kore ve Yanmar Tayland gibi deniz aşırı ülkelere ekipman gönderiyoruz. 2019’da 9 bin dolarla başlayan bu operasyon geçen yıl 10 milyon doları aştı. Nisan ayından bu yana 1.600’ün üzerinde ekipman satışı gerçekleştirdik. 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Japonya’ya Türkiye’nin yaptığı tarım ekipmanları ihracatının yüzde 60’ını tek başına Yanmar Türkiye yaptı. Dünyada 250 bin Yanmar marka traktör var. Hepsinin arkasına Yanmar ekipmanı vermek istiyoruz” dedi.

    Yanmar restoran açacak

    Japonya’da Yanmar’ın kendine ait bir restoranı bulunuyor. Çiftçilere destek vermek için hayata geçirilen bu restoranda kullanılan domatesinden buğdayına kadar tüm malzemeler, Yanmar traktörleri kullanan çiftçilerden satın alınıyor. Türkiye’de 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanan Yanmar Türkiye restoranında, Türkiye’de Yanmar traktörleriyle ekilen ve hasat edilen malzemeler ile yemek hazırlanacak.

    Türkiye’de otonom traktör üretilecek

    İzmir’deki üretim tesisinde Solis marka traktörler, Yanmar YM serisi ve Yanmar SA serisi traktörler üretiliyor. Yakın zamanda Yanmar YT serisi otonom sürüş özelliğine sahip traktörlerin üretimi de yapılacak. Bu traktörlerle büyük arazilerde iş gücünden tasarruf edilerek insansız şekilde ekim ve hasat yapılabilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    active directory dizin hizmetleri şu anda kullanılamaz skoda kodiaq yorum peugeot 208 yakıt tüketimi iphone çift uygulama yükleme hyundai h100 tutulan modeli hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VFK-872XTR
    MSI KATANA 17 B13VFK-872XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız