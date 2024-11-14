Japon traktör üreticisi Yanmar, Avrupa üretim üssü olarak Türkiye'yi seçti

- Neden Türkiye?
- Tarım ekipmanları da üretiliyor
- Yanmar restoran açacak
- Türkiye’de otonom traktör üretilecek
- Yorumlar
Yanmar, İzmir Torbalı’daki tesisinde Yanmar ve Solis markalı traktörlerin üretimini yapıyor. Tesisin üretim kapasitesi kısa sürede üç katına çıkarak yıllık 7 bin adede ulaştı. Üretilen traktörler hem yurt içinde hem de yurt dışına satılıyor.
Japon üretici Yanmar; traktörler, marina tekneleri ve kuru yük gemileri için motor üretiyor. Yanmar, deniz ve tarımda güçlü olduğu için İzmir’e yatırım kararı aldı. Avrupa’daki tarım operasyonları sonlandırıldı. Avrupa’da ve Türk ülkelerinde kullanılacak bütün Yanmar traktörler Türkiye’de üretilecek.
Türkiye’de üretimin yanında Ar-Ge çalışmaları da yapılacak. İzmir’deki Ar-Ge merkezi, Yanmar’ın dünyadaki 7’inci Ar-Ge merkezi olacak.
Neden Türkiye?
Yanmar Türkiye Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kanbir, Türkiye’nin dünyada ekonomi büyüklüğüyle 16’ncı sırada ve traktör pazarında ise 4’üncü sırada olduğuna vurgu yaptı. Yüksek nüfusun yanı sıra ülkemizin jeopolitik konumunun avantajıyla Avrupa, Asya ve Afrika’ya ulaşabilecek konuma olduğunun altını çizdi.
Kanbir, “Yanmar’ın böyle bir pazarda olmaması düşünülemezdi. Çünkü Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi ve 4. büyük traktör pazarı. 80 milyondan fazla nüfusa sahip. Avrupa yaşlanan nüfusuyla Türkiye ile kıyaslanamaz bile. Türkiye jeopolitik konumuyla Avrupa, Asya ve Afrika’ya ulaşabilecek noktada.Eğitim ve tecrübeli personel var. Bütün otomotiv devleri burada üretim yapıyor. Onun için herkes bu pazarında olmak, yetişmiş elemandan yararlanmak istiyor. Yanmar, 100 yıllık uzun vadeli yatırım yapıyor. Yanmar’ın ikinci 100 yılında Türkiye de var.” dedi.
Tarım ekipmanları da üretiliyor
Yanmar’ın alt markalarından YTAgri markasıyla Türkiye’de tarım ekipmanları üretiliyor. Üretilen ekipmanlar Türkiye’den Japonya, Kore ve Tayland gibi deniz aşırı ülkelere gönderiliyor.
YTAgri’nin ürettiği yerli ekipmanların Yanmar içindeki payına vurgu yapan Kanbir, ”Türkiye’den Yanmar Japonya, Yanmar Kore ve Yanmar Tayland gibi deniz aşırı ülkelere ekipman gönderiyoruz. 2019’da 9 bin dolarla başlayan bu operasyon geçen yıl 10 milyon doları aştı. Nisan ayından bu yana 1.600’ün üzerinde ekipman satışı gerçekleştirdik. 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Japonya’ya Türkiye’nin yaptığı tarım ekipmanları ihracatının yüzde 60’ını tek başına Yanmar Türkiye yaptı. Dünyada 250 bin Yanmar marka traktör var. Hepsinin arkasına Yanmar ekipmanı vermek istiyoruz” dedi.
Yanmar restoran açacak
Japonya’da Yanmar’ın kendine ait bir restoranı bulunuyor. Çiftçilere destek vermek için hayata geçirilen bu restoranda kullanılan domatesinden buğdayına kadar tüm malzemeler, Yanmar traktörleri kullanan çiftçilerden satın alınıyor. Türkiye’de 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanan Yanmar Türkiye restoranında, Türkiye’de Yanmar traktörleriyle ekilen ve hasat edilen malzemeler ile yemek hazırlanacak.
Türkiye’de otonom traktör üretilecek
İzmir’deki üretim tesisinde Solis marka traktörler, Yanmar YM serisi ve Yanmar SA serisi traktörler üretiliyor. Yakın zamanda Yanmar YT serisi otonom sürüş özelliğine sahip traktörlerin üretimi de yapılacak. Bu traktörlerle büyük arazilerde iş gücünden tasarruf edilerek insansız şekilde ekim ve hasat yapılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir