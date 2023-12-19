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    TürkTraktör'den tarım teknoloji girişimi Agrovisio’ya yatırım

    Türkiye'de traktör üretimi yapan TürkTraktör, tarım teknolojileri geliştiren Agrovisio'ya 260 bin Euro değerinde yatırım yaptı.                                  
    TürkTraktör'den tarım teknoloji girişimi Agrovisio’ya yatırım Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de traktör üretimi yapan ve bu traktörleri 120’den fazla ülkeye ihraç eden TürkTraktör, teknoloji alanında yatırım kararını duyurdu. TürkTraktör, Estonya merkezli tarım teknolojileri geliştiren Agrovisio’ya 260 bin Euro yatırım yaptı.

    Estonya merkezli bir start-up olan Agrovisio, 2017 yılında kuruldu. Ankara’da ODTÜ Teknokent’te çalışmalar yürüten şirket, patentli yapay zekayla desteklenen görüntü işleme teknolojisi ile uydudan ekili alan tespiti, rekolte tahmini, hasat tespiti, bitki sağlığı takibi sağlayarak çiftçilere dijital karar alma hizmeti vermektedir. Agrovisio, 4 milyon Euro şirket değerlemesi üzerinden bu yatırım turunda TürkTraktör’den 260 bin Euro yatırım aldı.

    Etkisi her geçen gün artan iklim değişimi ve pandemi süreciyle birlikte tüm dünyada tarımın daha da önem kazandığına vurgu yapan TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, şunları söyledi:

    “TürkTraktör olarak 70. yılımıza adım adım ilerlerken, geçmişimizden aldığımız güçle geleceği şekillendirmeye devam ediyoruz. ‘Geleceğe Etki’ adını verdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda tarıma ve şehirlere yeni bir perspektiften yaklaşıyoruz. Tarımın geleceğini teknolojik, sürdürülebilir ve verimli uygulamalarda görüyor, bu uygulamaları hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kendi ekosistemimizin yanı sıra tüm etki alanlarımızdaki inovatif çözümleri desteklemek için teknolojik girişimleri takip ederek yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda tarım teknolojileri alanında çözümler sunmak için gayret gösteren start-up’lara destek oluyoruz. Bunun ilk adımını Agrovisio’ya yaptığımız 260 bin euroluk yatırımla attık. Stratejik ortaklık olarak da gördüğümüz bu girişimin, ilerleyen dönemde TürkTraktör’ün ürün gamını geliştirmede de önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Çiftçimizin ihtiyaç duyduğu teknolojik dönüşümü sağlayacak yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

    Her üç traktörden biri yurt dışına satılıyor

    TürkTraktör bu sene Eylül sonu itibarıyla 38 bin traktör üretti. Bunlardan 25 binini iç pazara sattı, 13 bin traktörü 120'den fazla ülkeye ihraç etti. Eylül sonu itibarıyla geçen yıla göre yüzde 11 daha fazla ihracat gerçekleşti. İhracatın yüzde 80'inden fazlası Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkelerine gönderiliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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